Když řidiče zabije vlastní skříň: crash testy ukazují riziko nezajištěného nákladu

Podle závěrů z crash testů autoklubů ADAC a ÖAMTC stačí se špatně upevněnou skříní narazit v rychlosti 45 kilometrů za hodinu a náklad narazí posádku na palubní desku a do vystřelených airbagů.

Popruhy s ráčnami si na nákup nábytku bere jen málokdo, podle aktuálních crash testů rakouského a německého autoklubu ale dělá chybu. Experti nejprve do Volkswagenu Golf V Variant naložili kartony se skříní z Ikey a další drobnosti o celkové hmotnosti 145 kilo tak, jak by to udělal asi každý. Krabice položili na podlahu kufru, drobnosti naskládali na ně tak, jak se to zrovna hodilo.

Modrý Golf pak narazil do bariéry v rychlosti 45 kilometrů za hodinu a daň za ledabylé naložení skříní by mohla být velká. "Posádka by měla jen malou šanci opustit auto bez zranění," píše v tiskové zprávě ADAC. Těžké balíky se součástmi skříně narazily do opěradel sedadel a vytrhly je částečně z jejich upevnění. Řidič a spolujezdec tak byli natlačeni na airbagy a palubní desku.

Další zranění v takovém případě hrozila od volně se pohybujících drobností, které proletěly vozem a posádku zasáhly do hlavy.

Při druhém pokusu byly krabice se skříňovými díly naloženy důkladněji, na místě je držely pásy s ráčnami, prostor pro náklad oddělila síť, drobnosti byly uloženy tak, aby nemohly autem proletět. A za sedadla přišla srolovaná matrace. "To všechno pomůže, aby náklad neohrozil posádku auta a zbytečně nezvyšoval riziko poranění při srážce," říká Steffan Kerbl z ÖAMTC.

Kerbl však také upozorňuje na to, že bezpečnost v takovém případě omezují i možnosti, jak náklad vůbec správně upevnit. Zdůrazňuje, že v případě simulovaného nárazu v rychlosti 45 km/h a se 145kilovým nákladem se dostávají na své limity.

"Náklad na použité zajišťovací pásy během crash testu krátkodobě působil vahou sedmi tun," říká Kerbl. Právě onu enormní sílu, která na těžký náklad působí, by si řidiči měli uvědomit, když u Ikey nebo jiného obchodu s nábytkem nakládají auto.

Za špatně upevněný náklad, který může ohrozit posádku, však také hrozí pokuta. Na místě se dá uložit až 2000 korun, ve správním řízení od 1500 do 2500.