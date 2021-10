Ještě nemáte přezuto? Jediný český test vybral nejlepší zimní i celoroční pneumatiky

Jen pár dní před prvním listopadem, kdy je podle zákona za předpokladu, že na silnicích bude sníh nebo náledí, povinné obouvat zimní pneumatiky, přišel Autoklub ČR s výsledky svého testu zimního obutí. Kromě klasických, specializovaných "zimáků" vyzkoušel i celoroční pneumatiky.

Zástupci autoklubu otestovali sedm celoročních pneumatik rozměru 215/60 R 16, což je základní rozměr například pro VW Passat, a osm gum velikosti 205/55 R 16. Ty patří k nejžádanějším typům, protože na nich jezdí nižší výbavy Škody Octavia a celá plejáda dalších vozů nižší střední třídy, jako je Hyundai i30, VW Golf nebo Opel Astra.

Autoklub ČR pneumatiky testuje celkem v šestnácti disciplínách na mokru, suchu a sněhu, přičemž chování na dílčím typu povrchu má pro celkové hodnocení stejnou, třetinovou váhu. Na rozdíl od německého autoklubu ADAC se nehodnotí chování na ledu ani valivý odpor, očekávaný kilometrový náběh a hlučnost. Naměřené výsledky vždy Autoklub ČR porovnává s referenční pneumatikou. Tou byla v případě "zimáků" Nokian WR Snowproof a mezi „univerzály“ typ Weatherproof od stejného finského výrobce.

„Prostřednictvím záznamové techniky je objektivně zkoumána reakce při akceleraci, brzdění, mezní hranice vzniku aquaplaningu v podélném i příčném směru. Na suché vozovce se měří hlučnost a valivý odpor. Naopak na sněhem pokryté trati se testuje trakce v prokluzu kol. Na kruhové dráze s mokrým povrchem se měří čas vozu v obou směrech,“ popisuje průběh testu Bohumil Pácl z Autoklubu ČR.

Chování pneumatik se ale hodnotí rovněž subjektivně, testovací piloti, kteří nevědí, s jakým obutím startují, bodují stabilitu nebo odezvu na povely volantem.

Mezi zimními pneumatikami se do popředí jasně dostaly dva pláště. Bridgestone Blizzak LM005 s celkovými 104,7 bodu a Continental WinterContact TS870 se 104,5 bodu. Platí, že Bridgestone je o něco lepší na mokru, Continental na sněhu a na suchu jsou podle autoklubu oba pláště poměrně vyrovnané.

V testu obstály i třetí pneumatiky Hankook Winter i*cept RS2, které jsou velice dobré na mokru a solidní na sněhu. Další pneumatiky následují opět s větším odstupem. Překvapením je horší umístění pneumatik Michelin Alpin 6, které si velice dobře vedly v letošních testech německého ADAC.

Mezi celoročními pneumatikami zvítězily continentaly, konkrétně model AllSeasonContact. S malým odstupem je následuje Goodyear Vector 4 Season Gen-2. Platí, že goodyeary jsou lepší na mokru, continentaly na sněhu.

Třetí v pořadí jsou Michelin Cross Climate+ a v těsném závěsu za nimi pak trojice pneumatik, která se dělí o čtvrté místo. Je mezi nimi i nejlepší univerzál na suchu, Bridgestone Weather Control A005, a dále Vredestein Quatrac a Hankook Kinergy 4S2. Nokiany, které sloužily jako měřítko, skončily v tomto případě poslední.

Dají se celoročními pneumatikami zimní nahradit? „Při hodnotách blíže k nule a bez sněhové pokrývky na silnici se dají označit za jednu z bezpečných variant. Tyto pneumatiky by měli využívat ti řidiči, kteří necestují často do hor a v zimě vyráží na silnice spíše sporadicky. Ale jeden víkend za lyžařským sportováním do hor lze určitě zvládnout i s celoročními pneumatikami,“ vysvětluje bezpečnostní expert autoklubu Libor Budina.

Budina připomíná, že absolutní výsledky testu je nutné brát s jistou rezervou, řidiči by měli vybírat podle detailních výsledků a zvolit takové gumy, které nejlépe vyhoví jejich potřebám. „Jiné preference bude mít řidič, který jezdí povětšinou ve městě, kde panuje spíše mokro nebo suchý mráz, jiné ten, co řídí ve vyšších nadmořských výškách, kde je častěji sníh na vozovkách,“ tvrdí.

Podrobné výsledky testu pneumatik naleznete zde (PDF).