Jak se jezdilo v Československu. Dobové fotky ukazují realitu socialistických cest

Prezident Miloš Zeman informoval premiéra Petra Fialu (ODS) o svém odmítavém postoji ke kandidátovi KDU-ČSL na ministra životního prostředí Petru Hladíkovi při pondělním novoročním obědě. V pořadu Prezidentský Press klub, který dnes rádio Frekvence 1 zveřejnilo na svém webu, uvedl, že své stanovisko měnit nehodlá. K Hladíkovi měl čtyři výhrady, z nichž pouze jednu mu místopředseda lidovců při středeční návštěvě Pražského hradu osvětlil.

Vedle vyšetřování korupční kauzy kolem brněnský bytů prezidentovi vadí, že Hladík má podle něj nedostatečné vzdělání v oboru životního prostředí a ve stranickém tisku publikoval inzerát, ve kterém hledá náměstka a další spolupracovníky pro svůj budoucí tým na ministerstvu.

Prezident také oznámil, že disponuje analýzou, podle níž neexistuje právní překážka pro to, aby ještě před vypršením svého mandátu jmenoval nástupce Pavla Rychetského v čele Ústavního soudu (ÚS). Tomu funkční období skončí až v srpnu. Řada právníků tvrdí, že Zeman na takové jmenování nemá právo.

Zeman zároveň uvedl, že se chystá předat Řád bílého lva rakouskému protějšku Alexandru Van der Bellenovi. "Myslím, že si to zaslouží," řekl. Z jeho slov vyplynulo, že se tak má stát při Bellenově návštěvě České republiky.

Do konce svého mandátu v polovině března by Zeman chtěl otevřít v srbském Bělehradě centrum Český dům. "Snad se podaří přes odpor pana (ministra zahraničí Jana) Lipavského a s podporou pana premiéra (Petra) Fialy uskutečnit i cestu do Izraele při příležitosti přesunu ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma," uvedl prezident.