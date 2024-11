Tatra má první hybrid. Proč by měl zajímat armádu a kolik ujede čistě na elektřinu?

Tatra představila svůj vůbec první hybrid. Je možné ho nabíjet i ze zásuvky, čistě na elektřinu ujede až 70 kilometrů. Firma věří, že uplatnění najde také v armádě, a to díky faktu, že na termokamerách je hůř vidět.

Hybridní Tatra rozšiřuje rodinu Force e-Drive, do které kopřivnická automobilka řadí vozy s alternativními systémy pohonu. Nový prototyp využívá k jízdě paralelní plug-in hybridní pohon. Na veletrhu eSalon se minulý týden představil zabudovaný v čtyřnápravovém valníku s čtyřdveřovou kabinou po šestičlennou posádku.

Firma věří, že těžký hybridní nákladní vůz najde uplatnění tam, kde se hodí, že se může částečně pohybovat bezhlučně. Může být také zajímavým vozem pro armády, na termokamerách je hůř vidět.

"Hybridní ústrojí je těžké zhruba 1,5 tuny, z toho jen samotná baterie váží tunu. Tato Tatra tak má užitečné zatížení 22 tun, celkem váží 38 tun," popisuje pro Hospodářské noviny Jakub Pončík, ředitel výzkumu a vývoje.

K pohonu využívá naftový vzduchem chlazený osmiválec o výkonu 300 kW a 2100 Nm podpořený elektromotorem, rovněž o výkonu 300 kW, který ale v případě potřeby a na krátký čas vygeneruje až 500 kW a dosahuje točivého momentu 2400 Nm.

Teprve za motorem a elektromotorem je zapojená sedmistupňová automatická převodovka a přes hřídel také sestupná převodovka v centrální nosné rouře vozidla. Což je ostatně koncepce, kterou Tatra využívá prakticky od svého založení.

Trakční baterii o kapacitě 89 kWh má vozidlo uloženou za kabinou. Podvozek s nezávisle zavěšenými výkyvnými polonápravami s vzduchovým pérováním se nijak neměnil.

Hybridní Tatra se pohybuje v různých jízdních režimech. Čistě na elektřinu zvládne ujet až 70 kilometrů, může ale kombinovat oba motory anebo spoléhat čistě na naftový osmiválec. Díky rekuperaci se přebytečná energie ukládá do baterie.

V elektrickém režimu je na ní podle zástupců značky nejpřitažlivější tichý provoz a především fakt, že vykazuje nižší tepelnou stopu. "To je samozřejmě atraktivní pro vojenské účely. Pro termokamery je Tatra pohybující se v elektrickém režimu hůř zaznamenatelná, elektromotor nevygeneruje takové teplo jako běžný naftový agregát," dodává Jan Pícha, vedoucí odboru elektroniky v Tatra Trucks.

Komponenty, které vozidlo potřebuje k chlazení pohonné soustavy, se nacházejí za kabinou a prosvítají skrz mřížku. Na pravé straně je vidět servo, klimakompresor a vzduchový kompresor. "Vybírali jsme takové součástky, které bezpečně odolají prachu, vlhkému, mrazivému i horkému prostředí," popisuje šéfkonstruktér Pončík.

Některé komponenty sdílí hybrid s vodíkovým prototypem, jako například klimakompresor, anebo jde o jiný typ, ovšem od stejného výrobce.

Na druhé straně vozu se u stupačky nachází nabíjecí port. Hybridní Tatra se nabíjí výkonem 22 kW, má klasický CCS2 konektor a nabití do plné kapacity trvá podle zástupců značky zhruba čtyři hodiny.

I když v Letňanech byla k vidění "osmikolka", Tatra chce hybridní pohon zabudovat i do jiných typů. "Potenciál vidíme i u menších vozidel, třeba i 4×4. A samozřejmě jak v civilním sektoru, tak ve vojenském, s tím, že civilní sektor je může využívat například v centrech měst, kde bude povolený pouze bezemisní provoz," vysvětluje HN šéfkonstruktér Pončík.

Vozidlo přijede do centra, kde se bude pohybovat v čistě elektrickém režimu, za hranicí města se opět připojí spalovací motor. Má velmi široký rádius provozu, s plnou baterií a naftovou nádrží ujede celkem zhruba 600 až 800 kilometrů.



Pončík přiznává, že Tatra už jedná s potenciálními klienty, avšak mimo Evropu. Kolik by měl hybridní model stát, ale nesděluje. "Je velký rozdíl, pokud by zákazník objednal jen jeden model, nebo například deset vozidel, pak se cena u elektrických komponentů pro nás liší v řádu desítek procent," vysvětluje.



V Tatře nyní souběžně pracují na vývoji dalších dvou modelů s alternativními pohony. "Dalším je vozidlo s range extenderem, tedy se spalovacím třílitrovým motorem splňujícím normu Euro 6, který bude napojený na generátor. Ten bude dobíjet baterii, elektřina tedy bude pohánět hnací trakt," vysvětluje Pončík.

Tento typ by měla Tatra představit v prvním nebo druhém kvartálu příštího roku. Čistě bateriové vozidlo, na jehož vývoj v kopřivnické automobilce využívají dotační program, by se mělo představit v polovině 2025.

Pončík připomíná, že poptávka na takové modely vychází právě i z vojenského sektoru. "Je to rozhodně trend, vidíme to i u naší konkurence. Bezemisní modely nebo částečně elektrifikované jsou v nákladním sektoru vidět čím dál více a zajímají armádu z důvodů, které jsem už zmínil. Tepelná či hluková stopa je u nich násobně nižší," uzavírá Pončík.