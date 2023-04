Nový žigulík je z Číny. Lada začne vyrábět pět let staré čínské SUV

Že se počínštění nabídky nevyhne ani Ladě, je známé už delší dobu. Minimálně od té chvíle, kdy AvtoVAZ převzal bývalou továrnu Nissanu v Petrohradě a oznámil, že tam bude vyrábět auta nižší střední a střední třídy, která doposud v portfoliu nemá. První "čínskou Ladou" bude pět let staré SUV FAW Bestune T77.

Čínské automobilky těm ruským v rámci společných podniků povětšinou neposkytují úplně nejnovější modely. Už loni odstartovala výroba elektromobilů Evolute, které vycházejí z modelů Dongfengu, mimo jiné i ze šest let starého sedanu Aeolus E70 (ale také o něco novějších SUV Seres 3 a 5). Moskvič má zase základ v pár let starých modelech JAC, respektive její dceřiné značky Sehol. A zhruba dekádu staré dodávky JAC pod svým logem montuje pro změnu automobilka Sollers

A korunu všemu teď nasazuje AvtoVAZ. Ten v následujících měsících začne v Petrohradě vyrábět svou vlastní verzi SUV Bestune T77, což je značka spadající do portfolia skupiny FAW - nejstaršího čínského výrobce automobilů. Na tom by nebylo nic až tak divného, kdyby neměl model T77 premiéru už před pěti roky a v Číně nedávno neprošel rozsáhlou modernizací.

Podle zatím uniklých fotek z dealerské konference v Soči (jejichž pravost ale lidé blízcí automobilce potvrdili) však Lada bude minimálně zpočátku dělat verzi T77 před modernizací. Novinka ponese název Lada X-Cross 5 a podobně jako v případě Moskviče je to kopie vlastně 1:1 jen s odlišným logem v přední masce. Však také výroba bude zpočátku probíhat sestavováním SKD (Semi Knocked-Down) sad. To znamená, že čínský partner bude do Ruska dodávat částečně rozebraná auta, která se pak budou v bývalé továrně Nissanu skládat dohromady.

AvtoVAZ slibuje postupnou vyšší lokalizaci. Vzhledem k obecným starostem ruského autoprůmyslu, který kvůli sankcím uvaleným po invazi Ruska na Ukrajinu přišel o prakticky všechny japonské, americké, korejské nebo evropské partnery, je ale otázkou, kdy se jí skutečně podaří dosáhnout.

Šéfredaktor časopisu Za Rulem (Za volantem) Maxim Kadakov pak na sociální síti Telegram zveřejnil i několik technických podrobností o nové Ladě. Ty přitom těžko překvapí, protože se od čínského originálu nikterak neodlišují. Pod kapotou bude přeplňovaná benzinová patnáctistovka pravděpodobně s trochu sníženým výkonem 110 kilowattů, která spolupracuje se šestistupňovou manuální nebo sedmistupňovou automatickou převodovkou.

Гениальный ход. Жду теперь, что россияне возьмут іPhone прикрепят сзади надкушенную репу и сообщат, что это новый Йотофон. pic.twitter.com/sNFMoYWIOo — Jonny Mnenonik (@JMnenonik) April 12, 2023

Cenu prozatím AvtoVAZ nezveřejnil, nicméně čínský originál se prodává za nejméně 2,169 milionu rublů (to je asi 608 tisíc korun). Deník Izvestija předpokládá, že cena Lady bude o něco agresivnější - možná pod dvěma miliony rublů, což by mohlo znamenat i více prodaných kusů. Bestune T77 loni zaznamenal v Rusku asi dva tisíce prodaných aut. Přesto půjde jednoznačně o nejdražší model v nabídce Lady a připomeňme také počáteční problémy nového Moskviče, který se potýká s nedostatečnou kvalitou i vysokou cenou.

Kromě SUV by se měl v Petrohradě začít vyrábět i sedan střední třídy, kterých je na ruském trhu po odchodu třeba bestselleru v podobě Toyoty Camry nedostatek. Doplnit by jej mělo i větší SUV. Jestli to bude opět ve spolupráci s FAW, je otázka, Bestune ale nabízí sedan střední třídy B70 i větší SUV T55. Ty také nedávno vstoupily na ruský trh, jejich "lokalizace" se tak nabízí.

A zapomenout nesmíme ani na spekulace z přelomu roku, podle nichž by část kapacity petrohradského závodu mohl využít i čínský partner pro lokální výrobu svých modelů. Ani o tom zatím žádná z automobilek nehovoří, v Rusku nebo Bělorusku už ale takhle vyrábí svá auta třeba Haval, Geely, BAIC nebo Kaiyi.

