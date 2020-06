Nic není lepšího než Vespa, už jsem tím nakazil sedm herců v Národním, říká Matásek

Vespa je spíš životní styl než běžný dopravní prostředek do města. Dokazuje to i fakt, že z italských skútrů se stala ikona a má silnou fanouškovskou základnu také v Česku. Pražský klub uspořádal desátý ročník spanilé jízdy centrem města. Štrúdl vedl herec David Matásek, nadšený vespista, spolu s manželkou i dcerou. A i když lilo jako z konve, přijelo minimálně 130 strojů.

"Vespař jsem už minimálně osmnáct let. Tenkrát jsem měl perleťově bílé ET. Výhodou je, že Vespy pak prodávám svým kolegům z divadla. Už jsem takhle infikoval několik herců, ze kterých se stali fandové do Vesp," směje se herec David Matásek.

V pražském Národním divadle se tak rodí fandovská základna legendárních italských skútrů. Na Vespě jezdí minimálně sedm dalších hereckých kolegů včetně Igora Orozoviče nebo Davida Prachaře.

Aktuálně má David Matásek pět Vesp, z toho dva veterány. Plánuje pořídit si další, zřejmě model Sprint Racing Sixties v zeleném laku se zlatými koly, na kterém se účastnil letošní akce. Podle svých slov jezdí na Vespách denně, a to i v zimě.

"Nic lepšího není. Stylový skútr je samozřejmě skvělý do města, ale párkrát jsme vyrazili na opravdu dlouhé štreky, třeba přes Alpy do Itálie, a nemělo to chybu," dodává herec.

David Matásek je nejenom nadšenec, ale také jeden z iniciátorů spanilých jízd se skútry Vespa, které pořádá pražský fanouškovský klub značky Vespa Club Praha. On sám je jedním z otců zakladatelů tohoto klubu se základnou v Holešovicích.

"Pamatuju si, jak jsme spolu s dalšími vespisty seděli někde pod stanem v Terstu, bylo strašně hnusně, asi jako dnes, a řekli jsme si, že musíme uspořádat spanilou jízdu," vzpomíná.

Letošní akce se konala podesáté a pořadatelé rozhodně neměli na růžích ustláno. Nejen kvůli koronavirové pandemii, která je donutila akci uspořádat v komorním duchu, ale právě i kvůli počasí. Na sraz se pravidelně sjíždí zahraniční fanoušci, letos jich dorazilo jen poskrovnu. A celou sobotu 20. června lilo jako z konve.

Skalní fanoušky to ale neodradilo a před klubovnu se sjelo minimálně 130 strojů různého věku a samozřejmě zbarvení. Vespy jsou stylové stroje a jejich majitelé jsou při výběru barevných kombinací často velmi odvážní, a tak pošmourné počasí aspoň prosvětlily červené, žluté, oranžové a modré italské vosy.

Do čela konvoje se zařadil nejen David Matásek, ale také jeho manželka Eva, a dokonce i dcera. Vespy jsou oblíbené u žen a ve štrúdlu, který pak projel centrum Prahy se zastávkou na Václavském náměstí a cílem v Prague Central Campu na Žižkově, jich rozhodně nebylo málo.

Deště se nezalekla ani burleskní umělkyně Miss Cool Cat, které stroj půjčil právě David Matásek. Vyjela na sytě žluté Vespě GTS, na které si jí i díky rezavým vlasům vlajícím zpod helmy nešlo nevšimnout.

Kdo dává raději přednost kráse technického rázu, určitě jeho pozornost upoutal jediný automobil v hroznu jednostopých vos. Jedná se o Vespu 400, kterou firma Piaggio vyráběla v letech 1957 až 1961, avšak nikoli v Itálii, ale ve francouzské továrně ACMA.

Vůz patří panu Drahokoupilovi, který ho svépomocí dával půldruhého roku dohromady a teprve před měsícem renovaci dokončil. "Nejdřív jsem si koupil skútr Vespa, ale pak jsem objevil inzerát na čtyřstovku. Jenže byla v žalostném stavu. I tak mě ale zaujala, že jsem ten vrak koupil a pustil se do něj," doznává se.

Na první větší akci dorazil právě na pražskou spanilou jízdu. Modré autíčko miniaturních rozměrů (měří na délku 2,85 m) je tak jednoduché, jak je to jen možné, dvoudobý dvouválec umístěný vzadu dosahuje skromných výkonů, avšak respekt si mezi vespisty rozhodně získal a strhával na sebe pozornost.

I když loňská nebo předloňská akce měly výrazně hojnější počet (reportáž jsme publikovali zde, v kempu Džbán se sjelo minimálně 300 strojů), je vidět, že fandové nejkrásnějších skútrů jsou ochotni vyrazit na spanilou jízdu v komornějším duchu, i kdyby trakaře padaly. Podívejte se do galerie.