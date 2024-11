Kolik je tu kamer a kdy budou měřit rychlost? Soukromá dálnice D4 vyvolává otázky

Cestování po novém úseku dálnice D4 z Příbrami do Písku je rozhodně zážitek. Děti lze na cestě zabavit, ne však počítáním oveček, ale kamer. Na osmi úsecích v každém směru budou měřit rychlost. Města u dálnice už se chystají na výběr pokut a očekávají, že na přestupcích ročně vydělají desítky milionů korun.

Celkem 195 kamer má sledovat provoz na soukromé dálnici D4 a budou využity i na měření rychlosti. Dvě třetiny z nové komunikace jsou od konce listopadu v provozu, zbytek má být otevřen v polovině prosince.

Projeli jsme dálnici tam i zpět a zkusili kamery počítat. Nejde to snadno, nachází se nejen na sloupech po pravé straně vozovky, instalovány jsou také na kovové rampy přímo nad silnici a snímají auta jak zpředu, tak zezadu po projetí. Často jsou umístěné i v protisměru a zabírají oba pruhy z dálky.

Například na sedmikilometrovém úseku se dá napočítat i 15 kamer, obvykle jsou rozeseté po půl kilometru, a když jednu řidič míjí, už může spatřit další na obzoru. Podle vyjádření provozovatele stavby kompletně monitorují celou dálnici v obou směrech a nemají v obrazu jediné slepé místo. Zhruba tak jako na české D4 se může cítit návštěvník některých čínských měst. Je zkrátka neustále pod dohledem.

Postupné otevírání úseků dálnice D4, která je vůbec poprvé v české historii soukromým projektem, tak vyvolalo senzaci. Ale jinou, než by se předpokládalo.

Vše odstartoval článek Hospodářských novin z minulého týdne, který připomněl, že celá dálnice, za jejíž výstavbu a údržbu stát v příštích 25 letech konsorciu firem Via Salis zaplatí téměř 18 miliard korun, bude kompletně monitorovaná kamerami. Několik z nich přitom může měřit rychlost, celkem má jít o osm úseků v každém směru.

Článek vyvolal sérii podobných v jiných velkých médiích. Téma nenechalo bez povšimnutí Echo24, server idnes.cz i Novinky.cz. Někteří politici v čele s ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS) plán na zprovoznění tak vysokého počtu úsekových měření na dálnici najednou kritizují.

Jako by se snad o tom, že celá "déčtyřka" bude pod kamerami, nevědělo. Vlna zájmu, mnohdy s negativní pachutí, překvapila i Via Salis. Tisková mluvčí Daniela Pedret připomíná, že o požadavku na monitorování celé dálnice, který si prosadilo ministerstvo dopravy při podpisu smlouvy v roce 2017, se ví od samého začátku. Jen se tématu nechopila velká média, ale jen letmo ta lokální.

"Na dálnici je takto maximální dohled proto, aby se zajistila bezpečnost a plynulost provozu. Správa dálnice tak bude moci zasáhnout při nehodách co nejrychleji. Kamerový dohled bude obsluhován z operačního centra u křižovatky v Letech," uvádí Pedret a dodává, že technologie úsekového měření rychlosti je součástí koncesionářské smlouvy a je pouze na dalších subjektech mimo Via Salis, kdy pokutování za překročení rychlosti spustí. Policii a úřadů.

Že z provozu D4 půjdou do kasy peníze za přestupky a obohatí se tím městský rozpočet, psal už před půl rokem například Písecký deník s tím, že tamní úřad kvůli tomu nabere šest nových pracovníků. Obdobný článek vyšel na webu jcted.cz (Jižní Čechy Teď). Jenže tehdy informace prošla kolem masových médií bez povšimnutí.

Místostarosta Písku Josef Soumar (Piráti) si pro idnes.cz postěžoval, že ministerstvo dopravy už loni jednalo s vedením města o vybírání pokut za rychlost, a pak ho za to kvůli zveřejnění v médiích kritizovalo.

Písecký deník v článku z května uvádí, že by ročně mohli vybrat zhruba 16 milionů korun na přestupcích za překročení rychlosti - vychází přitom z odhadů podložených zkušenostmi, že jich řidiči spáchají asi 20 až 30 tisíc ročně. Městské kase jde za tento typ přestupku plná částka.

Vedle osmi měřících úseků, z nichž ten první má být hned u Krašovic a končit odbočkou na Strakonice, bude na D4 nedaleko v provozu i váhové měření pro kamiony nedaleko Krsic. Z finanční sankce za přetížení kamionů zůstává městu 30 procent a zbytek jde státu.

Město Příbram už se na pokutování ostatně připravuje a očekává, že tímto způsobem významně obohatí městskou kasu. "V této souvislosti už máme vyhlášené výběrové řízení na dva administrativní pracovníky, kteří budou data z měření zpracovávat a rozesílat pokuty. V budoucnu se počítá ještě se třetím člověkem na administrativu spojenou s vážením nákladních vozů," uvedla mluvčí příbramské radnice Eva Švehlová pro CNN Prima News.

Kdy přesně má být měření rychlosti uvedeno do provozu, ale nechce nikdo sdělit. Podle zástupců města Písek by se mohlo spustit už prvního ledna příštího roku.

Zatím je na zprovozněných úsecích dálnice rychlost snížena na 100 km/h, o čemž informuje dočasné značení, v některých úsecích je provoz dočasně sveden do jednoho pruhu. Na konci prosince už by ale mělo být cestování po dálnici bez omezení.

Digitální informační tabule nejsou zatím v provozu, v budoucnu by se na nich ale mohlo zobrazovat snížení rychlosti a řidiči by ho měli bedlivě sledovat. Úsekové měření na D4 totiž bude monitorovat nejen to, zda motorista nepřekročil běžných dálničních 130 km/h, ale i dočasně sníženou rychlost.

"I když je dálnice čtyřikrát bezpečnější než ostatní druhy komunikací, řidič má dodržovat povolenou rychlost a přizpůsobovat svou jízdu aktuálním podmínkám, například nepřízni počasí. Může to přispět k plynulosti dopravy a snížení rizik nehod," dodává Pedret a úsekové měření rychlosti tak hájí.

O které úseky přesně jde, ale nechce sdělit, ani to, zda bude každá z instalovaných kamer schopna měřit rychlost a měřené úseky tak půjde průběžně měnit. Navigace Waze, která umí řidiče informovat o radarech, při listopadovém pojíždění po D4 mlčí a o kamerách neví. Zatím.