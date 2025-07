Matka nechala roční dítě v Plzni zavřené v autě, hasiči museli rozbít okno

Roční dítě zůstalo ve středu odpoledne zavřené v rozpáleném autě v Plzni na Belánce. Hasiči museli rozbít okénko a dítě vytáhnout.

Holčičku zdravotníci převezli do nemocnice, řekli mluvčí hasičů, policie a záchranné služby. Josef Cink z plzeňské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu řekl, že středa byla na západě Čech nejteplejším dnem letošního roku. Obě stanice v Plzni naměřily maximální hodnoty přes 36 stupňů Celsia.

Policie přijala oznámení o tom, že v autě na Belánce je zavřené malé dítě, po 13:30. Hlídka okamžitě přijela na místo, současně policisté podle registru zjistili majitelku vozidla a zkoušeli jí telefonovat. Nezvedala ale telefon, řekl policejní mluvčí Michal Schön. Přivolaní hasiči proto podle jejich mluvčího Petra Poncara rozbili okénko auta a dítě vytáhli a předali záchranné službě.

"Roční holčičku jsme s úpalem, ale při vědomí převezli do nemocnice," uvedla mluvčí záchranné služby Andrea Divišová. Policie i záchranáři důrazně upozorňují na to, aby lidé v autech nenechávali děti ani zvířata, a to ani na pár minut. "V autě na sluníčku jsou vysoké teploty a hrozí vážné nebezpečí," zdůraznila Divišová.

Matka dítěte, narozená v roce 2003, podle Schöna následně k autu sama přišla. Jak dlouho bylo dítě v rozpáleném voze zavřené, zatím policie neví.