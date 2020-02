Dacia chystá první dostupný elektromobil. Může stát méně než benzinová a naftová auta

Na elektrický pohon bude muset v budoucnu přejít prakticky každá automobilka, která se chce udržet na evropském trhu. Mohou za to přísné emisní limity Evropské unie a případné pokuty za jejich porušení. Elektrifikace proto čeká i na Dacii, která si léta zakládá na nízké ceně výměnou za vysokou užitnou hodnotu.

Renault City K-ZE, prodávaný na čínském trhu, by se do Evropy mohl dostat jako Dacia. | Foto: Renault

Renault na konci minulého týdne představil produktový plán elektrifikace na následující roky. To, o čem se dlouho spekulovalo, se tak stalo jistotou - Dacia bude mít vlastní elektromobil. Podrobnosti si zatím jak rumunský výrobce, tak mateřská francouzská automobilka nechávají z velké části pro sebe.

S jistotou tak víme, že elektrická Dacia bude autem do města a přijde v horizontu příštích dvou let. Produktový plán neurčitě hovoří o letech 2021 až 2022. Že půjde o auto do města, dává smysl. Právě v této části trhu jsou elektromobily aktuálně nejlevnější. Nejdostupnějšími elektromobily v Česku jsou momentálně dvojčata Volkswagen e-up! a Škoda Citigo-e iV.

První přijde na 449 900 korun, druhý je o 30 tisíc korun dražší. Elektrická Dacia by se nicméně cenou mohla zařadit výrazně pod tuto hranici. Již loni na frankfurtském autosalonu tehdejší šéf Renaultu Thierry Bolloré odhalil oborovému magazínu Automotive News Europe, že by značka chtěla do pěti let přijít s elektrickým modelem, který bude stát nejvýše 10 tisíc eur. To je v přepočtu zhruba čtvrt milionu korun.

Francouzský magazín L'Argus tvrdí, že ve Francii by se chystaná elektrická Dacia měla prodávat za 14 až 15 tisíc eur - v přepočtu asi 350 až 370 tisíc korun. Vzhledem k dotačnímu programu (letos francouzský stát přispívá na nákup elektroauta šest tisíc eur, příští rok by měl příspěvek klesnout na pět tisíc eur a za dva roky na čtyři tisíce eur) by se pak cena měla dostat na úroveň zmiňovaných deseti tisíc eur.

Levný elektromobil Renault každopádně v nabídce má už dnes, nenabízí se ale v Evropě. Jde o lehce přes 3,7 metru dlouhý hatchback City K-ZE pro čínský trh. Právě jeho upravenou verzi by podle zahraničních médií měla během následujících dvou let představit Dacia jako svůj první elektromobil.

Příchod modelu City K-ZE do Evropy naznačil Renault už loni. Šéf francouzské značky pro elektrická vozidla Gilles Normand řekl na podzim britskému Autocaru, že se na starý kontinent dostane zvláštní verze tohoto vozu. Ta by se také měla stát základem sdílené mobility, které se chce skupina Renault v budoucnu věnovat.

V Číně se v současnosti nabízí tři verze Renaultu City K-ZE. Cenové rozpětí je od v přepočtu asi 203 do asi 235 tisíc korun. V této částce je nicméně již zahrnuta i státní pobídka, kterou vláda na nákup elektromobilu poskytuje.

Technika čínského vozu odpovídá ceně. Pod kapotou je tak elektromotor s maximálním výkonem 33 kW a točivým momentem 125 Nm. Baterie má kapacitu 26,8 kWh, což podle staršího a méně náročného cyklu NEDC stačí k ujetí 271 km na jedno nabití. Novější cyklus WLTP by tuto hodnotu o něco snížil. Při konstantní rychlosti 60 km/h udává Renault dojezd dokonce 350 km, opět dle cyklu NEDC. Nejvyšší rychlost City K-ZE je 105 km/h.

Škoda Citigo-e iV nabízí pro porovnání výkon 61 kW a točivý moment 212 Nm. Baterie v jejich útrobách má kapacitu 36,8 kWh, což podle cyklu WLTP stačí k ujetí až 252 km na jedno nabití. Maximální rychlost miniauta z Bratislavy je 130 km/h.

Pokud skutečně Dacia nabídne upravenou verzi modelu City K-ZE, měl by jeho výrobu nadále zajišťovat závod v čínském městě Š’-jen.

Již zmíněný francouzský magazín L'Argus také dodává, že podle analytiků vznikne ročně pro Evropu 20 až 30 tisíc kusů elektrické Dacie. To by mělo značce v rámci celé skupiny Renault stačit k dostatečnému snížení emisí, a tím pádem vyhnutí se placení vysokých pokut.

Elektrická Dacia nicméně není jediným ekologickým modelem, jehož uvedení Renault při prezentaci plánů oznámil. Ještě letos přijde elektrický Renault Twingo ZE, pravděpodobně s technikou sourozeneckého Smartu EQ forfour. V letech 2021 a 2022 pak hodlá Renault představit další elektromobil pod svou značkou na modulární platformě CMF-EV, která je určená speciálně pro elektrická vozidla.

Letos se také dostanou na trh dva plug-in hybridy E-Tech - Captur a omlazený Mégane. V letech 2021 a 2022 potom Renault ukáže dva další hybridy do zásuvky. Rozšíří se i portfolio klasických hybridů. K malému Cliu přibudou během dvou let další čtyři hybridní modely.