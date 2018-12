Motorům hrozí černé peklo: Karbonové úsady mohou znamenat fatální problémy

Aby mohly moderní motory nabídnout vysoký výkon, nízkou spotřebu a emise, pracují doslova na hranici fyzikálně-chemických možností spalování konvenčních paliv. Musí se vyrovnat s výrazně vyššími tlaky i teplotami, než na co byli motoráři zvyklí před několika lety. Za nízkých teplot a zátěží ale nepracují optimálně. Ukazuje se tak, že jejich životnost vyžaduje podstatně důkladnější péči a jiný přístup.

Problémem jsou karbonové úsady. Černé slepence organických sloučenin, které se tvoří jak uvnitř spalovacího prostoru, tak na vstřikovačích ale i v sání. Vznikat mohou i v oleji.

Spečené černé bahno

Uvnitř spalovacího prostoru se objevují téměř automaticky při ne zcela dokonalém spalování. Jak se plamen ochlazuje o stěnu válce, začínají se tvořit molekuly drobných sazí, které se postupně usazují jak na stěnách válců, tak i na hlavě motoru a dně pístu.

Podobně vznikají černé nánosy na vstřikovačích. Stačí, aby po vypnutí motoru zůstala na konci vstřikovače kapka paliva. Na horkém povrchu vstřikovače se pak speče a postupně se na ni začnou nabalovat další úsady. Karbon takto může začít vznikat doslova několik hodin po tom, co jste si auto koupili.

Do sání se pak karbon u motoru s přímým vstřikováním dostává ze vzduchu, recirkulací spalin nebo se formuje z kapiček oleje z nuceného odvětrávání klikové skříně. Usazuje se na stěnách sacího potrubí a v extrémních případech i na ventilech.

Je to problém? Může být a zásadní. Karbon uvnitř spalovacího prostoru se při hoření směsi rozpaluje na vysoké teploty, které udrží až do dalšího kompresního zdvihu. Výbušná směs vytvořená ve spalovacím prostoru na konci následující komprese se v místech rozpáleného karbonu samovolně vznítí a tím dochází k chaotickému detonačnímu spalování. To může poškodit motor, řídicí jednotka si s tímto snaží poradit úpravou načasování předstihu. To však situaci neřeší a naopak vede k vyšší spotřebě a vyšším emisím.

"Úsady na stěnách válců pak mohou mít za následek to, že přestanou fungovat sofistikované systémy následné úpravy výfukových plynů," doplňuje profesor Jan Macek z ČVUT. Jedná se například o filtry pevných částic nebo systémy selektivní katalytické redukce pro snížení emisí oxidů dusíku.

Zanesené vstřikovače pak ovlivňují rozstřik paliva uvnitř válce. To by se uvnitř mělo logicky rozptýlit co nejrovnoměrněji, aby dobře prohořelo. Pokud se tak nestane, zvyšují se emise nespálených uhlovodíků, zvyšuje se opět riziko detonačního spalování.

A zanesené sání? "Karbon zmenšuje jeho průřez, a tím klesá množství nasávaného paliva. Motor pracuje s bohatší směsí a může vynechávat," vysvětluje Dalibor Krejčík z Peugeotu.

Shrnuto: karbon znamená vyšší spotřebu a emise. To první bude pálit vaši peněženku, to druhé může znamenat, že neprojdete na STK. Přitom se stačí o motor jen dobře starat.

Nešetřete ani u benzinky ani v servisu

"V zásadě si myslím, že pokud motor "natočí" více než 10 000 kilometrů ročně a na jedno nastartování ujede přes padesát kilometrů, měl by být z hlediska zanášení karbonem v pořádku a nevyžaduje žádnou speciální péči," říká Jan Karnolt, technický školitel Fordu. V takovém případě se totiž motor dobře prohřeje a usazeniny rychle nevznikají. Kdo ovšem běžně ujede na jedno nastartování padesát kilometrů?

Karnolt i Krejčík se shodují na tom, že úsady nejvíce trápí auta, která jezdí na krátkých trasách, na nichž se jejich pohonné jednotky nezvládnou pořádně prohřát. Ani v takovém případě není ale situace ztracená.

"Alfou a omegou je kvalitní aditivované palivo," radí Karnolt. Kromě toho, že lépe shoří, obsahuje i čisticí aditiva, které si dokáži poradit s již vzniklými úsadami. Jedná se například o V-Power od Shellu nebo Vervu od Benziny.

Důležité je také zkrácení servisního intervalu. Olej by se u aut, která toho mnoho nenajedou, měl měnit po roce nebo 15 000 kilometrech.

V extrémních případech, kdy auto jen cuká po městě, se pak doporučuje ještě důslednější péče. Dá se udělat speciální průplach motoru, aditivovat olej, důležité je i tankovat jen tolik paliva, kolik v rozumné době projedete.

Pohonné hmoty mají totiž trvanlivost jen v řádu týdnů, pak začnou degradovat, mohou ztrácet především ochranné funkce (pozitivní vliv aditivace) a v případě vylučování biosložek zanášejí palivový systém kaly, které dokáží ucpat palivový filtr.

Otázkou však je, jestli má pro (zejména prvního) majitele podobná nákladná servisní péče zahrnující adtivaci a průplachy smysl. Například společnost B.G. Products nabízí dekarbonizační průplach motoru, který v servisu provedou asi za čtyři tisíce korun. Levnější alternativou jsou preventivní dekarbonizační balíčky, které se mají používat jednou ročně a stojí asi tisícovku. Ty mají tvorbě úsad zamezit. "Výsledky podobné péče se ale projeví po čtyřech až šesti letech provozu. Nebude už tou dobou s autem jezdit někdo jiný než původní majitel?" přemýšlí Karnolt.

Pozor na neschválená řešení

Balíčky navíc obsahují aditiva, na něž se automobilky, u nichž třeba jednou budete chtít uplatňovat záruku, nemusí moc tvářit. "Použití neschválených aditiv může záruku ovlivnit. Může však existovat seznam produktů, které jsou výrobcem doporučeny," říká Karnolt.

Samotný proplach motoru také nemusí vždy projít. "My používáme speciálně navržený postup odstraňování karbonových usazenin. Jedná se o "pískování" postižených součástí hydrogenuhličitanem sodným. Jiná technologie odstranění karbonu není schválená," doplňuje Krejčík.

Největší smysl tedy podobný zásah, průplach motoru, dává u ojetiny nebo auta, které již není v záruce. Za relativně rozumné peníze dokáže vyřešit problémy, které jinak vypadaly jako velice drahé. Zmiňované produkty společnosti B.G. Products mají být tak účinné, že usazeniny odstraní během 40 minut a do takové míry, že dokážou motoru navrátit i v důsledku úsad ztracené kompresní tlaky.

Ne vždy je ale řešením situace. "Pokud auto má za sebou zanedbanou pravidelnou výměnu oleje, je dekarbonizace mazacího systému takovým způsobem dobrým řešením," říká Karnolt. Naopak v případě silně zaneseného sacího potrubí je odstranění úsad podobným průplachem nešťastná. Uvolněné saze mohou uvnitř spalovacího motoru doslova bouchnout, což může skončit zničením motoru. V takovém případě se sání musí vymontovat a vyčistit mimo vozidlo.

Dejte přednost péči

Nejlepší je ale nenechat karbonové úsady zajít takto daleko. Nejlépe se jim vyvarujete jízdou na delší trasy, kvalitním palivem a rozhodně nic nezkazíte zkráceným intervalem výměny oleje. A jaké auto je nejlepší na krátké přesuny pro městě? "Elektromobil, u toho zanesení karbonem opravdu nehrozí," dodává Karnolt.