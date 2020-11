Nejkrásnější auta už tu byla. Nebo ne? Existuje ještě dobrý automobilový design?

Radek Laube

Také máte při pohledu na nová auta občas pocit, že ta nejkrásnější už byla vyrobena? Kam se poděla opravdová elegance, čistota a originalita a proč se zdá, že místo méně je více, platí často opak? Existuje vůbec ještě dobrý automobilový design? Hledáme odpověď a pomůže nám k tomu několik příkladů ze současnosti. Elektromobil z Boleslavi, bavorská střela a novinka z Číny.

Existuje dobrý design? Samozřejmě, jen je někdy těžké rozklíčovat, co skutečně dobrý design je, co lze nazvat kontroverzním, ale stále ještě dobrým designem a co už jednoduše překročilo hranici dobrého vkusu.

Ani v automobilovém designu to není jiné. Když automobilka představí nový model, často se zvedne vlna kritiky, volání po návratu předchůdce, nebo se dokonce začnou podepisovat petice za odvolání šéfdesignéra, jako se to stalo kdysi v BMW.

Jen těžko najdete odvětví designu, jemuž by byla věnována taková pozornost, úsilí i peníze. Designéři mají k dispozici nejmodernější technologie a týmy sdružují vysoce kvalifikované lidi z celého světa. Odpovídají tomu ale výsledky?

Pro odpověď si musíme stanovit alespoň základní měřítko, jak by vlastně dobrý automobilový design měl vypadat. Má být nadčasový, funkční a estetický? Nebo se spokojíme s tím, že dobrý design se pozná podle toho, že výrobek lidé kupují? Možná od každého trochu, ale pokud se odvoláme na deset principů dobrého designu podle Dietera Ramse, který navrhl ikonické produkty pro Braun a u nějž se inspiroval i Steve Jobs, na prvním místě platí, že dobrý design musí být především inovativní.

Fakt, že se nyní nacházíme na prahu elektromobility, by měl být pro designéry pozitivní zpráva, protože nové technologie s sebou vždy přináší nové možnosti a výzvy.

Nicméně celý automobilový průmysl dnes neprochází lehkým obdobím. Nová auta musí být mnohem ekologičtější, zákazníci dumají nad tím, zda je vůbec potřebují vlastnit, a o tom, že je chtějí, je mají přesvědčit automobilky v době, kdy jsou samy pod maximálním tlakem na snižování nákladů.

Aby toho nebylo málo, musíme si uvědomit, že automobil je jako produkt, za více než století vývoje, velice vyzrálý a setrvačnost obřího autoprůmyslu je velká. K tomu samozřejmě připočtěte nejrůznější předpisy a regulace a vyjde vám, že toho, co můžete jako designér měnit, je docela málo.

Poté, co se na vás navalí tolik požadavků, je vlastně malý zázrak, že nová auta vypadají ještě docela k světu. Pro příklad zkusme vybrat tři modely, na kterých můžeme vše sledovat v přímém přenosu.

Ještě více BMW, než jsme doufali

Prvním může být BMW M3/M4, které nedávno otřáslo automobilovým světem. Německý prémiový výrobce měl těžkou pozici, v které musel přepracovat svoji uctívanou ikonu a přitom nestagnovat v minulosti. Při pohledu na nový model to vypadá, že se rozhodli z BMW udělat jen ještě více BMW ve stylu ,kdo více křičí, má větší pravdu´.

Tradiční ledvinky v přední masce narostly do gigantických rozměrů a snaží se upoutat pozornost ještě expresivnějším výrazem. Protože je to BMW, tato strategie bude asi nějaký čas fungovat. Stačí to, ale na pozici inovativního lídra segmentu?

Škoda překračuje vlastní stín

Dalším příkladem je Škoda Enyaq. Hrdě ohlašuje vstup do nové éry a o tom, že to nejsou pouhé řeči, nás má přesvědčit odvážná "krystalická maska chladiče". I v případě, že jste zarytí tradicionalisté, musíte uznat, že se tím konzervativní škodovce podařilo překročit vlastní stín a vnést do automobilového designu něco nového - a tahle snaha se prostě cení.

Závan svěžího větru z východu

Pokud ale dnes chcete vidět skutečné trendy, které utvářejí budoucnost automobilů, musíte se vydat daleko na východ. Na pekingském autosalonu se představil Qoros Milestone, který už není jedním z mnoha čínských konceptů, nad nímž by mohla Evropa jen mávnout rukou.

Provokativní Milestone je od prvního pohledu utopie, možná je na něm i hodně věcí špatně, ale jako celek působí z hlediska tvarování progresivně a odvážně. V přední masce už samozřejmě nenajdete ani stopy po tradičním grilu (mřížce chladiče), který evropské automobilky na elektromobilech ještě pořád drží jako estetický prvek. Prý proto, že zákazníci by příliš odlišný vzhled nepřijali. Je to něco jako odmazat modelce na fotografii nos.

Když se ale podíváte do "tváře" Milestonu, nevypadá to, že by v ní něco chybělo nebo přebývalo. Také místo "očí" najdete naznačený jen statický svítící obdélník. Působí ale staticky? Ani náhodou, je ostrý a hi-tech zároveň. Linie vývoje aut, tak jak je známe, tu není přerušená, ale zároveň je z něj neodbytně cítit, že jde už o něco opravdu nového.

Nutí to k zamyšlení, jestli právě tohle už může být ona nová estetika elektromobilů, po které mnozí designéři volají. Možná ano, možná ne, ale díky tomuto konceptu určitě vidíme její kontury jasněji.

Zdá se, že alespoň některé čínské automobilky (s vydatnou pomocí evropských designérů) už mají dobu slepých uliček definitivně za sebou. Zároveň zatím ještě neztratily odvahu tvořit nové věci a dávat tím impulsy celému odvětví. Po tradičních evropských showcarech a konceptech, které stejně většinou jen předznamenávají již hotový sériový model, je osvěžující vidět, že je stále kam se posouvat.