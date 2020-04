Dopady epidemie: V USA se v březnu prodalo nejméně aut za posledních deset let

Prodej osobních a lehkých užitkových aut ve Spojených státech se v březnu snížil v celoročním přepočtu na 11,4 milionu, což je nejméně od dubna 2010. Ukázaly to údaje společnosti Ward's Automotive. Údaje tak naznačují, jak velké škody zřejmě americkému automobilovému průmyslu způsobí onemocnění způsobené koronavirem, podotýká agentura Bloomberg.

Automobilce General Motors v prvním čtvrtletí klesl prodej o 7,1 procenta, společnosti Fiat Chrysler Automobiles o deset procent. Oba podniky sice neoznámily samostatné měsíční údaje, nicméně poptávka po autech začala v polovině března prudce klesat, což potvrzují měsíční údaje dalších firem. Prodej automobilek Volkswagen, Honda, Hyundai a Mazda klesl v březnu o více než 40 procent.

Pandemie způsobená šířením koronaviru ničí odvětví, přitom ještě před několika týdny to vypadalo, že automobilový průmysl je připraven těžit z dalšího roku zdravé důvěry spotřebitelů, levného financování a silného trhu práce v USA. Analytici se nyní výrazně liší v odhadech, jak silně může prodej klesnout. Téměř nikdo však nečeká rychlé zotavení.

Prodej Fordu v březnu klesl o 21 procent, prodej aut Toyota o 37 procent. Toyota zavřela velkou část autosalonů a propadu prodeje nebyl ušetřen žádný z jejích modelů.

Analytici v průměru čekali, že prodej se v celoročním přepočtu v březnu sníží na 11,2 milionu. Naposledy prodej aut klesl pod 12 milionů v roce 2011, kdy cunami zastavilo výrobu aut a součástek v Japonsku.

Uzavření továren v celém odvětví, které začalo v polovině března, potrvá déle, než firmy původně doufaly. Prezident Donald Trump až do konce dubna prodloužil směrnici o fyzickém odstupu, jejímž cílem je zabránit šíření koronaviru. Globální recese je stále více pravděpodobná a zdá se, že američtí spotřebitelé budou mít slabší zájem o nákup drahého zboží i poté, co se budou moci z nucené domácí izolace vrátit do ulic.

Kromě problémů na maloobchodní frontě mají automobilky ještě další problém. Nákupy omezují také firmy zabývající se pronájmem aut, protože chtějí být zahrnuty do státní pomoci společnostem, které se orientují na turistiku.

"Výrobci aut rychle zareagovali na koronavirovou krizi nabídkou atraktivních pobídek a platebních programů, zdá se ale, že ty nabídky zůstanou nevyslyšené," uvedla výkonná ředitelka výzkumné společnosti Edmunds Jessica Caldwellová.

Podle ní se spotřebitelé z pochopitelných důvodů soustředí spíše na rapidně se měnící zprávy a změny každodenního života. Takže i když Chevrolet a Kia nabízejí financování nákupu s nulovým úrokem, nedaří se jim přilákat zákazníky.