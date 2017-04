před 52 minutami

V sobotu 22. dubna je to přesně 70 let od chvíle, kdy pánové Hanzelka a Zikmund vyrazili na první velkou expedici. Na tuto počest se v pražském Národním technickém muzeu koná velká akce. Sjedou se tatry z celé republiky, zvláštní pozornost bude věnovaná Tatře 87, se kterou v roce 1947 vyrazili do Afriky. Jedna Tatra 87 vyrazí na pamětní jízdu po stopách Hanzelky a Zikmunda. Sice ne až do Afriky, alespoň však dojede do Marseille.

Související články