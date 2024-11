Je tam i to vaše? V novém žebříčku aut, která často neprojdou na STK, je i Škoda

Celkem 10,2 milionu aut prošlo rukama techniků TÜV za období od července 2023 do června 2024. Z nich zkušebna vybrala 228 modelů, které následně rozdělila do šesti kategorií podle stáří. Dnes se zaměříme na ty, u nichž technici během prohlídky objevili závažný problém nejčastěji, a na technické kontrole tak minimálně napoprvé neuspěly.

Každé páté auto, přesněji 20,6 %, odjelo z technické prohlídky prováděné německou zkušebnou TÜV s nepořízenou. Oproti loňskému výsledku jde o nepatrné zhoršení.

Stoupl i počet zjištěných lehkých závad z 11,2 na 11,5 procenta - ty pořadí žebříčku neovlivňují, protože na vylepení plakety o úspěšně absolvované prohlídce nemají vliv.

Čím je ovšem auto starší, tím je i větší šance, že se u něj při technické prohlídce některá z vážných závad nakonec objeví: zatímco mezi dvou- až tříletými auty při prohlídce neuspělo 6,4 procenta vozů, v kategorii 12- až 13letých aut jich bylo už 28,1 procenta.

"Počet závad roste už potřetí v řadě a zároveň klesá i podíl vozidel, která přijedou k technické prohlídce v bezvadném stavu," říká k letošním výsledkům jednatel sdružení TÜV Joachim Bühler. V případě vážnější závady má majitel auta na její odstranění čtyři týdny, poté se musí na stanici dostavit opakovaně.

Pokud je však zjištěna nebezpečná závada, autu je dovolena pouze přímá cesta do servisu. Takových přijelo na kontrolu do zkušebny TÜV přibližně 160 tisíc. Zhruba 15 tisícům vozidel však byla na místě zakázána další jízda. Mezi hlavní důvody patřilo utržené brzdové vedení, zablokované řízení nebo koroze nosných dílů.

V letošním žebříčku TÜV dopadl nápadně špatně elektromobil Tesla Model 3, který vykázal největší počet vážných závad hned dvakrát. "Ze 111 testovaných aut v kategorii do tří let je s 14,2 procenta vážných závad Tesla Model 3 na posledním místě," uvádí TÜV s tím, že na chvostu tento vůz skončil také v kategorii do pěti let.

Stáří Model Počet vážných závad 2-3 roky Tesla Model 3 14,2 % Ford Mondeo 13,2 % Škoda Scala 11,8 % 4-5 let Tesla Model 3 19,7 % Volkswagen Sharan 17,7 % BMW řady 5 / 6 17,7 % 6-7 let Dacia Dokker 26,5 % Dacia Duster 24,3 % BMW řady 5 / 6 23,6 % 8-9 let Dacia Dokker 30,9 % Dacia Duster 29,7 % Dacia Sandero 28,6 % 10-11 let Dacia Logan 39,6 % Dacia Duster 34,1 % Renault Twingo 33,0 % 12-13 let Renault Twingo 41,5 % Dacia Logan 41,0 % Renault Clio 39,8 %

Nelichotivý výsledek lze částečně vysvětlit tím, že tesly na počítadle kilometrů vykazují zpravidla mnohem vyšší číslo, než je v daném věku běžné: dvou- až tříletá auta mají v záznamech zkušebny v průměru 53 tisíc kilometrů, zatímco průměr celé kategorie je 42 tisíc. U čtyř až pětiletých tesel jde dokonce o 74 tisíc oproti průměrným 62 tisícům.

Podle Joachima Bühlera však špatné výsledky Modelu 3 nemůže omlouvat ani vysoký nájezd. "Kromě závad na brzdách a nápravách má Model 3 také obzvlášť velký počet závad na osvětlení. To mimo jiné ukazuje i na nedostatky v údržbě," míní expert.

Podezření, že za špatnými výsledky jednotlivých modelů může stát snaha ušetřit na servisu, je tedy aktuální i letos. Podle Bühlera údržba a péče o vůz totiž často trpí obtížnou ekonomickou situací jejich majitelů. To by vysvětloval i fakt, proč se v žebříčku aut s největšími problémy objevují na čelných místech levné Dacie, zatímco drahá auta typu Porsche patří obvykle mezi premianty.

Rumunský výrobce je v žebříčku zastoupen zdaleka nejčastěji, překvapením je však třetí místo pro Škodu Scala mezi nejmladšími auty. Stejný výsledek, ale hned ve dvou kategoriích by si nepochybně rádo odpustilo také BMW řady 5 a 6. Mnichovská automobilka se v žebříčku největších potížistů navíc objevuje jako jediná z prémiových značek.