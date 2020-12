K rozvoji elektromobility může přispět každý. Z domácí dobíječky lze udělat veřejnou

Otázka nedostatku veřejných dobíjecích stanic patří k těm nejčastěji skloňovaným překážkám pro rozšíření elektromobility nejen v Česku, ale celé Evropě. Zatímco dnes je v Česku podle údajů ministerstva průmyslu a obchodu 698 dobíječek, v roce 2030 by jich podle plánu mělo být na 35 tisíc.

Článek vznikl s podporou společností E.ON a Unicorn.

Zdá se to hodně, ale většina těchto stanic by podle předpokladů ministerstva měla spadnout do kategorie těch pomalých. A jejich výstavba nemusí být jen na bedrech velkých elektrárenských společností. Svou troškou může k rozvoji elektromobility ve své podstatě přispět každý, kdo může do veřejného prostoru nainstalovat wallbox.

Možností, jak zpřístupnit wallbox veřejnosti, je celá řada. Jistě, v základu se může jednat o jednoduché zařízení, které neumožňuje jakoukoli autorizaci a nabíjet na něm může kdokoli, kdo jede okolo a má v kufru příslušný kabel. Nejjednodušší řešení má však svou zásadní nevýhodu - majitel wallboxu bude jen platit za elektřinu a okolojedoucí elektromobilisté si budou mnout ruce a dobíjet zdarma. To rozhodně nepůsobí jako udržitelný byznysmodel.

Naštěstí v tomto směru existují i jiná, sofistikovanější řešení, která umožňují, aby se investice do wallboxu nějakým způsobem vrátila.

Jednou z alternativ je spolupráce s energetickou společností E.ON a zařazení do programu tzv. partnerských nabíječek. Postup vybudování takové stanice je podle firmy snadný - stačí mít vhodnou lokalitu, kde se očekává silný pohyb elektromobilů, a kontaktovat zástupce E.ON. Ti následně navrhnou ideální řešení, mohou zajistit dodávku dobíjecí stanice a její instalaci.

Novopečený majitel veřejné stanice její montáž a dodávku jen zaplatí (v nejjednodušším případě stačí několik desítek tisíc korun) a pak si jen určí cenu (ta může být odlišná v porovnání s běžnou cenou u stanic, které staví přímo E.ON), za niž u něj budou elektromobilisté dobíjet.

"O samotný provoz se vlastník nemusí starat. My zajišťujeme dobíjení, nepřetržitou on-line podporu a řešíme fakturaci jednotlivým zákazníkům. To všechno za roční poplatek," vysvětluje Martin Klíma, vedoucí oddělení Mobility Services společnosti E.ON. Vlastník má přitom neustále přístup do systému a může sledovat, kolik lidí k jeho dobíječce jezdí, jak lidé nabíjejí, a jednou měsíčně pouze vystaví fakturu za odebranou energii, kterou mu E.ON vyúčtuje.

Stanice se navíc propisují do mapy na webu nebo v aplikaci E.ON Drive, s jejíž pomocí (nebo s využitím čipu) lze pak spustit i dobíjení. Dobíjecí stanice se také stávají součástí celoevropského projektu Hubject. "Data z platformy Hubject zpracovávají i výrobci automobilů, a řidiči tak často vidí v reálném čase, kde se dobíjecí stanice nachází, jaké nabízí služby její okolí, ale především zda je volná, či obsazená," říká Jakub Kott z oddělení Mobility Services společnosti E.ON.

Zahraniční majitelé elektromobilů navíc u stanic mohou dobíjet s čipy společnosti Plugsurfing nebo dobíjecími kartami, které vydávají přímo výrobci automobilů, jako je Audi e-tron Charging Service nebo Mercedes me Charge. To o poznání rozšiřuje množství lidí, kteří stanici mohou využít a zaplatí na ní za dobíjení.

Kvůli partnerské stanici není nutné hned kupovat novou dobíječku, využít lze i stávající kompatibilní wallbox. Pokud se ale člověk rozhodne pro novou stanici, není v podstatě omezen, v nabídce jsou propojené wallboxy nebo AC stojany o maximálním výkonu 22 kilowattů, které mohou vyjít i na několik desítek tisíc korun. E.ON se však nezdráhá v rámci programu instalovat ani 50kW a silnější rychlodobíječky, jejichž cena se může pohybovat v řádu stovek tisíc nebo milionů korun.

Dvě takové stanice v rámci programu E.ON v srpnu letošního roku zprovoznil v areálu autobazaru Davo Car v Olbramovicích. V tomto případě se dokonce jednalo o rychlodobíječky o výkonu až 150 kilowattů. "Poskytujeme mnoho služeb na poli mobility a vzhledem k rostoucímu zájmu o elektromobilitu jsme se rozhodli je rozšířit i o možnost dobíjení. Pořídili jsme tedy dvě dobíjecí stanice hypercharger," vysvětluje Kateřina Vojtěchová z firmy Davo Car.

Z energetických společností je E.ON jedinou společností, která služby nabízí v podobném rozsahu. V omezené míře lze svoji dobíječku zařadit do sítě PRE. "Zjednodušeně řečeno, pokud stanice projde testem kompatibility, umožníme ji zařadit do sítě PREpoint," vysvětluje Vojtěch Fried, vedoucí oddělení Elektromobilita & Smart City v PRE. Parametry spolupráce se ale vždy stanovují individuálně. "Po 1. lednu 2021 plánujeme tuto službu posunout na novou úroveň, o tom ale nemůžu zatím podat bližší informace," dodává Fried.

ČEZ pak podobnou službu zatím nenabízí ani v omezené podobě. "Při budování naší sítě jsme se zatím primárně soustředili na výstavbu vlastní sítě stanic, všechny provozované stanice proto momentálně vlastníme," říká manažer útvaru čisté technologie ČEZ Tomáš Chmelík. Firma, která má největší síť dobíjecích stanic v Česku, ale eviduje zájem o službu odpovídající partnerským stanicím od E.ON, kde nebude vlastníkem, ale jen provozovatelem stanic. Službu prý již má připravenou, v současné době ladí právní a technické formality.

Svou stanici však může majitel zapojit třeba do systému ChargeUp společnosti Unicorn, která umožní majiteli jednoduchou správu a vzdálené řízení dobíjecí stanice. V případě zájmu o zpoplatnění dobíjení tento systém nabízí správu zákazníků, jejich RFID karet a možnost přiřazovat k nim cenové tarify. ChargeUp bude od ledna propojený s platformou Hubject nebo s třetí nejpoužívanější mobilní navigací na světě Sygic.

Díky tomu mohou uživatelé těchto služeb využívat stanice provozované v systému ChargeUp, aniž by opouštěli své preferované aplikace. "Jako jediné řešení ve své kategorii podporuje ChargeUp standardní komunikaci se všemi typy dobíjecích stanic a jejich výrobci a zároveň disponuje lokální podporou a vývojovým týmem v Česku," vysvětluje Ondřej Synek z Unicornu.

Od 1. ledna chce ChargeUp navíc nabídnout komplexní službu dodávky a instalace dobíjecí stanice na klíč, a to včetně zajištění revizí, zprovoznění a následného servisu stanice. "K ovládání stanice a pro zajištění možnosti bezhotovostní platby za dobíjení pak umíme dodat vlastní mobilní aplikaci pod značkou ChargeUp anebo ji dodat v tzv. white-label variantě, kdy aplikaci přebarvíme do barev dle preference zákazníka, umístíme do ní jeho logo a zpřístupníme ji z libovolné domény. Aplikace se tak bude tvářit, že je jeho, a my ji budeme jen provozovat," doplňuje Ondřej Synek.

Pro koho mají podobné stanice smysl? Zejména pro firmy, které na jejich přítomnost mohou nalákat další zákazníky. Rostoucí počet elektromobilistů znamená také rostoucí počet zákazníků nebo hostů, kteří budou požadovat dobíjení auta: v hotelu, při návštěvě restaurace, při nákupu. Podobná doplňková služba tak může snadno zvednout tržby z hlavního předmětu podnikání.

Samotná návratnost investice do stanice závisí pak také na tom, kde je a jak je přístupná. "Obecně se dá říct, že pokud bude stanice umístěna na dobrém a často využívaném místě, investice se může vrátit do jednoho roku," uvádí manažerka Mobility Services ve společnosti E.ON Helena Švejdová.