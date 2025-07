I myslivci budou muset nabíjet. Dacia Duster do zásuvky ale o oblíbenou věc nepřijde

Na odklad to nevypadá a už i ti, kteří se nejvíce vyhýbali elektromobilům, musí pomalu začít plánovat jejich vývoj a výrobu. Dacia tak po elektrickém Sanderu oznámila své třetí auto do zásuvky. Nepřekvapí, že půjde o další z rumunských bestsellerů. Co už je možná zajímavější, nepřijde ani elektrifikací o hojně poptávaný prvek.

Elektrický Duster by ještě před pár roky zněl skoro jako sprosté slovo. Doba se ale změnila, populární SUV Dacie už nabízí hybridní pohon (test najdete zde) místo kdysi poptávaného turbodieselu, takže připojení do zásuvky je dalším logickým krokem. S informací, podloženou slovy šéfa Dacie Denise Le Vota, přišel britský magazín Autocar. Související Velký kufr, spousta místa, pár chybiček. Rodinnou Dacii ale prověřil až nejtěžší úkol 48 fotografií Kdy přesně se elektrický Duster objeví, zatím jasné není. Le Vot pouze řekl, že to bude v pravý čas. Nicméně už z loňska víme, že v roce 2027 dorazí druhá elektrická dacia: nové Sandero (více čtěte zde). To nabídne verzi do zásuvky po boku klasických spalovacích motorů, včetně toho s pohonem na LPG. Ten si chce značka zachovat co nejdéle, tvoří totiž značnou část prodejů a pomáhá - podobně jako hybrid - snižovat flotilové emise. A právě SUV se představí po Sanderu, tedy se dá odhadovat "do konce dekády", jak automobilky rády neurčitě říkají. Co je podstatnější, jak britský magazín informuje, Duster ani v elektrické verzi nepřijde o pohon všech kol. Platforma CMF-BEV, respektive AmpR Small, jak se aktuálně označuje, kterou dnes mají Renaulty 4 nebo 5, je totiž schopná pojmout druhý elektromotor pohánějící zadní nápravu. Ukázal to koncept Renaultu 4 s tímto typem pohonu, který se na trhu objeví v dohledné době, elektrický Duster tak bude v podstatě jeho technickým sourozencem. Zároveň pak ale Duster nepřijde ani s elektrickou verzí o spalovací motory. Už dříve zástupci značky říkali, že budou posledními mohykány spalovacích motorů na evropském trhu. Související Publikum v sále ztichlo. Jízdní premiéra Renaultu 4 měla nečekaně mrazivý úvod 29 fotografií Rumunská značka pak už letos na podzim nechá nahlédnout do své budoucnosti, údajně už tam bude odhaleno hodně z elektrifikace. Konkrétní plány ale v britském tisku zatím nejsou. Nicméně ještě letos přijede Duster jako hybridní čtyřkolka, kdy se na zadní nápravě objeví elektromotor. Doplněna tak bude klasická mechanická verze, která je s pohonem všech kol spojená s přeplňovaným benzinovým tříválcem. Dá se očekávat, že obdobnou hybridní čtyřkolku dostane výhledově i větší Bigster. Související Dacia chystá elektrické Sandero. Zároveň ale ví, že její zákazníci chtějí spalováky 60 fotografií Do roku 2027, tedy ještě před elektrickým Sanderem, se pak objeví další dvě nové Dacie v kompaktním segmentu. Konkrétní detaily ale - opět - chybí. Příští rok se pak objeví nový Spring, který už nebude přijíždět z Číny, ale bude se vyrábět v Evropě a patrně půjde o sourozence chystaného Renaultu Twingo, nejlevnějšího elektromobilu francouzské značky. Ten se začne příští rok vyrábět ve Slovinsku. I díky tomu by tak mohl být cenově minimálně na úrovní současného Springu, který stojí nejméně 419 900 korun. Značka se totiž vyhne clům, které na elektroauta dovážená z Číny loni uvalila Evropská unie. Zároveň třeba ve Francii dosáhne díky evropskému původu na státní pobídky, které jsou už od loňska autům dováženým ze zemí mimo EU kvůli uhlíkové stopě při výrobě a dopravě zapovězené.