Naložená vs. prázdná Octavia s litrovým motorem. Test prokázal velký rozdíl ve spotřebě i dynamice

před 42 minutami

Nejmenší tříválcový motor 1.0 TSI definitivně nahradí v nabídce modelu Octavia základní pohonnou jednotku 1.2 TSI. Zkoušeli jsme, jaký je rozdíl jezdit s prázdnou a vrchovatě naloženou Octavií poháněnou tímto motůrkem. Auto s maximální povolenou zátěží spotřebovalo v průměru o 1,2 l benzinu na každých 100 km víc a sprint z 0 na 100 km/h mu trval o 3,6 vteřiny déle.

Škoda Octavia projde výraznou modernizací, která bude na první pohled viditelná díky "čtyřokým" světlometům (podrobnosti zde). Možná důležitější je ale pro spoustu zájemců o firemní a rodinný vůz fakt, že z ceníku nové Octavie definitivně vypadne čtyřválcový motor 1.2 TSI a jeho roli základního motoru přebere litrový tříválec také podporovaný turbem.

Tříválcový motůrek má na první pohled famózní technické parametry. Maximální výkon až 85 kW, nejvyšší rychlost přesahující 200 km/h a zrychlení z 0 na 100 km/h za rovných deset vteřin – to jsou papírové hodnoty výrazně převyšující dřívější základ v podobě 1.2 TSI/63 kW. První testy tohoto motoru jeho vynikající dispozice potvrdily, jenže to jsme jezdili s prázdným autem.

A samozřejmě nám vrtalo hlavou: Co když Octavii naložíme na povolené maximum? Jak si potom miniaturní motůrek povede? Test jsme provedli ještě na starší verzi Octavie, protože ta nová, čtyřoká, bude k dispozici na novinářské testy nejdříve v únoru.

Pohled do technického průkazu prozrazuje, že užitečná hmotnost testované Octavie 1.0 TSI s automatickou převodovkou DSG činí značných 625 kg. Doplňujeme tedy počet členů posádky na pět, do objemného kufru házíme pytle se dřevem, přepravky s jablky, činky, boxovací pytel s pískem a další závaží.

Plně naloženi vyrážíme na trasu, která zčásti povede Prahou se semafory a městskými limity 30 až 50 km/h, zčásti po dálnici a zčásti po komunikacích s maximální rychlostí 70 až 90 km/h.

Vzhledem k tomu, že už jsme autem předtím jezdili, cítíme, že motor i převodovka mají se zátěží co dělat. Osmilitrová spotřeba ve městě to jen dokládá. Zkoušíme také zrychlení z místa na tachometrových 100 km/h. Trvá nekonečných 14,8 s. Podle technických údajů by měl být čas o třetinu kratší. Do barrandovského kopce převodovka většinou volí čtyřku, do kopce od Vltavy do tunelů na Pražském okruhu šestku. V cíli svítí na palubním počítači spotřeba 6,8 l. Trasu dlouhou 66 km jsme jeli hodinu a osm minut průměrnou rychlostí 58 km/h.

Vykládáme náklad a ten samý okruh absolvuje tentokrát pouze řidič. Rozdíly jsou ohromující. Octavii jako by najednou narostla křídla. Po městské části je spotřeba při podobném stylu jízdy o celé dva litry nižší. Do Barranďáku sedmistupňové převodovce stačí místo čtyřky s naloženým autem pětka nebo šestka.

Na dálnici se sice rozdíl snižuje, zato dojmy z testu dynamiky jsou jako den a noc. Stovky dosahujeme za 11,2 s, tedy o 3,6 s dříve než s autem plně naloženým. Na kruhovém objezdu zkoušíme dynamickou jízdu. Plně naložená Octavia se tam zle nakláněla a měla tendenci k podivně přetáčivému chování. Teď se jí vrátila lehkonohost a mírně nedotáčivá charakteristika. V cíli jsme o dvě minuty dříve se spotřebou 5,6 l, tedy o 1,2 l nižší než u plně naloženého auta.

Výsledek našeho testu ukazuje, že základní motor pro Octavii poslouží zejména lidem, kteří jezdí nejčastěji sami nebo ve dvou. Pokud chcete nejoblíbenější škodovku používat jako rodinné, chalupářské, živnostnické nebo firemní auto, bude lepší sáhnout po silnějších pohonných jednotkách.

autor: Ondřej Běhal