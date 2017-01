Škoda poprvé naživo ukázala novou Octavii. Přinášíme podrobný přehled změn a také velkou fotogalerii

před 6 minutami

Nejdůležitější model v portfoliu Škody, model Octavia, prošel modernizací. Redakce Aktuálně.cz je u jejího představení na výstavní premiéře ve Vídni. Známe veškeré podrobnosti a především přinášíme bohatou fotogalerii se všemi podstatnými detaily této novinky.

Jsme na oficiální premiéře modernizované Škody Octavia. "Jde o naprosto zásadní model naší značky, jeho úspěšnost je měřítkem úspěšnosti Škoda, " řekl na premiéře Bernhard Maier, generální ředitel a předseda představenstva Škoda Auto.

První fotografie a informace o faceliftu Octavie byly zveřejněny na konci října loňského roku (vše podstatné si přečtěte zde), ale teprve 10. ledna, v předvečer vídeňského autosalonu, se oficiálně ukázala novinářům. Byli jsme u toho.

Nejvýraznější změnou jsou nové „čtyřoké“ světlomety, které zpočátku vyvolaly velkou kritiku u veřejnosti. "Design Octavie má charakter, je výrazný a de facto vychází i z vlastní historie, vzpomeňme na Škodu 110 R Coupé se čtyřmi světlomety," připomněl na prezentaci šéfdesignér Škody Jozef Kabaň.

Jimi to ale nekončí. Přinášíme přehled všech změn, které Octavii potkaly. Se světly si designéři hráli nejvíce. Zadní světlomety mají diody už ve standardní výbavě, avšak jen v případě obrysových a brzdových světel. U vyšších výbav diody zajišťují kompletní funkce.

Logo na přídi je větší, nová je maska chladiče, která po stranách přímo navazuje na nové rozdělené světlomety. Vnitřní dvojice generuje dálková světla, zatímco vnější jsou potkávací.

Přední světlomety jsou nově za příplatek s plnohodnotnou LED technologií a navíc s funkcí, která jas i světelný dosah upravuje podle toho, jestli jedete po dálnici, silnici, ve městě nebo v dešti. Nově je v seznamu příplatků také funkce automatického spínání dálkových světlometů.

Vůz nepatrně narostl do délky, konkrétně o 11 mm v případě liftbacku a o 8 mm u verze Combi. Zvětšil se rozchod zadních kol, v závislosti na zadní nápravě a podvozku je to o 20 až 30 mm. Proto teď Octavia působí trochu širší, a to zejména při pohledu zezadu. Podívejte se do galerie s fotografiemi přímo z místa premiéry.

Octavia i Octavia Combi mají v nabídce sedm motorů - tři benzinové, tři diesely a jeden s pohonem na zemní plyn. Objem motorů se pohybuje od 1,0 do 2,0 litru, automatická převodovka je k dispozici pro všechny motorizace. Podrobný přehled o cenách, motorech a výkonech si můžete nastudovat zde.

V interiéru se měnily některé dekory a také potahy sedadel. V závislosti na výbavě je k dispozici barevné osvětlení interiéru, které lze měnit podle nálady, nabízí až 10 odstínů.

Vozy značky Škoda se vždy chlubily jednoduchými praktickými detaily, které souhrnně se nazývají Simply Clever. Modernizovaná Octavia má tedy něco navíc i v této oblasti.

Držáky nápojů na středovém tunelu umožňují otevření PET láhve jednou rukou, jsou totiž tvarované tak, že do nich dno lahve zapadne. Tento prvek jsme chválili už na SUV Kodiaq. V zavazadlovém prostoru verze kombi je vyjímatelná LED svítilna, která se za jízdy automaticky dobíjí.

Octavia však udělala velký posun v konektivitě. Dvě vyšší ze čtyř verzí multimediálních systémů mají skleněný displej, vrcholná má úhlopříčku 9,2 palce (model před faceliftem měl nanejvýš 8") a také se můžete připojit k integrovanému wi-fi hotspotu. Najdete tu i modul pro SIM kartu, vůz zvládá i vysokorychlostní internet LTE.

I nejlevnější hudební systém má displej alespoň s úhlopříčkou 6,5 palce. Novinkou je příplatková položka Phonebox, díky níž lze bezdrátově nabíjet chytrý mobilní telefon. Nově je za příplatek vyhřívaný volant.

Novinkou jsou rovněž mobilní služby Connect. Díky nim lze zjišťovat informace, bavit se, ale také využívat asistenční službu nebo funkce vzdáleného přístupu k vozu.

Můžete z domova od počítače například zkontrolovat, že je vůz zamčený a má zavřená okna, zjistit, kolik je v nádrži paliva, ale také nakonfigurovat různé služby - třeba zvolit trasu a zadat ji na dálku do navigace, a tak můžete poté jen nastoupit do vozu a ihned vyjet a řídit se podle pokynů navigace.

Lze i kontrolovat, zda osoba, které jste vůz půjčili, nepřekračovala povolenou rychlost. Tuto službu zřejmě ocení rodiče, kteří půjčí svůj vůz dětem s čerstvým řidičským průkazem.

Jednou z novinek v portfoliu služeb jsou dopravní informace online, které zobrazují data o aktuálním provozu na vybrané trase a v případě zácpy navrhnou vhodnou objízdnou trasu. Tyto služby budou rok od zakoupení vozu zdarma, poté se za ně připlácí.

Octavia má také na stropě tlačítko tísňového volání, avšak pouze jako součást služby Care Connect. Pokud při nehodě vystřelí airbagy, vůz naváže telefonické a spojení se servisním centrem a předá mu všechna potřebná data, například přesné místo, kde se nachází. Operátor vyšle v případě nutnosti na místo záchrannou službu.

Tlačítkem ve střešním modulu může řidič nebo spolujezdec spustit tísňové volání i manuálně. Tlačítko s písmenem „i“ zajišťuje kontakt se službou Infolinka. Pokud zákazník tuto službu aktivuje, bude kontaktován prodejcem, který s ním dohodne návštěvu servisu. Podobnou funkci má například konkurenční Opel Astra, více info zde.

Nová Octavia má také bohatší seznam asistenčních prvků a některé prvky nejsou u auta nižší třídy obvyklé. Patří mezi ně například asistent pro jízdu s přívěsem. Díky němu řidič snadno s přívěsem zacouvá.

Nový systém Rear Traffic Alert chrání vůz při couvání z příčných parkovacích míst, jelikož pomocí dvou zadních radarových senzorů rozpozná blížící se vozidla. V případě rizika vůz i sám zabrzdí.

Modernizovanou Octavii právě v těchto dnech přebírají první zákazníci. Cena liftbacku startuje na částce 407 900 Kč, za nejlevnější kombík nyní zaplatíte 437 900 Kč. Inovovanou Octavii Combi 1.0 TSI v akční výbavě Fresh jsme porovnali s konkurenčními kombíky Hyundai i30 kombi a Renault Mégane Grandtour.

Nová Škoda Octavia má dělená přední světla a přepracovaný interiér | Video: Škoda | 00:38

autor: Eva Srpová