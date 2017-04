Jaguar prodává deset kompletně zrenovovaných vozů E-Type z vlastní dílny. Cena je ohromná

před 55 minutami

Divize Jaguar Classic, tedy oddělení, které se v této automobilce zaměřuje na klasické vozy, uvádí svůj nový program Reborn. V tuto chvíli nabízí k prodeji deset špičkově zrenovovaných modelů E-Type Series 1.

Doporučujeme

Oddělení Jaguar Classic uvádí svůj nový program Reborn, který se inspiroval úspěšným programem Classic od Land Roveru pro modely Series I a Range Rover.

Díky tomuto programu se nyní můžete zajímat o koupi jednoho z deseti kompletně zrenovovaných vozů E-Type Series 1 z dílny v Coventry. První kupé E-Type Series 1 z roku 1965 se 4,2litrovým motorem, které vidíte na fotografiích, se představilo na dubnové akci Techno-Classica Essen show.

Program E-Type Reborn představuje kompletní servis a nabízí zákazníkům možnost zakoupit si sběratelské vozy přímo od původního výrobce vozidla.

Každý E-Type v programu Reborn je zcela zrenovován podle původní tovární specifikace z roku 1960. Absolutní autenticitu vozů zajišťují také záznamy a originální kresby, které vlastní Jaguar Heritage Trust, a desítky let zkušeností týmu. Jaguar si prý dává hodně záležet na nových dílech, které jsou eventuálně potřeba vyrobit.

E-Type je bezesporu jedním z nejikoničtějších sportovních vozů všech dob. "Jsme rádi, že můžeme dát nový život těmto klasickým automobilům a nabídnout je náročným zákazníkům po celém světě. Zdroje a informace dostupné pro odborné techniky Jaguar Classic jsou bezkonkurenční, což zaručuje nejvyšší míru autentické renovace," řekl Tim Hannig, šéf Jaguar Land Rover Classic.

První vozidlo, které projde kompletním procesem Reborn, je kupé s pevnou střechou Series I v barvě Opalescent gunmetal grey. Původně byl vůz exportován do Kalifornie v květnu 1965 a najel 78 000, než byl pak v roce 1983 odložen ke konzervaci. Zachoval si svoje číslo karoserie, motor a převodovku, přičemž všechny tyto součásti byly zrestaurovány.

Technici se snaží o to, aby se co nejvíce částí z původního vozidla pokud možno zachovalo nebo zrekonstruovalo a opravilo podle zadávací dokumentace. Všechny díly, které jsou zničené a nejsou opravitelné, se nahrazují novými z vlastní dílny. Části karoserie se v případě koroze vytvářejí na míru tak, aby byl co nejvíce zachován původní vzhled. Tým se dokonce vrátil ke stejnému typu bodového svařování při montáži těchto panelů.

Řada vylepšení z novějších vozů E-Type může být začleněna do obnovy vozu za příplatek na přání zákazníka, včetně vylepšeného chlazení, plně synchronizované převodovky (v případě, že ji model původně nemá) nebo brzdových třmenů Series 2. Ceny jednotlivých vozů od Jaguar Classic závisí na konkrétní specifikaci, avšak Jaguar nám prozradil, jak velký by měl být minimální obnos, který by si měl na takto precizně zrenovovaný vůz zákazník připravit. A opravdu to není málo, v přepočtu 9 milionů. Cena za raritnější nebo zkrátka lepší kousky může být i o několik milionů vyšší.

autor: Eva Srpová

Související články