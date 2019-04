Kia vsadila na elektřinu dříve než Škoda. Před koncem roku na ni bude jezdit i Ceed

Bez elektromotoru se v budoucnu neobejde žádná v Evropě působící automobilka. Kvůli stále přísnějším nařízením na flotilové emise je právě elektrifikace nejjednodušší cestou, jak těmto požadavkům vyhovět. Proto například Škoda představí letos svůj první plně elektrický i plug-in hybridní model. Na blízkou budoucnost se však připravují i další výrobci. Třeba jihokorejská Kia uvede letos na český trh hned dvojici elektromobilů.

Hybridy, plug-in hybridy a čisté elektromobily. To jsou tři cesty, kterými se za účelem snížení emisí vydávají jeden po druhém prakticky všichni současní automobiloví výrobci. Že mezi zákazníky existuje po těchto autech poptávka, dokládají i každoročně se zvyšující prodejní čísla. Jen loni se prodeje plug-in hybridů a elektromobilů v celé Evropě zvedly, dle údajů EV Volumes, o 34 procent na 409 tisíc kusů.

Na tato čísla logicky reagují i jednotliví výrobci. Například Škoda uvede do roku 2022 deset elektrifikovaných modelů, celý koncern Volkswagen pak chce do deseti let uvést 70 elektrifikovaných modelů napříč značkami. Výrazně pak do elektromobility šlape třeba i jihokorejská Kia. Ta chce do roku 2025 uvést 16 elektrifikovaných modelů - pět s hybridním, pět s plug-in hybridním a pět s elektrickým pohonem. Jeden model bude rovněž jezdit na vodík, v tomto ohledu se dá předpokládat využití techniky již existujícího Hyundai Nexo.

Většina z těchto aut by se měla dostat i na český trh. Některá již v nejbližší době. "Letošní rok je pro nás do jisté míry přelomový, protože v něm uvedeme na český trh hned dva nové čistě elektrické modely," říká mluvčí značky Kateřina Vaňková Jouglíčková.

Jedním z těchto elektromobilů bude třetí generace crossoveru Soul. Ta vůbec poprvé přijede jen s čistě elektrickým pohonem. Předchůdce přitom nabízel vedle elektromotoru i konvenční benzinový a naftový agregát. "V roce 2018 prodala Kia v Evropě více bezemisních vozů Soul EV než benzinových a naftových provedení dohromady," vysvětluje důvody, proč se nabídka pohonů mění, šéf evropské Kie Emilio Herrera. Zároveň také doplnil, že loni měla hned osmina prodaných modelů značky elektrifikovaný pohon.

Kia e-Soul se bude nabízet ve dvou provedeních. Základní bude mít výkon 100 kW a lithium-iontovou polymerovou baterii s kapacitou 39,2 kWh. Takové auto ujede na jedno nabití 277 km. Silnější provedení nabídne výkon 150 kW a akumulátor s kapacitou 64 kWh, dojezd se tak prodlouží na 452 km.

Druhou elektrickou novinkou na českém trhu bude model e-Niro, který, podobně jako liftback Ioniq mateřského Hyundai, nabídne zároveň všechny tři typy elektrifikovaného pohonu. Právě Niro lze už dnes pořídit jako hybrid i plug-in hybrid.

Podobně jako e-Soul má i e-Niro dva typy elektrického pohonu. Slabší s výkonem 100 kW a baterií o kapacitě 39,2 kWh ujede na jedno nabití 312 km, silnější s výkonem 150 kW a baterií o kapacitě 64 kWh ujede na jedno nabití 485 km.

Kia pak společně s Hyundai pracuje rovněž na nové platformě pro elektromobily, která bude konkurovat řešení MEB koncernu Volkswagen. Podle britského Auto Expressu by nová platforma měla přijít na trh asi za dva roky, velikostně bude určena malým vozům a modelům nižší střední třídy. To jsou mimo jiné velikosti, kam spadají i e-Soul a e-Niro.

Jihokorejská automobilka nicméně nesází jen na elektromobily. Ve svém portfoliu má a bude mít i plug-in hybridy. O modelu Niro, který má jako plug-in hybrid výkon 104 kW, na elektřinu ujede 58 km a spotřebuje 1,3 l / 100 km, už byla řeč. Na českém trhu se vůz prodává v jediné výbavě za 984 980 korun. SUV má pak v nabídce ještě většího plug-in hybridního sourozence, kterým je sedan nebo kombi Optima.

V obou případech je elektromotor kombinován s dvoulitrovým benzinovým čtyřválcem, Optima PHEV tak má systémově k dispozici 151 kW. Čistě lze sedan provozovat po dobu 54 km, kombi dokonce po dobu 62 km. I díky tomu pak mají oba modely kombinovanou spotřebu 1,6, respektive 1,4 l / 100 km. Zatímco sedan začíná na českém trhu v jediné výbavě na 1 174 980 korunách, kombi je o 50 tisíc korun dražší.

Podobně jako v případě elektromobilů, i ve sféře plug-in hybridů plánuje Kia expandovat. "V prosinci odstartujeme v Evropě produkci plug-in hybridního Ceedu SW a v září ve Frankfurtu ukážeme rovněž plug-in hybridní verzi chystaného crossoveru (na základech Ceedu - pozn. red.)," řekl Emilio Herrera magazínu Auto Express. Oba vozy dostanou stejnou techniku jako plug-in hybridní Niro, což znamená dojezd zhruba 58 km bez nutnosti využít spalovací motor.

V oblasti klasických hybridů sází Kia zatím na Niro. Třetí verze kompaktního SUV má systémový výkon 105 kW, v kombinaci s dvouspojkovým automatem si pak ve smíšeném režimu nárokuje 3,7 l / 100 km. Ceny startují na 599 980 korunách.

Novinkou v nabídce, na kterou začalo sázet i sesterské Hyundai, je mild-hybridní technologie s napětím 48 V. Celé řešení se skládá z 48V lithium-iontového akumulátoru s kapacitou 0,44 kWh, mild-hybridního startér-generátoru a měniče napětí stejnosměrného proudu.

Autoreport: Kia Ceed | Video: Tomáš Cetkovský, Martin Přibyl

Celé to spolupracuje s naftovým dvoulitrem CRDi o výkonu 136 kW, který je v případě SUV Sportage, které dostane mild-hybridní pohon jako první, kombinován vždy s pohonem všech kol a šestistupňovou manuální nebo osmistupňovou automatickou převodovkou.

Výhodou mild-hybridní varianty je oproti klasickému turbodieselu vyšší výkon při akceleraci, který dodává startér-generátor. Kia uvádí až 10 kW, což snižuje zatížení spalovacího motoru a zároveň i spotřebu a emise. Energii baterie čerpá rekuperací.

Kombinovaná spotřeba mild-hybridní Sportage je s manuálem 5,2 l / 100 km, což je jen o deci více než v případě slabšího turbodieselu 1.6 CRDi. Automat si řekne o 5,7 l / 100 km. Vzhledem k tomu, že se nové pohonné ústrojí prodává jen ve dvou nejvyšších výbavách, stojí nejméně 779 980 korun.

Ani Sportage nezůstane v zavedení mild-hybridního pohonu osamocena. Kia již potvrdila, že letos se technologie s napětím 48 V dočká i Ceed a bez bližší specifikace i další modely značky. Zároveň bude s mild-hybridním ústrojím spojen i některý z benzinových agregátů, po vzoru Hyundai bychom se mohli dočkat i slabší 1.6 CRDi s touto technologií.

V oblasti modelů s klasickým spalovacím motorem už Kia do Česka letos uvedla sportovní Ceed GT a stylový shooting brake ProCeed. Na podzim se ve světové premiéře poprvé ukáže crossover na základech Ceedu, který dostane pravděpodobně jméno XCeed. Segment kompaktních SUV před koncem roku rozšíří sériová podoba konceptu Signature, který Kia ukázala, spolu s větším SUV Masterpiece, minulý týden na autosalonu v Soulu. Příchod na český trh je zatím otázkou.