Číňané spěchají na pomoc Němcům. Start-up před bankrotem by ale přestěhovali k sobě

Německý odvážný start-up s bezpilotními létajícími taxíky Volocopter je před bankrotem. Čínský gigant Geely se nabízí, že společnost převezme. V takovém případě ji ale přesune do Číny.

Start-upu zabývajícímu se létajícími taxíky, německé společnosti Volocopter, hrozí bankrot, uvedl oborový web Automotive News Europe. Čínský konglomerát Geely jedná o jejím převzetí.

Zhejiang Geely Holding Group Co. by převzal většinový podíl ve Volocopteru tím, že povede konsorcium, které do společnosti vloží nový kapitál, uvedly pro web nejmenované zdroje.

Podle jednoho z nich by financování mělo dosáhnout přibližně 95 milionů dolarů výměnou za zhruba 85procentní podíl. Mluvčí společnosti Geely podle webu ANE odmítl situaci komentovat. Spekuluje se také o tom, že by do podniku vstoupil známý německý průmyslník a investor Gerhard Sturm.

Hodnota start-upu se po převzetí Číňany podle zdrojů sníží. Na vrcholu 1,9 miliardy dolarů byla v roce 2022, po změně vlastníka by měla mít podle zdrojů Europe Automotive News hodnotu přibližně 110 milionů dolarů. Skupina Geely nyní firmu důkladně prověřuje a hodnotí její potenciál. K transakci by údajně mohlo dojít v prosinci.

Létající auta narážejí na problémy v USA a Evropě

Finanční problémy Volocopteru ukazují, jak obtížné je uvést létající auta do reality v USA a Evropě, kde start-upy často rychle vznikají, ale také záhy zanikají. V Číně se však vláda na podporu rozvoje této oblasti zaměřuje, stejně jako na rozvoj elektromobility, a tak mají připravenou legislativu.

V říjnu čínské úřady povolily společnosti EHang Holdings zahájit zkušební provoz létajících taxíků ještě letos. V Číně je ostatně více společností, které intenzivně vyvíjejí bezpilotní taxi.

Díky dohodě s Geely zvažuje Volocopter přesunutí výroby svých budoucích letounů do Číny, uvedly zdroje. Jeho současný menší model se vyrábí v Německu.

Zástupce Volocopteru uvedl, že německou dílnu považuje za "referenční provoz", kde se testují efektivní výrobní postupy. Ty mají společnosti sloužit jako plán při expanzi na zahraniční trhy.

Podpora od Mercedesu, DB Schenker a saúdského Neomu

Volocopter, založený v roce 2011, patřil mezi odvážné start-upy vyvíjející elektrické vertikální vzletové a přistávací letouny, známé jako EVTOL. Společnost získala 600 milionů dolarů od německých firem a globálních investorů, včetně Mercedes-Benz Group, DB Schenker, Blackrock a saúdského futuristického projektu Neom.

Startup však velmi záhy "spálil" vložený kapitál, a přestože první komerční letoun VoloCity se měl ukázat na letošních pařížských olympijských hrách, nakonec k tomu nedošlo. Podle posledních informací by měl vzlétnout až v polovině příštího roku.

Firma nyní připravuje obměnu vedení. V září Volocopter oznámil, že novým předsedou představenstva se stane Dieter Zetsche, který stejnou pozici zastával v automobilce Mercedes-Benz. A funkci generálního ředitele má začátkem příštího roku opustit Dirk Hoke, o jeho nástupci však zatím není rozhodnuto.