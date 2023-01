V Chorvatsku zmizí mýtné brány. Platby za dálnici se mohou změnit už příští rok

Po vstupu do schengenského prostoru a zavedení eura Chorvatsko očekává, že do země zavítá ještě více turistů než obvykle. Aby předešlo dopravnímu kolapsu na mýtnicích, plánuje zavést nový systém výběru poplatků za využití dálnic.

Chorvatsko by již od začátku příštího roku mohlo mít nový systém elektronického výběru mýtného na dálnicích. V pořadu televize N1 to oznámil místopředseda vlády a ministr pro moře, dopravu a infrastrukturu Oleg Butković. "V tomto čtvrtletí vypíšeme výběrové řízení s termínem implementace do roku 2025. Chceme to ale maximálně urychlit a doufáme, že se realizace podaří už k 1. lednu 2024," řekl Butković.

Záměrem je pořízení bezkontaktního systému, který umožní průjezd mýtnými branami bez zastavení. Na jakém principu bude fungovat, však Butković nechtěl předjímat. Podle něj bude záležet na modelech, které firmy předloží v rámci tendru.

Ministerstvo neplánuje, že by se měl změnit současný model plateb za ujetý kilometr. V představách Butkoviće půjde o chorvatskou variantu na elektronickou vinětu, jakou používá například sousední Slovinsko, ale i Česká republika. "Budete mít speciální účet, ze kterého se odečtou peníze na sjezdu z dálnice. Zmizí mýtnice a s nimi kolony aut," nastínil ministr. V praxi by to mohlo vypadat třeba tak, že by si motorista se svým virtuálním účtem spároval SPZ auta, ve kterém právě cestuje.

Plány na nový systém elektronického výběru mýtného chorvatští dopravní experti vesměs vítají. Zpravodajský server Večernji list cituje Gorana Husince, který míní, že není podstatné, zda půjde o dálniční známku nebo jiný model bezkontaktního placení. "Důležité je pouze to, aby bylo možné projet mýtnými stanicemi bez zastavení." Expert zároveň upozorňuje, že přeměna systému přichází pozdě, neboť problémy s hromaděním vozidel lze očekávat už letos.

Až dosud byl totiž nápor přijíždějících aut vždy rozložen mezi hraniční přechod a mýtnici. S Novým rokem však první zábrana padla. "Hranicí teď auta projíždějí běžnou silniční rychlostí a obávám se, že až všechna v létě najedou k mýtné bráně, nastane chaos," varuje Husinec.

Na mýtnicích v Chorvatsku vznikají v létě kolony pravidelně, ve špičkách dosahují i několika kilometrů. V současnosti mohou motoristé platit za dálnici v hotovosti, platební kartou a zpravidla také pomocí transpondéru ENC s přednabitým kreditem, který už dnes umožňuje průjezd mýtnicí bez zastavení. Na nejvytíženější dálnici A2 vedoucí od slovinských hranic k Záhřebu však ENC použít nelze. Kromě toho je nákup transpondéru spojen s byrokratickou zátěží a dobře zvládnutá není ani jeho distribuce. I proto chorvatská vláda roky slibuje jednotný systém placení mýtného, konkrétní datum však zaznělo až nyní.

Oleg Butković ujistil, že navzdory inflaci cena za použití chorvatských dálnic příští rok neporoste. Zároveň připomněl, že ani s přechodem na novou měnu poplatky nestouply, naopak byl přepočet z kun na eura zaokrouhlen směrem dolů. Loni Chorvatsko vybralo na dálničních poplatcích v přepočtu deset miliard korun, nejvíc v historii země.