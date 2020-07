Co dělat při dopravní nehodě v zahraničí? Nepodepisujte nic, čemu nerozumíte

Před cestou autem

Každý motorista musí mít pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tedy povinné ručení (to hradí škody, které způsobí jeho držitel), které je ze zákona povinné. To by mělo platit prakticky ve všech evropských státech, přesto je lepší si tuto skutečnost před cestou ověřit. "Dokladem o uzavřeném a hlavně platném pojištění je zelená karta, kterou musí mít motorista při každé jízdě ve vozidle u sebe," říká mluvčí České asociace pojišťoven (ČAP) a České kanceláře pojistitelů (ČKP) Veronika Nová. Na její zadní straně jsou navíc uvedené státy, kde povinné ručení platí.

"Pokud motorista vyjíždí do země, kde zelená karta, a tedy povinné ručení neplatí, musí si, zpravidla na hranicích, uzavřít tamní takzvanéhraniční pojištění," doplňuje Nová.

Aktuální změnou je fakt, že nově vytištěná zelená karta už nebude zelená, ale černobílá (více zde). Od 1. července se totiž tiskne na klasický bílý papír. Stávající zelené karty nicméně platí i nadále a po jejich vypršení pojišťovna řidiči vystaví kartu již v novém formátu. "Do budoucna tento systém směřuje k digitalizaci či úplnému zrušení zelených karet, naším cílem je situace, kdy řidiči nebudou muset vozit vůbec tištěný dokument a policista si při kontrole najde potřebné údaje v digitální databázi," vysvětluje důvody výkonný ředitel ČKP Jan Matoušek.