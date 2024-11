Jedna inovace dělá z Kie EV3 mnohem příjemnější auto. Elroq se musí mít na pozoru

Škoda Elroq se začne prodávat až na jaře příštího roku, už teď mu ale přijíždí možná největší konkurence. Kia totiž uvedla do Česka své nejmenší elektrické SUV EV3, které ale míří zároveň do nejrychleji rostoucí části trhu. Navíc si půjčuje spoustu věcí od luxusnější EV9, má ale také pro korejskou automobilku jednu zásadní novinku.

Cenou se nová EV3 nepodbízí tolik jako Elroq, to ale neznamená, že by nešlo o zajímavou nabídku mezi elektromobily. 4,3 metru dlouhé SUV totiž začíná na 899 980 korunách, což bylo ještě nedávno skoro nemyslitelné. Pořád je to sice o sto tisíc výše než u škodovky, zároveň ale o dvě stě tisíc níže než u podobně velkého elektrického Nira. Jak přitom prozradili zástupci značky, právě to ve střednědobém horizontu novinka nahradí.

Má přitom výrazně modernější techniku, stojí na platformě E-GMP podobně jako EV9 nebo omlazená EV6, která se v těchto dnech rovněž dostává k prodejcům. Na rozdíl od nich má ale 400V architekturu, nikoliv 800V. Důvodem je právě důraz na nižší cenu, v praxi to znamená především pomalejší nabíjení podle velikosti baterie nejvýše 102 nebo 128 kW.

O funkci V2L, tedy možnost dobíjet z baterky jiné spotřebiče, ale ani kompaktní SUV nepřijde, od prostřední výbavy Earth stojí 25 tisíc korun. Součástí je i V2H, tedy možnost napájet domácí síť, případně V2G s možností vracet nashromážděnou energii zpět do veřejné sítě. Poslední funkce ale v Česku minimálně zatím fungovat nebude.

To jsou ale většinou věci známé i z jiných modelů korejské značky, kde je ale ta zásadní novinka, o níž hovoří titulek? Musíte pro ni do interiéru, kde je sice na pohled stejný, přesto v útrobách výrazně jiný multimediální systém. Dvě sdružené 12,3palcové obrazovky jsou standardní výbavou, stejně jako navigace a malý pětipalcový displej klimatizace. Především ale EV3 (a inovovaná EV6) konečně umí bezdrátové Apple CarPlay a Android Auto. Z hlediska uživatelského komfortu jde o zásadní inovaci.

Produktová manažerka z českého zastoupení značky Kia Vladimíra Kocábová pak tvrdí, že ambicí je udělat z EV3 první auto v rodině. S délkou 4,3 je sice sotva na spodní části kompaktních SUV, rozvor náprav 2680 mm je ale stejný jako u většího modelu Sportage. K tomu je auto nebývale široké, výsledkem proto je, že vzadu se cestující rozhodně tlačit nebudou. Kufr má 460 až 1251 litrů, to je podobné jako u Elroqu. Oproti němu je tu ale navíc 25litrový přední kufr. Třeba na kabely.

Kia EV3 - výbava Earth - dvouzónová automatická klimatizace, 12,3palcová navigace, 12,3palcové digitální budíky, adaptivní tempomat, pomocník pro jízdu po dálnici, bezklíčové odemykání a startování, přední a zadní parkovací senzory, diodová přední světla nebo 17palcová litá kola. Air - vyhřívaná přední sedadla a volant, tepelné čerpadlo, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, digitální klíč (v Česku zatím pouze zařízení Apple) nebo automatické výsuvné kliky dveří. GT-Line - elektricky nastavitelná přední sedadla, ventilovaná přední sedadla, vyhřívaná zadní sedadla, sledování mrtvých úhlů, nouzové brzdění v křižovatce, elektrické víko kufru, vnější designové doplňky nebo 19palcová litá kola.

Nabídka na českém trhu čítá tři výbavy Air, Earth a GT-Line a dvě verze baterie. Pro obě je shodný jeden elektromotor vpředu o výkonu 150 kW. Menší baterka má 58,3 kWh a dojezd 436 km, mimochodem více než základní Elroq, větší pak disponuje kapacitou 81,4 kWh a udávaným dojezdem 605 km. To je hodnota na úrovni řady aut se spalovacím motorem. O DC nabíjení už byla řeč, AC nabíjení je zatím možné 11 kW. V budoucnu přijde i rychlejší 22kW nabíjení, stejně tak se pro rok 2026 chystá EV3 s pohonem všech kol, tedy dvěma elektromotory.

Na krátké testovací trase jsme mohli vyzkoušet EV3 ve výbavě GT-Line s větší baterkou. Na první dobrou udělalo auto dojem komfortním podvozkem, a to i na 19palcových kolech. Podobně jako příjemně postavenou kabinou, snad až s výjimkou stále trochu utopeného malého displeje klimatizace, a dobrá přední sedadla si auto půjčuje od větší EV9.

Kompaktní SUV se též příjemně řídí, manévrováním by mělo jít o auto takřka ideální do městského provozu. Navíc je možné ho ovládat jedním pedálem, nově dokonce i při couvání. Na měření spotřeby byla trasa krátká a auta sotva zajetá, nicméně na konci asi 30kilometrového okruhu ukazoval palubní počítač hodnoty pod 17 kWh/100 km. V ne úplně teplém počasí celkem slušný příslib do klasického testu.

Ceník - Kia EV3

Air Earth GT-Line 150 kW / 58,3 kWh 899 980 Kč 969 980 Kč ---------- 150 kW / 81,4 kWh 1 024 980 Kč 1 094 980 Kč 1 249 980 Kč

Kromě novinek současných poodhalila Kia i chystané modely pro příští rok. Dva budou mít spalovací motor, byť mluvčí českého zastoupení Kateřina Vaňková zatím nechtěla prozradit, o jaké modely půjde. Dá se ale tušit, že jedním z nich se stane modernizace SUV Sportage. Větší paleta ale přijede s elektrickým pohonem.

Velké SUV EV9 se dočká sportovní verze GT, přijede i elektrické SUV EV5 zasazené právě mezi EV3 a EV9. Tradiční karoserie typu hatchback nebo sedan dostane model EV4, jedna z karoserií - nejspíše hatchback - se bude vyrábět v Žilině. Půjde vlastně o elektrickou alternativu k Ceedu. A s modelem PV5 se Korejci také vrátí mezi dodávky, elektromobil ale bude kromě verze N1 dostupný i v osobní variantě M1.