Jednodenní dálniční známka za 135 korun? Těžko, zavede se spíše až za čtyři roky

Dálniční známka na jeden den se v Česku jen tak rychle nezavede. A téměř jistě nebude tak levná, jak by byla nyní. Ačkoli by bylo podle evropské směrnice teoreticky možné ji nabídnout motoristům už od března 2024, čeští zákonodárci o ní zatím nejednali. Postup a stanovení ceny chtějí sladit s okolními státy. "Zavedení do praxe vidím spíše na rok 2026," říká ministr dopravy Martin Kupka.

Evropská směrnice o zpoplatnění provozu na pozemních komunikacích v eurozóně požaduje, aby jednotlivé státy v EU zavedly tak zvanou jednodenní dálniční známku pro osobní vozidla se stanoveným cenovým stropem. Podle evropských předpisů nesmí přesáhnout cena jednodenní dálniční známky devět procent ceny ročního poplatku. S krátkodobou známkou se má zjednodušit tranzitní doprava. Hodit se může především lidem, kteří po Evropě cestují třeba na dovolenou.

Revize směrnice o tak zvaných euroznámkách byla schválená Evropským parlamentem už v únoru letošního roku a v platnosti je přesně od 24. března. Členské státy mají dva roky od tohoto data čas na to pravidla pro zavedení jednodenní známky zavést.

Že by se ale jednodenní známka v Česku prodávala už od zmíněného března 2024, Ministerstvo dopravy neuvažuje. "V zákoně sice musí být do zmíněného termínu zakotvena její existence, neznamená to ale, že by se měla ve stejnou chvíli také zavést do praxe," vysvětluje František Jemelka, tiskový mluvčí Ministerstva dopravy.

Nezjistitelný termín

Informace o zavedení jednotných dálničních poplatků se si lze prostudovat v dokumentech na portálu Evropského parlamentu. Zde se uvádí, že změněný režim výběru poplatků se musí začít dodržovat nejpozději k 25. březnu 2030.

Zda to ale skutečně znamená, že jednodenní kupón mohou členské státy nabízet k prodeji skutečně až za osm let, přestože v zákoně musí být jeho existence zakotvena už za dva roky, se redakci zjistit nepodařilo. Gediminas Vilkas, tiskový mluvčí Evropského parlamentu pro oblast dopravy, pouze dodává: "Konkrétně 25. březen 2024 je tvrdým termínem pro stanovení pravidel EU pro jednodenní dálniční známky, pokud členský stát zpoplatnění dálnic využívá." Zda je ale rozdíl mezi stanovením podmínek a skutečným zavedením sazby do praxe, tiskové oddělení Evropského parlamentu i Evropské komise ani po opakovaných dotazech redakce neokomentovalo.

"Pouze Soudní dvůr Evropské unie má pravomoc autoritativně vykládat právo Unie, nikoli Komise," říká Anna Wartbergerová, tisková mluvčí pro bezpečnost dopravy a potravin v Evropské Komisi.

Soudní dvůr však dotazy Aktuálně.cz týkající se konkrétního data pro reálné zavedení jednodenní známky komentovat také nechce. "Soudní dvůr vykládá právo Unie ve svých rozsudcích vydaných ve věcech, které mu byly předloženy. Nevykládá ale právo Unie v reakci na žádosti o informace podané občany, novináři nebo právníky. Nemohu vám proto k tématu poskytnout žádné vysvětlení," říká Balázs Lehóczki, tiskový mluvčí pro Českou republiku na ředitelství Soudního dvora Evropské unie.

Ministerstvo dopravy si nicméně trvá na tom, že březen 2024 se nezbytně nerovná datu zavedení jednodenní dálniční známky. "Budeme se na tom všem dohadovat především s okolními státy, aby v některém z nich nedošlo k znevýhodnění, kdyby se známka zavedla jen v některém z nich. Reálně to vidím spíše na rok 2026," říká pro Aktuálně.cz ministr dopravy Martin Kupka.

"V současné době hledáme vhodný způsob, jak tuto směrnici převést do českého právního řádu. Klíčová pak bude přijatá verze zákona, do té doby nelze datum zavedení jednodenních dálničních známek předjímat," dodává za ministerstvo jeho mluvčí Jemelka.

Známka za 135 korun? Těžko

Velkou neznámou je především její cena a nyní se nedá ani odhadnout. Dnes roční dálniční známka stojí v Česku 1500 korun, měsíční elektronický kupón vyjde na 440 Kč, desetidenní na 310 korun. Jednodenní by tedy teoreticky vyšla na 135 Kč. Ministerstvo potvrdilo, že ceny dálničních poplatků se pro příští rok měnit nebudou. Už z dřívějších prohlášení ministra dopravy Martina Kupky ale vyplývá, že o zdražení se do budoucna jedná.

"Debatu jsme zatím jen otevřeli, neumím říct, odkdy se cena zvýší. Pokud se ale 10 let cena nezměnila, je zdražení oprávněné. Hledáme srozumitelný model, jak svázat cenu známky se službou rozšiřující se dálniční sítě," řekl na jaře v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Nyní na podzim ještě dodává: "Pro financování výstavby dálniční sítě je žádoucí, aby se podařilo získat finanční prostředky z dálničních poplatků. I proto jsou zvýhodňováni ti, kteří si platí celoroční kupón."

Kolik tedy bude jednodenní "dálnička" stát, až se jednoho dne v Česku zavede, záleží na tom, jakou cenu bude mít v době zavedení jednodenních známek ta roční a dá se očekávat, že bude dražší, než by byla dnes.

"Důležité bude především jednání s okolními státy, aby v cenách za denní kupón v sousedních zemích nebyly velké výkyvy," myslí si Jemelka. Ministerstvo ani nemá představu, zda by ekologické vozy mohly uplatňovat slevu, jako je tomu dnes u aut s pohonem na zemní plyn.

"Toto se bude teprve řešit. Z textu směrnice je nicméně zřejmé, že nabízí členským státům určitou volnost, například v ustanovení o zohlednění emisních tříd pro jednotlivé kategorie vozidel," dodává Jemelka.