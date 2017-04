Tatra 87 odstartovala na cestu po stopách legendárního vozidla Hanzelky a Zikmunda

před 21 minutami

V sobotu 22. dubna uplynulo přesně 70 let od chvíle, kdy dvojice Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka vyrazili na cestu s Tatrou 87, která trvala celé tři roky. Na počest této události vyrazila jiná stříbrná 87, která pojede přesnou trasu popsanou v deníku H + Z. Podívejte se na její slavnostní start.

Před sedmdesáti lety, přesněji 22.4.1947, vyrazili z Opletalovy ulice tehdy ještě neznámí mladí inženýři Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund do světa. Měli v plánu projet s Tatrou 87 Afriku a Jižní a Latinskou Ameriku a nasbírat obchodní kontakty. Proslavili se však především jako cestovatelé a autoři výjimečných reportáží a knih.

Na počest výročí se v sobotu konala akce, při které byly vystaveny historické vozy s datem výroby před rokem 1970, na místo se sjely Tatry různého stáří, konaly se komentované prohlídky a především slavnostně odstartovala stříbrná Tatra 87, která má po zastávce na festivalu ve Zlíně v plánu pokračovat pokud možno co nejpřesnější trasou do Marseille, přesně jako jeli Hanzelka se Zikmundem před sedmdesáti lety. Podívejte se do galerie.