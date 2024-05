Průzkum: Sněmovní volby by vyhrálo ANO, lidovci by se do sněmovny nedostali

Sněmovní volby by nyní vyhrálo opoziční hnutí ANO s 32 procenty hlasů. Na druhém místě by byla s výrazným odstupem vládní ODS s 15,5 procenta. Pokud by vládní strany ODS, KDU-ČSL a TOP 09 stejně jako v posledních sněmovních volbách utvořily společnou koalici Spolu, získaly by 22,5 procenta hlasů. Samostatně by lidovci do sněmovny nedostali, TOP 09 by byla právě na pětiprocentní hranici.

Ve volebním modelu pro jednotlivé politické strany by na třetím místě po ODS byli vládní Piráti s 11 procenty. Následovalo by opoziční hnutí SPD s devíti procenty, vládní hnutí STAN se 7,5 procenta a zmíněná TOP 09 s pěti procenty. Pod hranicí podílu hlasů pro vstup do Sněmovny by kromě lidovců zůstali hnutí Přísaha, strana SOCDEM (dříve ČSSD), komunisté či Zelení. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi.

Výsledky stran jsou podobné jako v předchozím modelu Kantaru z letošního března. Pohoršilo si ANO o 2,5 procentního bodu a ODS a KSČM shodně o půl procentního bodu. Naopak nárůst podílu hlasů zaznamenali třeba Piráti o půl procentního bodu nebo SPD a STAN shodně o jeden procentní bod. Změny jsou ale na úrovni statistické chyby, která podle Kantaru činí 1,1 až 3,5 procentního bodu.

Při společné kandidatuře ODS, lidovců a TOP 09 v koalici Spolu by se mírně zvýšil podíl hlasů pro ANO, a to na 32,5 procenta. U Pirátů, SPD a STAN by podíly zůstaly stejné. Ve srovnání s výsledky posledních sněmovních voleb by si ANO polepšilo, kdežto hlasů pro Spolu by ubylo. Ve volbách v roce 2021 získala koalice Spolu 27,79 procenta hlasů a ANO tehdy dalo hlas 27,12 procenta voličů. Hnutí SPD tehdy dostalo 9,56 procenta hlasů a Piráti se STAN, kteří kandidovali společně, 15,62 procenta. Jiné strany se do Sněmovny stejně jako v nynějším modelu Kantaru nedostaly.

Na základě voličských preferencí z posledních tří průzkumů provedl Kantar také modelování počtu získaných poslaneckých mandátů. ANO by samo obsadilo téměř polovinu z celkových 200 poslaneckých křesl, podle výpočtu Kantaru by mělo 96 mandátů. ODS by jich získala 41, Piráti 26, SPD 22 a STAN 15. TOP 09 a lidovci by se podle Kantaru s největší pravděpodobností do Sněmovny při samostatné kandidatuře nedostali. Zbylé strany nynější vládní koalice by tak neobhájily většinu, měly by pouze 82 křesel.

Ani v případě, že by se ODS, KDU-ČSL a TOP 09 opět sdružily do volební koalice Spolu, by strany aktuální vlády neměly ve Sněmovně většinu. Podle Kantaru by teď Spolu získalo 53 mandátů, Piráti 23 a STAN 13, tedy dohromady 89. ANO by v tomto případě mělo podle výpočtu 90 poslanců a SPD 21.

Průzkum prováděla agentura Kantar CZ od 22. dubna do 10. května. Průzkumu pro model s jednotlivými stranami se zúčastnilo 1 008 lidí a průzkumu pro model s koalicí Spolu 989 lidí. Volby do Sněmovny se mají v řádném termínu konat příští rok.