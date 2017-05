+5 fotografií

Mercedes-Benz G - Po odchodu Land Roveru Defender je slavné Géčko nejstarším nabízeným vozem na českém trhu. Jeho aktuální generace označovaná číslem 463 se vyrábí od roku 1990, tedy dlouhých 27 let. Samozřejmě během té doby prošla řadou vylepšení. Automobilka už dlouho uvažuje o nástupci, ale Géčko je tak populární, že by ji zájemci zřejmě ukamenovali. Mimochodem, i aktuální model má dost společného s původním off-roadem, který z rakouské továrny vyjíždí už od konce sedmdesátých let. Foto: Suzuki