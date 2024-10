Zlevnila, bude to ale stačit? Kia uvádí omlazenou EV6, novými světly rozděluje

Navzdory celoevropskému ochlazení prodejů se český trh s elektromobily i díky státním dotacím rozhýbal a automobilky uvádějí širokou paletu novinek. Peugeoty e-3008 a e-5008, Alfa Romeo Junior nebo Audi Q6 e-tron. Zájemce o prakticky jakkoliv velký elektromobil má na výběr z celé řádky modelů. Pozadu nestojí ani Kia, kromě kompaktního SUV EV3 teď přichází s omlazenou EV6.

Jestliže doposud bylo možné design Kie EV6 vnímat jako expresivní, po modernizaci se designéři zejména v přední části vyřádili ještě mnohem více. Světla mají nově tvar hokejky, přičemž po jejich obvodu už od úzké lišty vede pás diod pro denní svícení. Hlavní světla jsou nadále standardně plně diodová. Upravený byl i přední nárazník, celkově EV6 více připomíná SUV EV3 a EV9. Vzadu sice je jiný nárazník, ale atypický tvar světelné lišty zůstává stejný.

Další výrazné změny se objevují pod karoserií vozu. Platforma E-GMP s 800V elektrickou architekturou, z čehož vyplývá nadále přítomnost rychlého nabíjení (u větší baterky nově s výkonem 258 kW) i funkce V2L, tedy možnost napájet jiné elektrospotřebiče, zůstává. Ovšem po vzoru omlazeného Hyundai Ioniq 5 se stejnou technikou nyní ujede EV6 více kilometrů na jedno nabití.

Může za to větší baterka, která má nyní 63 nebo 84 kWh. Využitelných. Dříve to bylo 58 a 77,4 kWh. Základní zadokolka se standardním dojezdem tak ujede 428 kilometrů, zadokolka s větší baterkou 582 kilometrů a čtyřkolka s větší baterkou 546 kilometrů. Výkon elektromotoru zůstal stejný jako doposud, vzhledem k větší baterce je ale auto o kousek těžší, a tím pádem i pomalejší. Sportovní verze GT prozatím modernizací neprošla.

Porovnání nová a stará EV6

Standardní dojezd Prodloužený dojezd 4×4 Výkon 125 kW 168 kW 239 kW Velikost baterie 63 kWh (+5 kWh) 63 kWh (+5 kWh) 84 kWh (+7 kWh) Spotřeba 16,4 kWh / 100 km (-0,2 kWh) 15,9 kWh / 100 km

(-0,6 kWh) 17,0 kWh / 100 km (-1,0 kWh) Dojezd 428 km (+34 km) 582 km (+54 km) 546 km (+62 km) Zrychlení 0-100 km/h 8,7 s (+0,2 s) 7,7 s (+0,4 s) 5,3 s (+0,1 s) Cena od 1 169 980 Kč

(-70 000 Kč) 1 354 980 Kč

(-71 000 Kč) 1 539 980 Kč

-87 000 Kč)

Zatímco vnější vzhled prošel změnou důslednou a technika možná ještě důslednější, kabina na první pohled zůstala prakticky stejná. Jiný je volant s menším logem a výraznějšími ovladači, u verze GT-Line se třemi rameny. Dvě sdružené 12,3palcové obrazovky ale zůstávají součástí standardní výbavy, stejně jako lišta s dotykovými ovladači, většinou sloužící jako zkratky do palubního systému. Novinku představuje bezdrátové připojení Android Auto a Apple CarPlay, stejně jako přepracovaný software infotainmentu.

Jednodušší, minimálně zatím, je nabídka výbavových verzí. Zahrnuje tři - Air, Earth a GT-Line. Standardní výbava byla rozšířena mimo jiné o přední parkovací senzory, na druhou stranu chybí nouzové brzdění při odbočování na křižovatce. To je nově za příplatek jen u nejvyšší verze GT-Line, do volitelné výbavy se u vrcholné verze přestěhoval také průhledový displej.

Výbava Kia EV6 Air - dvouzónová automatická klimatizace, 12,3palcová navigace, 12,3palcové budíky, přední a zadní parkovací senzory, couvací kamera, bezklíčové odemykání a startování, adaptivní tempomat, asistent jízdy na dálnici, diodová přední světla nebo 19palcová kola. Earth - navíc třeba vyhřívání předních sedadel a volantu nebo funkce V2L. GT-Line - navíc třeba vyhřívaná zadní sedadla, ventilovaná přední sedadla s elektrickým ovládáním, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, elektrické víko kufru, adaptivní LED světlomety nebo 20palcová litá kola.

Co ale zákazníky bude zajímat asi nejvíce, to je nižší cena. Nově EV6 začíná na 1 169 980 korunách, před modernizací se skladové zásoby doprodávaly za ceny o 70 tisíc korun vyšší. Větší baterka přijde na 1 354 980 korun, to znamená úsporu 71 tisíc korun. O 87 tisíc pak zlevnila čtyřkolka, dostupná jen ve výbavě GT-Line. Nadále nechybí možnost pro podnikatele a firmy požádat o dotaci 200 tisíc korun, podmínkou je koupit auto na splátky. Na rozdíl od verze před faceliftem ale Kia zatím nemá speciální ceny pro podnikatele.

Srovnání základní verze s vybranou konkurencí

Model Baterie / dojezd Cena od Kia EV6 63 kWh / 428 km 1 169 980 Kč Hyundai Ioniq 5 63 kWh / 440 km 1 119 990 Kč Nissan Ariya 63 kWh / 403 km 1 099 900 Kč Škoda Enyaq 50 52 kWh / 375 km 899 000 Kč Tesla Model Y 57,5 kWh / 455 km 1 094 900 Kč Toyota bZ4X 64 kWh / 500 km 999 000 Kč Volkswagen ID.4 52 kWh / 362 km 999 900 Kč

Jak vyplývá z konkurenční tabulky, Kia EV6 sice zlevnila, nadále ale patří v rámci základních verzí s menší baterkou k dražším autům. Má ale třeba výrazně delší dojezd než Škoda Enyaq nebo VW ID.4, které vsadily na cenu pod milion korun. Levnější je i populární Tesla Model Y, případně technicky příbuzný Hyundai Ioniq 5. Nutno podotknout, že řada soupeřů nabízí také vyšší výkon, až na Ioniq 5 mají ale vesměs pomalejší nabíjení a také neumí nabídnout funkci V2L.

