Historická formule stojí stovky milionů. Přesto s ní majitel stroje po první závodnici F1 jezdí

před 1 hodinou

Maria Theresa de Filippis byla první závodnice Formule 1, která do tohoto náročného sportu pronikla a zúčastnila se několika Velkých cen. Jezdila ve stroji Maserati 250F, se kterým mimo jiné závodil také Juan Manuel Fangio. Vínové Maserati 250F s tak pozoruhodnou historií neskončilo ani ve šrotu, a dokonce ani v muzeu. Závodí dál a sbírá jednu cenu za druhou. O víkendu 14.–15. května se na mosteckém okruhu jel vůbec poprvé seriál historických závodních vozů a dnes už legendární Maserati po Marii de Filippis oba závody vyhrálo. Byli jsme u toho a povídali si s jeho majitelem a vynikajícím závodníkem Fierrem Guillermem.

Ostré slunce střídá vydatná jarní sprcha. Od obnažených kol šedesát let starých závodních formulí stříká voda do všech stran. Guillermo Fierro se ale nenechává zaskočit, a přestože někteří rivalové raději instinktivně zpomalují a je vidět, jak se v šikaně na mosteckém okruhu s volantem doslova perou ve snaze udržet stroj na asfaltu, vínové Maserati 250F 2523 jede dál, déšť nedéšť.

V posledních minutách musí odstoupit jiné Maserati 250F, které je však "jen" věrnou replikou. Fierro si s přehledem přijíždí pro zlatý pohár v závodu historických formulí s motorem vpředu vyráběných v letech 1930 až 1960. A to jak v sobotu, tak také v nedělním závodu.

"Závodění miluju, je to úžasný koníček," usmívá se Guillermo Fierro, vysoký Španěl s prošedivělými skráněmi. "Historickou formuli jsem sháněl docela dlouho, v dnešní době už není jednoduché takovou sehnat za aspoň trochu rozumné peníze," dodává. Maserati 250F 2523 z roku 1954 po první formulové závodnici Marii Therese de Filippis koupil zhruba před čtyřmi lety. Do té doby byla v rukách soukromého majitele. "Doporučil mi ji Bernie Ecclestone, že mi bude sedět, je to vynikající stroj," říká.

Fierro vypráví o tomto zajímavém byznysu. Auta, se kterými se v 50. a 60. letech závodilo - mistrovství světa Formule 1 vzniklo v roce 1950 - v té době byla záhy zastaralá, automobilová technika procházela překotným vývojem. Od šedesátých let se začalo závodit s formulemi s motorem vzadu. Takže starší stroje byly záhy nemoderní, nikdo je nechtěl. A skončily v muzeích, u soukromých majitelů nebo ve šrotu.

V posledních letech ale ceny historických strojů rostou přímo raketově. Podle Fierra je tento nárůst oproti i běžným drahým osobním vozům několikanásobný. Za kolik tuto formuli koupil on, sice prozradit nechtěl, ale podle nabídek ví, že dnes, po čtyřech letech, kdy s ní závodí, by stála v přepočtu 150 milionů korun.

Zajímavé je, že náhradní díly na repliku stojící jen ve vedlejším boxu stojí stejně. "Náhradní díly na to neseženete, všechno si musíme vyrobit. Proto se dá v podstatě říci, že provoz mého auta je stejně drahý jako u repliky. Ale mám to neustále v hlavě, fakt, co je to za auto. Na druhou stranu to beru jako povinnost v tom autě závodit, proto přece bylo stvořeno," uvažuje nahlas Fierro.

A rozhodně s ním nedělá žádnou ostudu. Za čtyři roky s tímto Maserati vyhrál tolikrát, že to ani nespočítá. To se de Filippis nikdy nepodařilo. Guillermo Fierro se ale přesto k jeho původní majitelce dívá s obdivem. "Víte, to auto je velmi náročné na řízení. Musíte s volantem pořád pracovat, na dráze poskakuje a plave, je velmi neklidné. Jde o to, že si na to musíte zvyknout a tančit s ním," směje se.

Závody historických formulí proběhly v Česku vůbec poprvé. Vedle strojů s motorem vpředu závodících v GP do roku 1961 a strojů s motorem vzadu, které bojovaly na okruzích poháru F1 v letech 1961 až 1965, se po Autodromu Most projížděly také série FIA Lurani Trophy pro vozy Formule Junior z 50. a 60. let. Bojovala mezi nimi i jedna dáma na voze Brabham BT6.

Mimochodem, jedna ze závodících formulí Brabham, ovšem typ BT7 z roku 1963, patřila v Mostě k těm opravdu nejcennějším, co se duševního vlastnictví týče. Velkou cenu s ní vyhrál v letech 1963 a 1964 Dan Gurney a v roce 1964 Jack Brabham. V následujícím roce dojela první do cíle také s Denisem Hulmem a Giancarlem Baghettim. Jak ale prozradil technik ze stáje Kendle Adams, její majitel a závodník v jednom James King se někdy bojí, aby nepřišla při závodech k větší újmě. V nedělním závodu ale ztratil na vítěze Petera Horsmana v Lotusu 18/21 P1 jen šest desetin, a to je dobrý výsledek.

Pokud všechno dobře dopadne, měl by se v Mostě pohár Historic Grand Prix pořádat v příští sezoně znovu. Je to pro Česko ohromná čest a pro diváky nezapomenutelná podívaná. A co je potěšující, ani závodníky Most nezklamal. "Nikdy jsem tu nejezdil a mile mě překvapilo, jak pěkný je to okruh. Líbí se mi jeho tvar a skvělé zatáčky, fakt se mi tu jezdilo skvěle," uzavřel Guillermo Fierro, se kterým do Česka přijel vyhrát i kousek Marie Theresy de Filippis.