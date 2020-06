Dvouramenný volant z Octavie dostanou všechny nové Škody. Dojde i na upravené motory

Škoda na konci června vstoupila do nového modelového roku. To již tradičně znamená řadu dílčích změn u většiny modelů. Pro modelový rok 2021 je vizuálně největší inovací zavedení dvouramenného volantu z Octavie prakticky do všech modelových řad. Okřídlený šíp ale sáhl i k úpravám pod kapotou.

Dvouramenný volant se stal jedním z charakteristických znaků poslední generace Škody Octavia. Podobně jako v minulosti například zadní světla s písmenem "C", se však i tento prvek stane součástí výbavy všech modelů s okřídleným šípem ve znaku. Jedinou výjimku představuje elektrické Citigo-e iV, to si ponechalo původní tříramenný volant. Související Nejlevnější nová Octavia je tu. Stojí 457 tisíc a Škoda s ní chce lákat soukromníky Jinak ale Fabia, Scala, Kamiq, Karoq, Kodiaq i Superb dostaly volant shodný s novou Octavií. Ten se, podle modelu, také dodává v několika formách. Základní, vyšší s chromovanou ozdobnou linkou a černými lesklými prvky a nejvyšší, která je multifunkční a obsahuje i dva otočné ovladače v chromovaném provedení. Upravena byla i skladba dalších tlačítek. Sportovní tříramenný volant, i když také v novém designu s otočnými ovladači, mají standardně varianty Monte Carlo, Sportline a RS. Zároveň je součástí příplatkové výbavy stupně Style u všech šesti zmíněných modelových řad a navíc Ambition a 125 let u Fabie. Související Mercedes je suchar a Škoda nezná počasí. Vyzkoušeli jsme virtuální hlasové asistentky 7:23 SUV Karoq a Kodiaq a vlajková loď automobilky Superb dále přichází se zmodernizovaným infotainmentem MIB3. To znamená mimo jiné bezdrátové rozhraní Smartlink pro zrcadlení chytrého telefonu na displej multimediálního systému. Superb jej má v základu, Karoq i Kodiaq standardně od druhého výbavového stupně. Vedle toho mají všechny tři modely nově také digitální asistentku Laura, tedy hlasové ovládání multimediálního systému v šesti jazycích, kam spadá i čeština. Spolu se Scalou a Kamiqem má trojice zmíněných modelů ještě jednu novou funkci spojenou s digitální výbavou vozu. Škoda jí říká Personalizace 2.0 a znamená, že nastavení vozu, ergonomická a i komfortní, se ukládají do cloudu. Následně lze své nastavení nahrát do jiného modelu automobilky, který tuto funkci podporuje. Nebude proto nutné nastavovat všechny funkce znova. Související První fotky "terénní" Škody Octavia Scout. Dostane nejsilnější diesel v historii 14 fotografií Rozšířena byla výbava prakticky všech modelů. Fabia dostala spolu se Scalou, Kamiqem a Karoqem upravený systém bezklíčkového odemykání KEESSY, který bude podle automobilky nově deaktivován po pěti minutách bez pohybu. Scala a Kamiq mají mezi příplatky sledování dopravních značek, dostupné ale pouze v kombinaci s 9,2palcovou navigací Amundsen a digitálními budíky. Superb a Karoq dostaly panoramatický kamerový systém a asistent pro manévrování s přívěsem z Kodiaqu. Související O sedm let moudřejší? Srovnání staré a nové Octavie vás může překvapit 41 fotografií Superb, Karoq i Kodiaq také přechází na konektory USB-C, které již mají Scala, Kamiq nebo nová Octavia. Po jejím vzoru je jeden umístěn i do vnitřního zpětného zrcátka. Plošně všechny multimediální systémy všech modelů také od modelového roku 2021 disponují standardním příjmem digitálního rádia DAB. Poslední změny nového modelového roku je třeba hledat pod kapotou. Fabia 1.0 TSI s výkonem 70 kW se tak vrací i v kombinaci s dvouspojkovým automatem DSG. Ten znamená příplatek 40 tisíc korun, nejlevnější Fabia s automatem ve výbavě Active tak vyjde na 354 900 korun. Související Český Seat prodělal plastickou operaci. Nová Ateca naznačuje, čeho se dočká i Karoq 19 fotografií Zatím v přípravě je úprava motorů pod kapotami modelů Scala, Kamiq, Karoq, Kodiaq a Superb. Všechny dostanou jednotky z řady Evo, z nichž některé má i Octavia. Znamená to například litrový tříválec TSI s výkonem 81 kW místo stávajících 85 kW, který má ovšem turbodmychadlo s proměnlivou geometrií lopatek, filtr pevných částic a pracuje v hospodárnějším Millerově cyklu. To vše by mělo vést ke snížení spotřeby paliva, Škoda také tvrdí, že motor má maximální točivý moment dostupný v nižších otáčkách. Objeví se rovněž upravená 1.5 TSI s vypínáním poloviny válců a 110 kW a vrcholný dvoulitr TSI, který by měl mít nadále 140 kW. Mezi naftovými motory by měla skončit 1.6 TDI o výkonu 85 kW, kterou nahradí dvoulitr o stejném výkonu (opět po vzoru Octavie nebo Seatu Ateca). Motorizace 2.0 TDI Evo pak bude dostupná i v dalších výkonových verzích, ta nejsilnější v nové Octavii Scout má 147 kW. Ve všech případech vypouští turbodiesel nově až o 80 procent méně emisí oxidu dusíku. Související Škoda zvedla ceny o desítky tisíc korun. Nejvíce zdražují méně ekologické verze Přehled Ceny, které Škoda zvedla naposledy letos v dubnu, se po plošné modernizaci nemění. Pro modely Fabia, Scala i Karoq také zůstala v nabídce akční verze 125 let, které se nově dočkala i čtvrtá generace Octavie (více o ní zde).