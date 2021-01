Kia mění svou identitu, už nechce být jen automobilkou. Chystá i nové elektromobily

Nejdůležitější už nejsou auta, ale lidé, prohlásil šéf automobilky Kia Ho Sung Song při představování nové identity znaky Kia. Ruku v ruce s tím jde i změna názvu, Jihokorejci z něj totiž vypouštějí slovíčko "Motors", jméno Kia Motors se tak mění jednoduše na Kia.

Změna má symbolizovat posun značky od pouhého výrobce automobilů k poskytovateli různých služeb mobility pro přepravu osob. Spolu s tím se mění i slogan. Dlouho používané "The power to surprise", tedy v překladu "Síla překvapit", tak nahradí slogan "Movement that inspires", v překladu "Pohyb, který inspiruje". Vedle aut pak nabízí a nabídne Kia i služby pro jejich sdílení či pronájem, investuje také do firem, které se angažují v provozování taxislužeb nebo rozvozu potravin.

Poslední částí celkové změny identity je nové logo, které Korejci představili již dříve. To je více symetrické a zároveň dynamické, podle šéfa globálního designového centra značky Karima Habiba tak lépe odráží to, čím chce automobilka být. Habib rovněž zmiňuje, že spolu s logem se změní i vzhled nových modelů Kia, který by měl být atraktivnější, odvážnější a sportovnější. Ostatně takovou pozici by Kia ráda zastávala i v celém koncernu Hyundai Motor Group.

"Přední maska ve tvaru tygřího nosu bude i nadále důležitou součástí designové identity značky, viditelná ale bude v různých variacích," podotýká dále Karim Habib.

Podle Ho Sung Songa se nové logo postupně objeví do příštího roku na všech modelech značky, jako první ho nicméně dostane již na první čtvrtletí letošního roku chystaný elektromobil na platformě E-GMP. Model s designovými prvky crossoverů bude mít dojezd přes 500 kilometrů a umět rychlonabíjení akumulátoru za méně než dvacet minut.

Šéf automobilky rovněž uvedl, že k dispozici bude i jeho sportovně laděná varianta. Vedle toho letos dojde i na novou generaci limuzíny K7, která se v Evropě neprodává, a ve druhé polovině roku se ukáže nová generace SUV Sportage ze Žiliny.

Do roku 2027 pak chce Kia v rámci aktuální strategie představit sedm úplně nových elektromobilů. Ty budou stát také na platformě E-GMP, kterou koncern Hyundai představil na konci loňského roku. Ze zveřejněných teaserů je vidět, že mezi karoseriemi budou hrát prim SUV několika velikostí, vedle toho ale dojde i na sedany a MPV. A některé z nich mají dostat i sportovní variantu. Mimo elektromobily se Kia zaměří i na používání recyklovatelných materiálů a celkově větší udržitelnost výroby.

Cílem značky je mít do roku 2025 podíl 6,6 procenta na celosvětovém trhu s elektromobily, přičemž jich do roku 2026 prodávat půl milionu ročně. Za další čtyři roky se má toto číslo zvednout na 800 tisíc prodaných elektromobilů za rok.

Nicméně rozšíření elektromobilů neznamená, že by Korejci úplně zanevřeli na klasické spalovací motory. Během virtuálního setkání s novináři totiž šéf značky Ho Sung Song připomněl, že automobilka působí na mnoha světových trzích, které jsou v různé fázi elektrifikace. Úplné a rychlé zbavení se spalovacích motorů by tak ani nebylo možné.

Vedle elektromobilů se Kia zaměří rovněž na stavbu jednoúčelových vozidel (ty mají anglickou zkratku PBV) pro firemní či flotilové zákazníky. Tato auta budou stát na takzvané skateboardové platformě a nabídnou stavebnicovou karoserii tak, aby bylo možné je přizpůsobit konkrétním potřebám. Kia zmiňuje například stavbu modelů pro přepravu více lidí, jen dvoumístných taxíků, vozidel pro sdílení nebo dodávek. Mimochodem poptávka po jednoúčelových vozidlech by se měla do roku 2030 až zpětinásobit.