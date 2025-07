Jaderný program Teheránu byl zastaven natrvalo, domnívá se Trump

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Írán nesouhlasí s inspekcemi svého jaderného programu ani s tím, že by se vzdal obohacování uranu. Trump má za to, že jaderný program Teheránu byl zastaven natrvalo, Írán by jej však podle něj mohl znovu zahájit na jiném místě. Šéf Bílého domu novinářům také řekl, že dohoda o příměří v Pásmu Gazy by mohla být hotova už příští týden.

Trump dodal, že o Íránu bude jednat s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem při jeho pondělní návštěvě Bílého domu. "Řekl bych, že je to odstaveno natrvalo," řekl prezident novinářům na adresu íránského jaderného programu na palubě Air Force One po pátečních oslavách Dne nezávislosti v Bílém domě. "Domníval bych se, že budou muset začít na jiném místě. A pokud by skutečně začali, byl by to problém," uvedl s tím, že Teheránu nedovolí jaderný program obnovit. Prohlásil také, že íránští představitelé se s ním chtějí setkat. Stále bez kontroly Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) v pátek oznámila, že Írán opustili poslední zbývající inspektoři a vrátili se do sídla organizace ve Vídni. Tým inspektorů zůstal v Teheránu během červnové vzdušné války s Izraelem, do níž se leteckými údery na tři jaderná zařízení jednorázově zapojily i Spojené státy (na snímku satelitní snímky komplexu Fordo). Inspektoři MAAE od té doby neměli možnost íránská zařízení obhlédnout, jakkoli šéf agentury Rafael Grossi prohlásil, že je to jeho hlavní priorita. Írán navíc po úderech přijal zákon o pozastavení spolupráce s MAAE. Írán dlouhodobě tvrdí, že jeho jaderný program slouží výhradně civilním účelům. MAAE nicméně v minulosti opakovaně uvedla, že Írán obohacuje uran na úroveň, která ho přibližuje možné výrobě jaderné zbraně. Ocenil reakci Hamásu Trump mimoto ocenil, že palestinské teroristické hnutí Hamás odpovědělo v pozitivním duchu na americký návrh příměří ve válce s Izraelem v Pásmu Gazy, a prohlásil, že dohoda by mohla být uzavřena už příští týden. Dodal, že o aktuálním stavu jednání však zatím nebyl informován. Související Hnutí Hamás odpovědělo na návrh dohody o příměří v Gaze, údajně pozitivně "Řekli, že mi dali pozitivní odpověď? Nu, to je dobře," řekl Trump. "Dohoda o Gaze by mohla být příští týden," dodal. Hamás v pátek předal zprostředkovatelům svou odpověď na Spojenými státy podporovaný návrh dohody o 60denním příměří v Pásmu Gazy. Nejmenovaný představitel hnutí agentuře Reuters sdělil, že odpověď je pozitivní a měla by pomoci k dosažení dohody.