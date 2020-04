Škoda zvedla ceny o desítky tisíc korun. Nejvíce zdražují méně ekologické verze

Škoda Citigo-e iV: +20 tisíc korun

A začít můžeme hned u nejmenšího modelu značky, který je od loňského roku nabízený už jen v čistě elektrické verzi Citigo-e iV (test čtěte zde). Parametry pohonného ústrojí, tedy výkon 61 kW a udávaný dojezd 252 km se nezměnil. Z ceny 479 900 korun je však nyní suma 499 900 korun. I nadále však platí možnost využití ekobonusu - to znamená buď wallbox s instalací zdarma, nebo cenové zvýhodnění 30 tisíc korun.

Cena elektrického Citiga přitom nestoupá poprvé. V době uvedení na trh na podzim loňského roku stálo prvních 500 aut 429 900 korun, a navíc mělo dobíjení od ČEZ na rok zdarma. Jakmile se kvóta vyprodala, stoupla cena na již zmíněných 479 900 korun. Spolu s ní se však zlepšila výbava vozu, kdy už byl v ceně zahrnut paket výbavy v hodnotě 20 tisíc korun. Teď tedy roste cena podruhé.

Základní výbava nicméně zůstává takřka stejná, přibyl v ní vzdálený přístup k vozu po dobu deseti let. Jednou z mála změn v příplatkové výbavě je zdražení rozšířené záruky na 5 let nebo 100 tisíc km (varianta se 150 tisíci km už není dostupná) v kombinaci se zárukou mobility Plus. Cena této služby stoupla o 2200 korun na 4200 korun.