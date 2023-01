Zdražení dálniční známky je téměř jisté. Ministr dopravy Kupka nastiňuje, o kolik

Dálniční známka v Česku stojí deset let stejně. Už v minulosti se objevovaly zprávy, že by se měla zdražit, nakonec ale zejména kvůli kritice veřejnosti k tomu nikdy nedošlo. Teď je téměř jisté, že kupony podraží od příštího roku, řeší se ale, o kolik.

Motoristé v Česku budou s největší pravděpodobností platit za dálniční známku od příštího roku více peněz. Nyní na ministerstvu dopravy spolu s dalšími odborníky probíhají debaty, o kolik dálniční známka zdraží. Jasněji by mělo být v polovině tohoto roku.

"Ceny dálničních kuponů se deset let nezměnily. Přitom se rozšiřuje infrastruktura a také se zvyšují náklady na její údržbu. Je potřeba zohlednit i inflaci," vysvětluje motivaci rezortu dopravy pro Aktuálně.cz ministr Martin Kupka (ODS).

Zároveň ale přiznává, že tyto kroky nejsou u veřejnosti moc populární. "Samozřejmě bereme v potaz, že vše musí být předmětem dohody, aby neúměrné zvýšení nemělo na občany nepřiměřený dopad," dodává.

Ministerstvo reaguje na doporučení Národní ekonomické rady vlády (NERV). To se snaží najít taková řešení, aby se zvýšily příjmy do státní kasy a snížily výdaje státního rozpočtu. Na doporučení NERVu by roční dálniční známka mohla stát o padesát až sto procent víc. To by znamenalo, že by podražila ze současných 1500 korun až na tři tisíce, měsíční by vyšla až na 880 Kč namísto 440 korun a desetidenní by mohla zdražit z 310 až na 620 Kč.

Kupka takové odhady mírní, i když připouští, že roční kupon bude stát zřejmě o několik stokorun víc než nyní. "Zdražení nebude v násobcích současné hodnoty, spíše to bude v řádu procent. Ale o tom právě teď jednáme," upřesňuje.

Podobných odhadů se drží také odborníci z Ústředního automotoklubu ÚAMK. "Deset let se známka nezdražovala, motoristé budou zřejmě nemile překvapeni. Je ale potřeba vzít v potaz rozšíření dálniční sítě stejně jako míru inflace. Naši odborníci odhadují, že by mohla zdražit asi o 20 procent proti stávající ceně, což by znamenalo, že roční známka by v roce 2024 vyšla zhruba na 1800 Kč," dodává tiskový mluvčí ÚAMK Igor Sirota.

Ve hře je i možnost rakouského modelu, kdy se cena kuponů valorizuje každým rokem a zohledňuje se inflace. To vše ale vyžaduje změnu zákona, protože pevná cena dálničních známek je zakotvena v legislativě. "V současné době zvažujeme možnost úpravy zákona, která by na ceny dálničních známek zavedla valorizační mechanismus. O finální podobě rozhodneme v průběhu letošního roku," dodává František Jemelka, tiskový mluvčí ministerstva dopravy.

Rakouský model s jen několikaprocentním každoročním navýšením je podle ÚAMK tou správnou cestou, jak řešit cenu dálniční známky v České republice.

Více peněz pro stát

Stát nutně potřebuje vybrat za dálniční poplatky více peněz do státní kasy, které používá na výstavbu dálniční sítě a její údržbu. Loni vybral na dálničních poplatcích 5,85 miliardy korun. V minulých letech, kdy se známka nepořizovala elektronicky, to bylo podle údajů rezortu dopravy méně, zhruba mezi 5 až 6 miliardami.

"Rádi bychom v důsledku úpravy ceny roční známky dosáhli mírného navýšení příjmů v řádu zhruba jedné miliardy," dodává Jemelka. Původně se uvažovalo, že by známka zdražila už na rok 2023, Kupka ale připomíná, že nakonec k tomuto kroku jeho resort nepřistoupil i kvůli dopadům zdražování a situaci na trhu.

Otazníky nad zavedením jednodenní známky

Že by se už od příštího roku mohla v Česku zavést také jednodenní dálniční známka, Kupka zatím nepotvrdil. V zákoně sice musí být do března 2024 zakotvena její existence, režim výběru poplatků se ale může zavést zřejmě až později. Veškeré informace jsme shrnuli už v předchozím článku. "Závisí na okolních státech, abychom sladili naše kroky," upřesňuje Kupka. Ten se před časem nechal slyšet, že známka na den, která bude stát devět procent ceny ročního kuponu, se nejspíš českým motoristům nabídne až v roce 2026.