Hra o restart výroby aut: Peugeot plánuje obnovu provozu, odbory ho ale brzdí

Podle informací agentury Reuters se měla v omezené míře rozběhnout již dnes, tedy 30. března, továrna PSA ve francouzském Valenciennes, kde se vyrábí převodovky. Další na řadě měla být motorárna v Douvrinu, konkrétně 3. dubna, tedy tento pátek. Sám koncern nám data potvrdit nechtěl, musí se prý nejprve dohodnout s odbory. Těm se ostatně informace Reuters dvakrát nelíbí.

Chod obou zmíněných továren je logicky nezbytný pro bezproblémový běh samotných automobilových fabrik a o jeho znovunastartování se měli postarat dobrovolníci. Pilotní provoz skutečně nemá být nijak rozsáhlý. Ve Valenciennes by mělo na převodovkách pracovat jen 200 lidí a denně z pásů sjet pouhých 70 skříní.

Francouzský koncern v prohlášení oznámil, jak hodlá šíření koronaviru v běžících továrnách omezit. V plánu je mimo jiné pravidelné měření teploty nebo dodávky a pravidelná výměna roušek u zaměstnanců. Koncern také prodloužil přestávky, aby dal zaměstnancům čas na pořádné umytí rukou, a přistoupil k dezinfekci pracovních nástrojů každých šedesát minut. Při předání směn se další pracovník smí dotknout dílu až po třech hodinách po svém předchůdci. Mezi směnami také přibudou 30minutové přestávky, aby se pracovníci nemohli stýkat.

PSA se chce také zaměřit na dodržování bezpečné vzdálenosti. V místech, kde lidé tráví přestávky, ji dokonce chce vyznačit na zemi, stejně tak zvýší počet autobusů, které jeho zaměstnance vozí, aby nemuseli sedět těsně vedle sebe.

Následovat bude i důsledná kontrola dodržování navržených opatření. "Obnovení aktivit bude provázeno pravidelnými audity, které budou přísně sledovat provádění posíleného protokolu," napsala v prohlášení pro Aktuálně.cz Karine Douvetová z tiskového oddělení PSA.

Továrny koncernu, do nějž patří francouzský Peugeot a Citroën nebo německý Opel, se uzavřely 16. března a podle původního plánu se výroba měla opět rozběhnout 27. března. Již teď je ale jasné, že odstávky tak rychle neskončí. Vše musí proběhnout po dohodě s odbory.

"Myslíme si, že opětovné nastartování výroby je v tuto chvíli předčasné, protože vrchol pandemie ještě není za námi," řekl šéf odborů ve Valenciennes Sebastien Leroy agentuře Reuters. Přiznal sice, že navržená opatření jsou poměrně rozsáhlá, čas na ně však ještě nenazrál.

"Nerozumíme tomu, země se chystá na prodloužení všech platných omezení a PSA mezitím připravuje naprostý opak," prohlásil šéf konfederace odborových svazů CGT Jean-Pierre Mercier. V současné době podle něj není důvod, aby se v zemi vyrábělo cokoli, co nepatří mezi zboží základní spotřeby, ať už jde o letadla, auta, nebo třeba rtěnky. Francie v pátek prodloužila zákaz vycházení do 15. dubna a v zemi je podle údajů serveru worldometers.info přes 40 000 nakažených a dva a půl tisíce mrtvých důsledkem nemoci Covid-19.

Stojící továrny nicméně pro automobilky představují extrémní finanční zátěž. Šéf koncernu VW Herbert Diess přiznal televizi ZDF, že kvůli nim přichází týdně o dvě miliardy eur, tedy takřka 55 miliard korun. O obnovení výroby je podle něj nutné přemýšlet, v Číně se již prodeje zvedají, výroba je ale na poloviční úrovni v porovnání s obdobím před krizí. Nikde jinde však auta VW ani aktuálně neprodává.

"V našich německých továrnách nemáme disciplínu jako v Číně," řekl Diess. "Pouze v případě, že podobně jako Čína, Korea a další asijské země dostaneme epidemii pod kontrolu, máme šanci projít krizí beze ztrát pracovních míst," uvedl.

Právě zkušenost z Číny chce koncern při restartu využít. "Takřka všechny naše továrny v Číně obnovily svoji činnost. Nemáme jediný případ koronaviru mezi našimi čínskými zaměstnanci," prohlásil Andreas Tostmann, šéf výroby značky VW. Koncern PSA může z podobných zkušeností rovněž těžit, výrobu spustil ve fabrice v čínském Wu-chanu, tedy prapůvodním epicentru pandemie. Jistý návod dává i postup čínského Geely.

Volkswagen minulý týden prodloužil uzavření svých továren nejméně do devátého dubna, české továrny značky Škoda zůstanou zavřené přinejmenším do 15. dubna. Problémem je takřka nulová poptávka. "Reagujeme tím i na nadále velice nízkou poptávku, která je důsledkem státem nařízeného uzavření prodejních míst v České republice a v mnoha dalších zemích Evropské unie," napsalo vedení firmy v dopisu zaměstnancům.

Rychlý restart provozu se nedá očekávat prakticky nikde v Evropě, akce PSA je v tomto směru ojedinělá. Italsko-americký koncern FCA prodloužil uzavření svých továren do pátku, polské Tychy nebudou vyrábět dokonce do 10. dubna. Japonská Toyota předpokládá, že výrobu ve svých evropských závodech spustí nejprve 20. dubna. I zde je jedním z důvodů rostoucí nejistota na straně odbytu a zadrhávající dodavatelské řetězce. Odstávka by měla platit i pro závod TPCA ve středočeském Kolíně.