Na třech dálnicích se objevilo nové dopravní značení. Chce vymýtit častý přestupek

Co šipka, to jedna sekunda. Na třech místech dálnic v Česku se na vozovku namalovalo dopravní značení, které má řidiče naučit určit si a především dodržet bezpečnou vzdálenost za vozidlem před sebou. Nyní chce ministerstvo dopravy spolu s Besipem vyhodnotit, zda toto preventivní opatření na řidiče funguje.

Na prvních třech místech na dálnicích v Česku se objevilo nové dopravní značení. Na vozovce se v obou pruzích namalovaly šipky a u krajnice se instalovaly cedule, které upozorňují, o jaké značení jde a jak ho správně používat. Šipky mají pomoci řidičům správně udržet bezpečnou vzdálenost za vozidlem jedoucím před ním.

"Nedodržování bezpečného odstupu a nepřiměřená rychlost je bohužel nadále jednou z nejčastějších příčin vážných dopravních nehod. Chceme se zaměřit na to, aby ho řidiči sledovali. Vydáváme se cestou zemí, jako jsou například Rakousko nebo Německo, kde již takové značení mají," řekl ministr dopravy Martin Kupka.

Podle vedoucího oddělení Besip Tomáše Neřolda je nedodržení odstupu o to závažnější, že zhoršuje následky nehod, přestože není její hlavní příčinou. "Tou může být například nevěnování se řízení. Když ale řidič nemá manévrovací prostor, zhorší to následky nehody, která by jinak mohla skončit jen pomačkanými plechy," doplňuje.

Zhruba čtyřsetmetrový úsek s šipkami na silnici se na konci srpna objevil na D5 u Zdic, na 156. kilometru D1 u Velké Bíteše a na D48 u Nošovic, vždy v obou směrech. Lokality vybíral Besip ve spolupráci s ŘSD a Policií ČR a hledaly přehledné, ale dopravně exponované úseky. V následujících měsících by se měla přidat další místa, především D11 u Vyškova a na D2 směrem na Bratislavu, kde je vysoká dopravní zátěž. Každý úsek vyšel ŘSD na 200 tisíc korun bez DPH.

Co šipka, to jedna sekunda

Vzdálenost mezi šipkami je 35 metrů a odpovídá jedné sekundě. Každý řidič by tedy měl mít před sebou dvě šipky. Při rychlosti 130 km/h si udrží vzdálenost minimálně 70 metrů, což mu zajistí, že má dvě vteřiny na včasné zareagování při změně chování vozidla před sebou.

Zda to řidiče nebude spíš mást, si v Besipu nemyslí. "Nejdřív jsme dali řidičům čas na to, aby si zvykli, že tu takové značení máme, a nyní jsme začali s vyhodnocováním, zda vzdálenost dodržují. Kdybychom došli k tomu, že je to pro řidiče opravdu nesrozumitelné, může dojít k úpravě a šipky instalujeme po dvou vteřinách. Je pravda, že motoristé často neví, jak bezpečnou vzdálenost určit, a musíme jim to často vysvětlovat," připouští Neřold.

Ministerstvo dopravy má k dispozici předcovidovou statistiku z konkrétních míst, kde se nové značení objevilo. "Až třetina řidičů bezpečný odstup na dálnicích nedodržuje, na silnicích nižších tříd je ta situace ještě horší. Přesto razíme zatím preventivní přístup a chceme ukazovat, co je potřeba dodržovat. Proto se v návrhu novely zákona o silničním provozu sankcionování nedodržené vzdálenosti neobjevuje," podotýká ministr Kupka.

Problém byl podle něj i v tom, jak v zákonu správně bezpečnou vzdálenost definovat. "V původní novele byly dokonce metry, ale motorista hlavně potřebuje vědět čas, jak si odstup určit. Věříme, že pomůcky, jako jsou tyto nové šipky, jim v tom pomohou," dodává Kupka.