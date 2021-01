Jak se stát automobilovým designérem? Bude to chtít nejen hodně našetřit

Radek Laube

Každý rok vychrlí univerzity okolo tisícovky absolventů automobilového designu, samotných automobilek je na světě k osmi desítkám. Nevypadá to, že je moc šancí na úspěch, ale jestli toužíte navrhovat auta, tak vás to stejně neodradí.

Dalo by se to přirovnat k vrcholovému sportu. Dřina, podobně úzký "kruh výjimečných" a plat… vrcholová liga je přece jen trochu jinde, ale pohání vás vášeň a nadšení. Když si přečtete jakýkoliv rozhovor s automobilovým designérem, vypadá to, že se s tužkou v ruce nejspíš už narodil.

Začátky jsou podobné. Kreslíte od malička a v době, kdy nastane čas se seriózně rozhodnout, co chcete v životě vlastně dělat, přijde vám jako dobrý nápad stát se automobilovým designérem, protože to zahrnuje všechno, co vás baví: kreslení, auta a možnost chrlit ze sebe hromadu bláznivých nápadů. Ne nadarmo se totiž říká, že kreativní dospělý je dítě, které v člověku přežilo.

Ještě předtím, než se vrhnete po hlavě do neznáma, je dobré si uvědomit, že vysněná práce bude vyžadovat mnohem víc. Populární představa zadumaného umělce skicujícího v tichém studiu dokonalé linie se v praxi nepotkává s realitou. Musíte umět prodat svou práci, být trochu psycholog i politik, mít chuť se neustále učit, sledovat nejnovější trendy a ještě kopu dalších věcí.

Prvním krokem je správná volba školy. Určitě se hodí, jestliže máte za sebou alespoň uměleckou průpravu, a to alespoň v podobě obyčejné lidové školy umění, nebo jakéhokoliv kurzu kreslení, kde vás naučí perspektivu a stínování, což je do určité míry řemeslo jako kterékoliv jiné.

Při výběru vysoké školy je dnes logická volba některého z oborů zabývajících se průmyslovým nebo přímo automobilovým designem. U nás přichází v úvahu nejčastěji na pražskou UMPRUM, plzeňský Ústav umění a designu při ZČU, případně VÚT v Brně. Alternativou je také VŠVU v Bratislavě.

Univerzita, kterou prošla velká část všech současných českých a slovenských automobilových designérů jen potvrzuje, jak důležitou roli výběr správné vysoké školy hraje. Pokud to s automobilový designem myslíte vážně, nevyhnete se některé z prestižních zahraničních škol, jako je londýnská Royal College of Art (studoval zde například Jozef Kabaň a většina současných šéfdesignérů), německý Pforzheim, Art Centre College v Pasadeně, milánské IED, pařížská Strate College, nebo finská Umea Institute, případně Coventry.

Vysokých škol s podobný zaměřením a renomé je dnes už samozřejmě více, nicméně těchto sedm patří stále k těm nejvýznamnějším. Pokud nezískáte stipendium, připravte se na školné, které nepatří k nejlevnějším. Jako občan EU můžete mít na některých školách výhody, ale i tak je potřeba počítat se školným v rozsahu od několika stovek až tisíců eur na semestr.

Pokud vyrazíte mimo EU, může to být ještě víc - například Royal College of Art uvádí ceny okolo 30 tisíc liber za patnáctiměsíční magisterský kurz (882 tisíc korun). Ke školnému je pak třeba připočíst ještě náklady na diploma model (od cca 5000 eur výše, tedy zhruba 130 tisíc Kč) a samozřejmě ostatní poplatky za bydlení a podobné. Můžete také zkusit, jestli by vás nesponzorovala některá z automobilek, ale to automaticky předpokládá, že už máte za sebou výsledky (například vítězství v design soutěži, nebo portfolio projektů).

Absolvování některé z těchto škol není striktní podmínkou, ale určitě vám může významně ulehčit cestu za vaším snem. Pokud se podíváme na slavné italské designéry, mnozí z nich jsou původním povoláním architekti. Mezi tvůrci z oblasti střední Evropy zas najdeme pár designérů, kteří vzešli z technických škol s inženýrským titulem. To jsou ale dnes, kdy existuje mnoho velmi dobrých specializovaných škol, spíš výjimky.

Na mezinárodních vysokých školách se zaměřením na automobilový design se schází studenti z celého světa a zpravidla se začíná s výukou doslova na čistém papíře. Obrovskou výhodou těchto škol je přímá spolupráce s automobilkami, takže o jednotlivých studentech a jejich schopnostech mají značky přehled už dlouho dopředu. Většina automobilek má také otevřené pozice pro stážisty, což je bezkonkurenčně nejlepší způsob, jak se připravit na skutečnou práci designéra a zajistit si do budoucna pracovní příležitost.

V průběhu studia je samozřejmostí účast v designérských soutěžích, výstavách, nebo prostě jakákoliv další aktivita, která může upoutat pozornost a dát vědět ostatním o vašich projektech. Důležitá je také účast na autosalonech, design konferencích a dalších setkání, která se v dnešní složité době přesunula alespoň do online prostředí.

Ostatně tvorba sítě kontaktů je něco, s čím byste nikdy neměli přestat. Získáte tak mnoho zajímavých informací a stanete se platným členem komunity. Nestyďte se oslovovat zkušené designéry. Máte s nimi společné téma a design je skvělý v tom, že příležitost může čekat všude a kdo jiný by měl dostat šanci než mladí designéři plní nových, neotřelých nápadů?

Jakmile máte dokončenou školu a za sebou třeba i pracovní stáž, opravdový boj teprve začíná. Měli byste si být už vědomi svých silných a slabých stránek a umět s nimi pracovat. Vaše portfolio by mělo ukázat všechny designérské dovednosti a vaši kreativitu, ale především to, čím se lišíte od ostatních.

Dokonalý trendy render/skica je skvělá věc, ale jako první dostane portfolio do ruky člověk, který jich má každý měsíc na stole hromadu, a proto je důležité se odlišit. Musíte si vypracovat vlastní styl, ukázat všestrannost, ale i zájem o značku a její hodnoty. Stále větší důraz se klade i na zvládnutí technik softwarového 3D modelování, což donedávna byla samostatná disciplína, kterou podobně jako fyzické modely vykonávali specializovaní počítačoví modeláři.

Možnosti, jak se stát automobilovým designérem touto cestou nejsou vyčerpány. Je třeba si uvědomit, že současná generace bude navrhovat úplně jiná auta, než jsou na trhu teď. Ovlivňují je nové způsoby pohonu, digitalizace, autonomní vozidla i způsob, jakým se auta budou používat, a to vše bude mít vliv na jejich design.

Už dnes má každé studio speciální oddělení zabývající se uživatelským rozhraním (user experience), které tvoří čím dál výraznější část interiéru. Budoucí auta budou vyžadovat další nové designérské specializace. Současné výrobní technologie se vyvíjí už desítky let a dokáží být velmi variabilní, ale technologie souvisejících s autonomními vozidly a dopravou jsou v podstatě teprve na začátku vývoje a zatím mají jasné limity, s kterými se bude muset nová generace designérů umět popasovat.

Až vám jednoho dne dorazí zpráva, že vaše portfolio zaujalo, úspěšně projdete všemi přijímacími pohovory a před sebou budete mít první kontrakt, můžete si říct, že jste to dokázali. Nicméně ale asi stejně podvědomě tušíte, že ta největší výzva a taky zábava vás teprve čeká.