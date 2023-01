Z Prahy do Průhonic a zpět. Projeli jsme (ne)dálnici, která motá řidičům hlavu

Od Nového roku se prvních pět kilometrů dálnice D1 z Prahy do Brna změnilo na silnici pro motorová vozidla. Nebýt jednoho tweetu Ředitelství silnic a dálnic, patrně by to málokdo zaznamenal. Jak jsme se přesvědčili na vlastní oči, dopravní značení tu z velké části zůstalo původní a řidiče dokonale mate.

Ještě nedávno směla auta bez dálniční známky jedoucí z Prahy do Brna jet legálně pouze po druhý výjezd na Šeberov. Od Nového roku mohou bez obav pokračovat dalších pět kilometrů, až do středočeských Průhonic. Motoristům, kteří si nepořizují celoroční kupon, se tím otevřela pohodlná cesta mimo jiné do rozlehlé nákupní zóny v Čestlicích. Řidiči pozor! Dosavadní část dálnice D1 mezi Spořilovem a Průhonicemi v délce cca. 5,2 km je od 1.1.2023 místní komunikací I. třídy ve vlastnictví Hl. města Prahy. Tento úsek je od neděle vyjmut ze zpoplatněné sítě komunikací. Současně počítejte s úpravou rychlosti na 110 km/h. pic.twitter.com/CIoI7duNLV — ŘSD Středočeský kraj (@RSD_Stredocesky) January 2, 2023 Řidiči na nově vyznačeném úseku silnice pro motorová vozidla sice nepotřebují dálniční známku, zato však musejí snížit rychlost z původní stotřicítky na 110 km/h. A ti méně pozorní si změny ani možná nevšimnou. Zůstala tu totiž původní zelená dálniční návěstidla. Změnu dopravního značení ostatně nezaznamenal ani starosta Průhonic Petr Beneš, který se o celé věci dozvěděl z médií. "Říkáte sto deset? My jsme léta bojovali za to, aby tudy auta projížděla maximálně osmdesátkou," říká. Obyvatele Průhonic podle Beneše trápí hluk a Martin Kupka je prý prvním ministrem dopravy, který jejich dlouholeté prosby vyslyšel. Úplně spokojený s novou úpravou však Petr Beneš není. "Potřebovali bychom, aby se rychlost snížila až ke sjezdu na Modletice, takhle nám to pomůže jen napůl," míní. Ministr Kupka pro server Aktuálně.cz připustil, že rychlost 110 km/h je kompromisem, který zohledňuje parametry moderní tříproudé komunikace na jedné straně a zájmy okolních obcí na straně druhé. "Obce ležící severně až severovýchodně od dálnice ve směru na Prahu mají protihlukový val, ale ta část na jihozápad ochranu nemá. A právě těm snížení rychlosti prospěje," věří Kupka. Související Motoristické jistoty 2023: co nás čeká a nemine v novém roce Přehled Jak jsme se však mohli přesvědčit na místě, přeměna dálnice na silnici má zatím spíše charakter utajené akce. Dopravní značku se symbolem dálnice sice nahradila cedule s bílým autem na modrém podkladu, jinak ale vše zůstalo při starém: původní zelená návěstidla i dálniční kilometrovník, se kterým ministerstvo ani do budoucna neplánuje hýbat. Přečíslování celé D1 by bylo podle Martina Kupky zbytečně nákladné. Pokud by se policie rozhodla nový rychlostní limit i přes matoucí značení okamžitě vymáhat, měla by podle motoristického právníka Michala Dlaboly velkou šanci na úspěch. "To, že jsou na úseku zelené informační značky, není podstatné. Z pohledu zákona je důležitá dopravní značka, která na místě je," míní právník.