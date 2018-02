před 3 hodinami

Není to tak dávno, co bylo v showroomech možné koupit auta s datem premiéry v 90. letech. Byla to doba, kdy se zvyšovaly bezpečnostní standardy i technická a výbavová úroveň automobilů, zároveň se ale značky nehonily za každým gramem flotilových emisí. To dalo vzniknout řadě zajímavých a dodnes nezapomenutelných automobilů, které ještě často vídáme na ulicích nebo v autobazarech. Podívejte se do následující galerie na průřez ženevským autosalonem 90. let, kde měla řada takových vozů svou premiéru.

autor: Jan Matoušek | před 3 hodinami

Související







Hlavní zprávy