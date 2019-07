Ford má vlastní Octavii Scout. Dva a půl tisíce kilometrů s Focusem Active

před 58 minutami

SUV jsou hitem poslední doby, je to jediný segment, který na stagnujícím celoevropském trhu dokáže růst. Jen vloni se jich v Evropě prodalo o osmnáct procent více než předloni. Není tedy divu, že se stylistické terénní prvky výrobci snaží naroubovat i na klasická kombi a hatchbacky. Podobně, jako to již před lety udělala Škoda s Octavií Scout. Jedním z nejnovějších přírůstků do této třídy je oplastovaná verze českého auta roku 2019: Ford Focus Active. Vyjeli jsme s ním do Chorvatska a urazili přes dva tisíce kilometrů.

Nic do těžkého terénu. S polní cestou si ale Active poradí snadno. Foto: Jakub Plíhal Je to docela jednoduchý recept, jak nabídnout zákazníkům něco, co evidentně chtějí. Stačí vzít hatchback, nebo kombi nižší střední třídy, přidat ochranné plasty a o něco málo (v případě Focusu o necelé tři centimetry na 16,3 cm) zvednout světlou výšku. Pohon všech kol potřeba není, protože většina podobně velkých SUV se stejně prodá jako předokolky. Focus Active se bez něj tedy také obejde. Jako náhražku nabízí alespoň dva speciální jízdní režimy pro pohyb v lehkém terénu, které upraví chování elektronických asistentů (ESP a ABS), tak aby se snížilo riziko, že zůstanete někde viset. Přijde vám to jako zbytečnost? Že nedává smysl koupit Focus Active, když za stejné peníze můžete mít lépe vybavenou verzi Titanium? Najdou se chvíle, kdy se vyšší světlá výška hodí. Přehled Těžká a velká SUV s překvapivě nízkou spotřebou. Známe 15 nejúspornějších modelů Tak například: v Chorvatsku chcete autem dojet až k pláži a na místo vede jen kamenitá polní cesta. Nebo moment, kdy potřebujete zaparkovat nad obrubníkem. U vyššího Active se jednoduše nebudete tolik bát o poškrábaný přední nárazník. A dobrým důvodem pro koupi Active není jen větší klid v duši. Během celých dvou a půl tisíce kilometrů, které jsme s ním strávili, jsme si nemohli vynachválit komfort odpružení. Auto je příjemně plavné a poradí si s dlouhými vlnami i ostřejšími nerovnostmi. Palubní desce Fordu Focus Active dominuje volně stojící dotykový displej. Ovládá se snadno, navigace ale občas zlobí. Foto: Martin Přibyl Však má také oplastovaný Focus své vlastní specifické pružiny, tlumiče, stabilizátory i geometrii. A může se pochopitelně opřít o již tak vyspělý podvozek standardní verze s víceprvkovou nápravou vzadu. Active tak sice není nejsportovnějším Focusem v nabídce, ale i s ním si v zatáčkách užijete vyvážené a jisté jízdní vlastnosti. A to na rozdíl od klasické verze není možné připlatit si za adaptivní tlumiče, které by aktivně potlačovaly náklony v zatáčkách. Líbí se nám i přesné a příjemně naposilované řízení. Kromě komfortního podvozku, dobrého odhlučnění a pohodlných sedadel jsme na dlouhé cestě ocenili i tak trochu staromódní pohonné ústrojí. Focus Active můžete mít buď se 110kW tříválcovou benzinovou jednapětkou, nebo stejně silným naftovým čtyřválcem o objemu dva litry. Přehled Jedovaté diesely? Většina vypustí méně škodlivin než srovnatelné benzinové motory My zvolili nafťák a cesta na jih jasně ukázala jeho kvality. Spotřeba se jen lehce přehoupla přes pět litrů, což znamená nějakých 900 kilometrů na jednu 47l nádrž, motor je navíc dostatečně silný, kultivovaný a ochotně se sbírá z nízkých otáček. Otočný volič převodovky vyžaduje zvyk. Foto: Martin Přibyl K zlosti naopak byla nová osmistupňová automatická převodovka. Ta sice umí držet otáčky motoru proklatě nízko (ve 130 km/h jen 1800 za minutu), což snižuje spotřebu, ale občas také nervózně cuká, velice pomalu reaguje na povely pádly pod volantem (to když chcete řadit sami) a i její kruhový volič vyžaduje zbytečně moc pozornosti od řidiče. Pokud vysloveně netoužíte po voze se zcela samočinným parkováním, u něhož odpadá nutnost ovládat brzdu, plyn a spojku, doporučujeme ušetřit 48 000 korun a vzít verzi s manuálem. Ford Focus kombi Active 2.0 EcoBlue AT Motor: naftový 4válec, 1996 cm3, turbo

Výkon: 110 kW při 3500 ot./min

Točivý moment: 370 Nm při 2000 ot./min

Nejvyšší rychlost: 203 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 9,5 s

Kombinovaná spotřeba: 4,4 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 608 l

Cena: od 637 900 Kč Jinak totiž Focus o svých kvalitách přesvědčit umí. Interiér je oproti předchozí generaci prostorný, kufr má u kombi přes šest set litrů, není tedy o mnoho menší než u Octavie. Hodí se i head-up displej a chytré asistenční systémy, které usnadňují jízdu po dálnici. Třeba tak, že stiskem jednoho tlačítka přeberete rychlostní omezení do nastavení adaptivního tempomatu. Postěžovat si musíme jen na drobnosti. Systém vedení v jízdních pruzích nefunguje v silném protisvětle, navigace občas ztrácí signál a vyhledávání v ní nepatří k nejintuitivnějším. Naštěstí je v záloze podpora systémů Android Auto a Apple CarPlay. Hnidopišsky lze také vytknout kolísavou kvalitu použitých materiálů na palubní desce, byť se oproti předchozím generacím nepochybně zlepšila. Ford si u Focusu zakládá na rozmanitosti nabídky: můžete mít obrněný Active, stylové Titanium, luxusní Vignale a sportovní ST nebo ST Line. | Foto: Jakub Plíhal Pokud netoužíte po sportovním ST se silnými motory, je Active podle nás tou nejlepší verzí Focusu. S cenou to Ford nepřehnal, takže i vrcholná verze s dvoulitrovým dieselem a automatem vyjde na rozumných 637 900 korun (navíc doporučujeme zejména automatickou klimatizaci v balíčku za 15 500 korun a zimní sadu s vyhřívanými sedadly, volantem a čelním sklem za 14 000 korun). Někdy prostě neškodí svézt se na populární vlně SUV.