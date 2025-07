Nepoužívejte sedadlo spolujezdce, varuje Volkswagen u nových aut. Na vině opět airbag

Jakoby skandálů kolem zkrachovalého výrobce airbagů Takata nebylo dost, problém s bezpečnostními vaky se tentokrát objevil u nejnovějších modelů značky Volkswagen.

Německá automobilka Volkswagen rozesílá varování před nebezpečným airbagem spolujezdce. Podle informací deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung se svolávací akce týká celkem 16 510 aut modelové řady Polo, Passat, Taigo, ID.7, ID.7 Tourer a ID.Buzz.

Vlastníci výše zmíněných modelů, kteří od automobilky dostanou bezpečnostní informaci, by se měli okamžitě obrátit na autorizovaný servis, který zdarma zjedná nápravu.

Výměna airbagu by neměla zabrat déle než tři hodiny, lze ji tedy provést na počkání. Otázkou však je, zda bude okamžitě k dispozici potřebný náhradní díl.

"Dokud nebude vaše vozidlo opraveno, deaktivujte prosím airbag spolujezdce, jak je popsáno v návodu k obsluze vozidla (…) a během této doby nepoužívejte sedadlo spolujezdce," píše automobilka v dopise majitelům postižených aut.

Na rozdíl od nechvalně známého "případu Takata", kdy se vlivem stáří, vlhkosti a vysokých teplot rozpadá obal airbagů zejména u aut z minulých dekád, tentokrát jde podle informací německého tisku o zcela nové vozy, které dokonce ještě zčásti nebyly vyexpedovány z továrny. Problém je ale velmi podobný.

Magazín Der Spiegel cituje mluvčího automobilky VW, podle kterého jde o preventivní opatření. "Na základě důsledných kontrol kvality byla zjištěna anomálie u dodavatele," uvedl mluvčí.

Možná závada se týká generátoru plynu, kterým se vak nafukuje. Podle automobilky by se generátor mohl při nehodě roztrhnout a jeho součásti by se mohly uvolnit, což by následně způsobilo "vážná nebo smrtelná zranění cestujících ve vozidle".

Podrobnosti o počtu postižených aut v Česku zjišťujeme.