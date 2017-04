Startuji jako formule 1, říká ministryně Šlechtová. Zpovídáme TOP ženy Česka, jak to mají s auty

před 1 hodinou

Žena za volantem? Dost lidí si rádo přidá nějakou tu uštěpačnou poznámku. Co když ale auto řídí žena úspěšná, ba přímo neobyčejná? Miluje ho stejně jako svou práci, ve které řídí velké týmy, nadace či dokonce ministerstvo? Vydejte se s námi do hlubin ženské automobilové duše. Do duše žen, které se vloni zařadily do seznamu TOP osobností Hospodářských novin za rok 2016.

Na počátku mapování toho jak anebo jestli vůbec mají TOP ženy rády auta, jsme došli k jednomu malému zklamání. Úspěšné ženy si totiž obvykle nepořizují výrazně jiná auta než úspěšní muži.

Také vrcholné manažerky velkých firem si často kupují černé nebo bílé manažerské limuzíny stejně jako jejich pánští kolegové. To potvrzují z fleet oddělení v Audi, stejně jako v BMW i v Mercedes-Benzu. Jen mají mnohem raději automobily SUV, tedy se zvýšeným podvozkem. Cítí se v nich bezpečně.

Ženy si ale auta nekupují tak běžně jako muži. Ze statistik prodejů českých importérů různých značek vychází, že koupi nového auta realizuje jen asi 25% žen. Větší zájem dam o auta je mezi ojetinami, v autobazarech si vůz pořizuje zhruba 35% zákaznic. Pořád to není půl napůl s muži, ale dáma, která už pět let šéfuje největší české síti autobazarů, si všímá postupných změn.

Karolína Topolová, generální ředitelka společnosti AAA Auto, k tomu říká: "Úspěšné ženy s dobrým ekonomickým postavením si častěji pořizují SUV. Při srovnání let 2011 a 2016 se prodeje lehce ojetých aut ženám v této kategorii zdvojnásobily. Už dávno neplatí, že ženy zajímá jen barva, chtějí bezpečná auta. Ale na rozdíl od mužů tolik nehledí na výkon motoru."

A jak už to vždy v případě zobecňování bývá, vždy se najde výjimka potvrzující pravidlo. Našli jsme dámu, která výkon miluje. Velmi úspěšnou dámu, která je sama tak výkonná, že by se dala přirovnat k osmiválcovému motoru pod plným plynem.

Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj, obdivuje silná a rychlá auta, a když dojde řeč na řízení, jedním dechem odpoví, že ho zbožňuje. "Teď ale nemám moc času ani příležitostí řídit. Když mě ráno kolem šesté řidič vyzvedává, na klíně mám haldu papírů a telefon mi co chvíli drnčí zprávami. I kdybych chtěla, řízení bych si neužila.

Tak si jízdu užívám jinak. Mí řidiči jsou vzácně velkomyslní a mají pochopení k mé lásce - rocku. Ráno se jím nabíjím, abych vydržela nekonečná jednání. Takže ráno někdy uháníme Prahou jako rockový tajfun," vypráví dáma, kterou během jejího volebního mandátu vozí Škoda Superb. Doma má nyní zaparkovaný Peugeot 207, slabší malé auto do města, kterému pro jeho oblé proporce dala trefnou přezdívku Buřt.

Za člověka, který by si k autům vytvářel přehnaně osobní vztah, se naopak rozhodně nepovažuje dáma, která šéfovala nejprestižnější kulturní události Česka, Plesu v Opeře. "Řízení mě hodně baví, dokonce jsem se dlouho bránila autu s automatickou převodovkou z obavy, že to bude nuda (a není), ale auto vnímám jako spotřební zboží. Moc ráda vzpomínám na své předchozí Audi A5, protože pro mě symbolizovalo poslední svobodnou etapu před dětmi, kdy jsme byli jen dva.

Teď hlavně řeším velikost kufru, aby se mi do něj vešly dva dětské kočárky," směje se Kateřina Vinzens, která přijela na focení s dvouměsíční holčičkou v A6 Allroad. Ples bude mít kvůli rekonstrukci Státní Opery v sezoně 2017 a 2018 technologickou přestávku, což se její ředitelce s ohledem na rodinné povinnosti hodí.

Věra Komárová, ředitelka kosmetické firmy Dermacol, také přistupuje k výběru svého auta s ohledem na rodinné povinnosti. Má tři dcery a do Lexusu RX se prý rodina pohodlně vejde. "Co na něm miluji? Tu rudou barvu. Dokonce jsem uvažovala o tom, že bych si ho přelakovala na růžovo, to je totiž barva Dermacolu," vtipkuje.

Lexus není v Česku příliš prodejně úspěšnou značkou, proto nás zajímalo, proč si ho vybrala. "Na doporučení. Myslím, že to byl můj otec, kdo mi poradil, že je to výborné, dynamické, spolehlivé, tiché a komfortní auto, naprosto mi sedlo."

Věra Komárová má s auty spjaté dětství. Její otec je totiž nadšený sběratel veteránů, a tak musela už jako malá blonďatá holka povinně cídit motory i další díly, což v ní dočasně vyvolalo k autům nechuť.

Léta pracovala a žila v Itálii, kde se spíše ve městě dopravovala na skútru Vespa, teď na vozech hlavně ocení automat, protože nerada řadí. Jakožto dámy, které se podařilo vzkřísit renomé české kosmetiky, jsme se nemohli nezeptat, jestli se za volantem líčí.

"Bojím se, aby si to nečetli policisté a nešli po mně, protože… ano, moje profese i vášeň pro kosmetiku také znamená, že se pří řízení líčím. Zvládám rtěnku, stíny, pudr, linky i řasenku."

Holčičímu světu je naopak na kilometry vzdálená Kateřina Trnková, specialistka na veterány ve Scuderii Praha, oficiálním prodejci značek Ferrari a Maserati. "Už jako malá jsem si hrála pořád jen s kluky, auta mě ohromně bavila od dětství, místo dětských časopisů jsem si kupovala ty automobilové.

Hned po škole jsem nastoupila do automobilového dealerství, postupně jsem se dostala k práci, kdy jsme u dealera renovovali veterány. To byla úžasná práce, kdy jsem třeba obvolávala americká vrakoviště a sháněla díly, hledala nejlepší čalouníky, specialisty na lak… A teď se mi splnil sen. Nakupuji pro naši klientelu historická Ferrari."

Drobná blondýnka pozná už podle zvuku nastartovaného motoru, jestli je v pořádku, sleduje veteránské aukce, jezdí se na historické modely Ferrari dívat po Evropě… V den rozhovoru právě prodala do Francie investiční vůz Ferrari 599 GTB Fiorano za 11 milionů.

"Vlastně se pohybuji jen mezi muži, ženy veterány jako investici vůbec nepořizují, to je prostě chlapský svět. Občas je vidět, když přijdu na schůzku, že pánové čekali lehce prošedivělého znalce aut, ale brzy ty předsudky opadnou. Zvlášť když si otestují, co o těch autech vím a jak jim mohu poradit."

Svět drahých a krásných vozů se vzpínajícím se koněm je typicky mužský, s poslední dámou, která nám dovolila nahlédnout, jaký vztah může mít úspěšná žena k autům, jsme se však dostali do úplně jiné sféry.

Božena Jirků je žena, která na poli charity dokázala ohromných úspěchů, je ředitelkou Konta Bariéry i Nadace Charty 77. "Když jedu v autě a někdo mě divoce předjede, vždycky si v duchu řeknu: Á, náš budoucí klient Konta Bariéry," odtuší paní Jirků. Má v sobě zvláštní klid, který přenáší i na silnici. "Řídím velice klidně a pečlivě. Po úrazu jsem si musela pořídit auto s automatem, ale už jsem si na něj zvykla. Vlastně ani nemám žádný automobilový sen, ráda vzpomínám na svůj nejoblíbenější vůz, kterým byla Škoda 1000 MB, ale teď - teď jsem hlavně ráda, že nadace funguje, a pokud jde o auta, že umíme díky desítkám prodejců po celé republice poradit postiženým lidem i s autem.

A to ocení jak mladý kluk po úrazu, třeba vášnivý motorista, tak ale i maminka s postiženým dítětem, která si pořizuje první automobil a má speciální potřeby. Možná se dá říci, že moje profese a to, že jsem viděla mnoho lidí, kteří po autonehodě zůstali na vozíčku, ovlivnilo i můj vztah k autům. Zvlášť proto, že mě mockrát svým autem pak svezli."

Ať už tedy různé úspěšné ženy řízení milují nebo auto berou jako spotřební artikl, případně objekt snů nebo nejvýhodnější investici, asi nejvýstižněji v jedné větě popsala svůj vztah k autům dáma, s níž jsme začínali - Karla Šlechtová: "Většina toho, co člověk dělá, vypovídá logicky i o tom, jaký je. U aut je to jednodušší. To, jak řídíte, vypovídá o vašem temperamentu, o vašem charakteru. Třeba já občas startuji i jako Formule 1. Ten zvuk motoru, to je ono."

