Evropský trh s auty je v krizi. Kvůli koronaviru padají prodeje v Itálii i Francii

Zatímco únorové prodeje byly v Evropě ještě poměrně stabilní, ty březnové naplno ukazují dopady opatření, která mají zastavit šíření nového typu koronaviru. Naznačují to alespoň data zveřejňovaná některými asociacemi na největších evropských trzích. Třeba v Itálii se registrace aut v březnu propadly o 85 procent.

Nutno podotknout, že výrazný propad není až tak velkým překvapením. V Číně, tedy na největším trhu s novými auty, v únoru, kdy pandemie koronaviru v této asijské zemi vrcholila, nakonec prodej nových aut spadl o 79 procent (více zde).

Asi nejvíc je z evropských zemí onemocněním Covid-19 zasažená Itálie. Už 8. března byla na severu země uzavírána celá města i regiony, ostatní části země následovaly o pár dnů později. To potom vedlo k zavření nejen automobilek, ale také dealerů. Tamní asociace zahraničních výrobců UNRAE tak přišla ve středu s čísly, která celou tuto situaci odráží.

Podle ní a dat ministerstva dopravy a infrastruktury se registrace nových aut v březnu snížila o 85,4 procenta na celkem 28 326 vozů. Minulý rok se přitom jen v březnu prodalo přes 194 tisíc automobilů. Nutno podotknout, že stejně jako jinde v Evropě, i italský trh za první dva měsíce meziročně poklesl, šlo nicméně o jednotky procent v lednu i únoru.

Z jednotlivých výrobců si nejvíce pohoršila domácí skupina Fiat Chrysler, která klesla o více než 90 procent. Fiat, který ale zůstává lídrem trhu, jako takový zaznamenal ztrátu dokonce přes 91 procent. Koncern Volkswagen se prodejně zhoršil o téměř 85 procent a mladoboleslavská Škoda Auto si v Itálii v březnu připsala ztrátu přes 73 procent.

Vládní nařízení omezující pohyb osob budou v Itálii platit pravděpodobně nejméně do zhruba poloviny dubna. Prezident asociace Michele Crisci tak i ve světle březnových čísel říká, že za celý rok 2020 by se trh s novými auty mohl v Itálii propadnout až o třetinu na hranici 1,3 milionu vozidel. Pořád jde ale o čísla při nejlepším možném scénáři, tedy že restrikce skončí v nejbližších týdnech.

Pokud by totiž měla situace v Itálii pokračovat v současném směru i následující ne týdny, ale dva až tři měsíce, může to mít podle Crisciho negativní dopad nejen na samotné automobilky, ale i dodavatele v celém řetězci. Prezident asociace dokonce mluví o riziku uzavírání některých firem či výrazném propouštění. Po vládě proto požaduje některé finanční úlevy nebo pokračování pobídek pro automobilový sektor. Trvat by měly minimálně do poloviny roku 2021.

Není to ovšem jenom Itálie. Například ve Francii se v březnu podle sdružení automobilových výrobců CCFA prodalo 62 668 osobních aut, o 72,2 procenta méně než před rokem. Jde nicméně zatím o čísla za 22 dní v březnu 2020 porovnávaná s daty za 21 dní v březnu 2019. Lze však předpokládat, že zbylé březnové dny tuto situaci příliš nevylepší.

Na rozdíl od Itálie začaly francouzské úřady omezovat prodej nejen nových aut až v polovině března, také automobilky zavřely své továrny o několik dnů později než v Itálii. Z francouzských výrobců byl krizí zasažen nejvíce koncern PSA, kterému v březnu spadly prodeje osobních aut o více než 73 procent a například Citroën si pohoršil dokonce o 77 procent.

Skupina Renault se propadla meziročně v březnu o téměř 72 procent, přičemž samotný Renault, který je nejprodávanější značkou ve Francii, si pohoršil o 68,5 procenta. Ze zahraničních výrobců ve Francii například Ford propadl o více než 80 procent, italsko-americký koncern FCA si pohoršil o více než 82 procent a koncern Volkswagen v souhrnu o téměř 79 procent (Škoda samotná v březnu spadla o více než 75 procent).

Španělská asociace výrobců osobních a nákladních aut ANFAC reportuje, že registrace osobních aut se v březnu propadla o 69,3 procenta na 37 644 kusů. Španělé podobně jako Francouzi omezili kontaktní prodej v polovině března. Vedle osobních, opět stejně jako ve Francii, výrazně klesl i počet registrací lehkých užitkových vozů.

A i ve Španělsku se připravují na ještě horší scénář. Mluvčí organizace Faconauto, která zastupuje mimo jiné prodejce automobilů, Raúl Morales odhaduje, že při uzavření dealerství může trh s novými auty v následujících dvou měsících poklesnout o 90 procent, či dokonce prakticky zaniknout. Zároveň i ze Španělska znějí hlasy, dle kterých by vláda měla například prodejce vozidel nějakým způsobem podpořit.

Globálně lze tedy v Evropě očekávat výrazný pokles registrací nových automobilů. Už leden a únor byly dle ukazatelů analytické společností JATO Dynamics prodejně horší než loňské první dva měsíce. Nového majitele si letos v tomto období našlo 2 194 706 automobilů, o 7,3 procenta méně než loni.

Ratingová společnost Scope Ratings vydala v polovině března svůj odhad, že prodej nových aut v západní Evropě letos klesne o 19 procent, a tedy téměř tři miliony kusů. Nejde přitom o pokles predikovaný jen kvůli šíření koronaviru, ale promítají se do toho i další faktory spojené například s přísnějšími emisními limity. Ratingová agentura Moody's je ve svých odhadech ještě pesimističtější a pro západní Evropu počítá s poklesem dokonce o 21 procent.