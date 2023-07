Jak to vypadalo za socialismu na československých silnicích, jste se v minulosti na stránkách Aktuálně.cz mohli podívat hned několikrát. Proto v této galerii zamíříme za hranice, do dalších zemí, které tvořily takzvaný východní blok. Jezdila tam docela jiná auta než v Československu, jinak to ale zas tak odlišné nebylo. Přesvědčte se.

Na snímky z Československa se můžete podívat zde a zde, kdybyste si chtěli připomenout, jak vypadaly za minulého režimu výstavy aut, podívejte se sem.

