Dvanáct pekelných motorů poslední dekády. Proč dělají automobilky tolik chyb?

Ze života motoristů zmizely umaštěné ruce a roztlačování aut, která po ránu nechtěla chytit. Zdálky to vypadá, že motory jsou vyřešené a v dnešních autech zlobí jen elektronika. To by ale do hry nesměly vstupovat finanční škrty a ekologické předpisy. Kupující ojetin se dnes musí mít opět na pozoru, aby nevykrvácel na vážných chybách motoru. Přinášíme přehled největších pastí poslední doby.

Foto: BMW BMW N47 (2007 až 2011) Dvoulitrový diesel s označením N47, který BMW od roku 2007 montovalo do řad 1, 3, 5, X1, X3 pod označením 18d nebo 20d, představoval ve své době převrat. S působivou úsporností spojil živelně sportovní dynamiku, bleskové reakce na plyn a svištivě tichý chod. Snaha o maximálně odlehčenou konstrukci se ale vývojářům vymkla z rukou. Poddimenzovaný řetězový pohon rozvodů se už po 100 000 km vytahá a může přeskočit i prasknout, což způsobí kapitální škody na celém motoru. U prvních ročníků dokonce praskal blok motoru mezi válci, což se nedá opravit vůbec a motor je na vyhození. Jistější volbou jsou vozidla vyrobená po roce 2011, rozvodový řetěz je však třeba pravidelně poslouchat a mít připraveno 30 až 40 000 Kč na pracnou výměnu celé sady.