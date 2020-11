Umí plavat, létat i předpovídat budoucnost. Prohlédněte si monstra i kuriozity silnic

Většina automobilů by se dala bezpečně zařadit do kategorie běžných modelů pro přepravu z bodu A do bodu B. Každý cílí na trochu jinou skupinu zákazníků, liší se výkonem i vlastnostmi, celkově jsou ale poměrně normální. A pak je menší procento vozidel, která by bylo možné hodit do škatulky "bláznivá" či "kuriózní". A právě několik modelů z této škatulky jsme vybrali v následující galerii.