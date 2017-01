Lidé kritizují, aniž by auto viděli. Ale první fotky nebyly šťastné, říká k nové tváři Octavie Kabaň

před 19 minutami

Šéfdesignér Škody Auto Jozef Kabaň se při světové premiéře modernizované Octavie ve Vídni exkluzivně pro Aktuálně.cz vyjádřil k veřejné kritice nového designu přídě vozu s dělenými světlomety.

V diskusích na internetu po zveřejnění několika fotografií (Aktuálně.cz zprávu publikovalo zde) to Octavia za nový design dost schytala. Co si o kritických názorech myslíte?

Díkybohu není jedna barva, která by byla nejkrásnější, není jedno jídlo, které by chutnalo všem, a není jeden názor, který by byl správný. O všem, a to je na tom to krásné, se dá diskutovat.

Ale fascinuje mě, jak minimální záležitost, jako jsou rozdělená přední světla, dokáže vyprovokovat tak divokou debatu. Že tomu někdo věnuje tak obrovskou energii v diskusích.

Internet je pro svět obrovský milník, ale přináší různá, dalo by se říci, zpestření. Ale pokud si někdo takto uleví, dobře, jsem rád, že měl u Octavie tu možnost. Zajímavé však je, kolik lidí publikovalo svůj názor, přestože to auto ani neviděli naživo.

Nemáte nyní zpětně pocit, že Škoda možná mohla vypustit do světa lepší fotografie modernizované Octavie?

Ano, podle mého názoru ty první fotografie nebyly úplně šťastné. Ale je to jako s tím designem – každý může mít jiný pohled na věc.

Je to pokaždé vždy stejné, tedy že s příchodem nové tváře vozu Škoda se mezi veřejností zvedne vlna nevole, nebo máte pocit, že tentokrát byla u Octavie větší?

Není to vždy tak, ale u určitých produktů ano. Když například navrhujete nový model, který z žádného předchůdce nevychází, je to daleko jednodušší. Proto je Kodiaq přijímán tak dobře. Není co oplakávat, protože nové je nové.

Kdy jste o změně designu Octavie začali přemýšlet?

Můj původní plán byl designově posunout už předchozí generaci. Pak jsem ale pochopil, že tento krok by byl příliš uspěchaný. Všechno má svůj čas a nejde o to, jestli to stihne navrhnout designér. Záleží na tom, zda změnu dokážou přijmout zákazníci. Nejdříve navíc bylo důležité, jak bude vnímán Rapid. Teď tu máme hierarchii tří aut – Fabii, Rapid a Octavii, každé se svébytným designem, ale zároveň z jedné rodiny.

Znamená to tedy, že už předchozí generace Octavie mohla dostat rozdělené přední světlomety?

Ne, to ne. Ale o změně se mluvilo.



Ozývají se i hlasy, že se Octavia inspirovala u předchozí generace Mercedes-Benzu třídy E s rozdělenými světly. Jak byste okomentoval tento názor?

Spousta aut v minulosti měla nebo i má rozdělená světla, znamená to snad, že se kopírují? I v historii Škody najdete auta s rozdělenými světly, vzpomeňme třeba na Škodu 110 R Coupé. Ale asi každou automobilku by potěšilo, když ji někdo přirovná k mercedesům.

Máte pocit, že současná Octavia byla příliš konzervativní?

Ne, to jsem si ani nikdy nemyslel, ale mám pocit, že i tu nejlepší, nejpovedenější věc čeká změna. Octavia je fantastické auto a byla taková i před faceliftem, ale i mnoho dobrých věcí dosáhne bodu, kdy se jich člověk přejí.

Jak se v tom případě pozná dobrý design auta? Pouze podle prodejních čísel?

Samozřejmě že to má zásadní vliv. Dnes nejste nuceni k tomu, abyste si koupili něco, co se vám vyloženě nelíbí. Jen málokdo by si řekl: „To je strašné, to se mi ale vůbec nelíbí. To si koupím.“

A co když se nová čtyřoká Octavie lidem skutečně nebude líbit?

Jaký by to byl svět, kdyby se nějaký model auta líbil úplně všem? A platí to i u Škody. Na světě se přece prodává tolik jiných aut. Mohou si tedy vybrat takové, které se jim líbí. Bylo by navíc ode mě naivní očekávat jen pochvalu, jen pozitivní ohlasy.

Jak se potýkáte s úkolem navrhnout takové auto, aby bylo úspěšné na globálním trhu?

Takovou otázku si klade každý designér. Se svým týmem se zkrátka snažíme dělat to nejlepší. Vycházíme z analýz, z vkusu lidí na různých trzích, z kulturního pozadí v daných zemích. Ale i my jen hledáme, možná ideál ani neexistuje, protože svět se mění. A i kdyby se takový recept našel, neznamená to, že bude fungovat pro všechny značky. Například u Škody stavíme design na kombinaci praktičnosti s estetikou. Ale třeba jiné značky upřednostňují estetiku, pro ně by byla naše filozofie nesprávná, nedostatečně účinná. Je tedy důležité, jestli naše vize dává smysl nám.

V čem vidíte největší rozdíl mezi zákazníkem v Evropě a v Asii?

Třeba v Číně nikoho nezajímá, jak moc je to auto funkční. Musí se líbit. Američané se také staví k autům úplně jinak. My tady v Evropě nejsme jediní na světě, i názory ostatních je třeba respektovat.

Dá se to přirovnat třeba k tomu, když je někdo pivař a druhý má rád víno. Znamená to, že jedině ten, co pije pivo, to dělá správně a vinař je špatný?

Kam byste chtěl značku Škoda posunout?

Ještě blíž k srdci. V hlavě je posazená dobře, tam to funguje. Ale zároveň nechci, aby se to spojení emocí s praktičností rozpojilo. A nechtěl bych, abychom se opili úspěchem.

autor: Eva Srpová