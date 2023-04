Už zase mlátí Rusy čepicemi. Další Moskvič přijíždí znovu z Číny a ani teď není sám

Moskvič zahájil svou novodobou pouť loni svým historicky prvním SUV. To ale pochází kompletně z Číny a v Rusku na něj prakticky jen montují odznáčky. A jiné to pravděpodobně nebude ani s aktuální novinkou a druhou modelovou řadou moskevské automobilky. Moskvič 6 je však alespoň typem karoserie ideovým pokračovatelem původních modelů.

Svjatogor, Ivan Kalita a Kníže Vladimír. To jsou jména posledních Moskvičů z přelomu století, která měla karoserii sedan, případně hatchback. Právě ty přitom z historického pohledu k moskevským automobilům sedí nejvíc, přesto se loni jako první model znovuzrozeného Moskviče objevilo SUV s označením 3. Netrvalo to ale ani moc dlouho a druhá modelová řada, kterou začne brzy chrlit bývalá továrna Renaultu, je liftback.

Novinka se jmenuje Moskvič 6 a nikoho asi příliš nepřekvapí, že se jedná opět o přeznačený čínský vůz. Tentokrát v podobě Seholu Yao, který sám o sobě je sportovnější verzí automobilu se jménem JAC J7. Právě s automobilkou z města Che-fej loni moskevská samospráva a Kamaz navázaly při obnovování výroby automobilů Moskvič hlubší spolupráci.

Kromě jména, několika snímků vzhledu - ten se od čínského originálu opět až na loga prakticky neodlišuje - a informace, že prodej začne ve druhé polovině roku, byl ale Moskvič na další informace poměrně skoupý.

Čínský originál má na délku 4,78 metru, z čehož rozvor ukrajuje 2,77 metru. Pod kapotou pak má přeplňovanou patnáctistovku o výkonu 135 kilowattů s dvouspojkovým automatem, obyčejnější verze JAC má o něco slabší verzi též patnáctistovky se 110 kilowatty v kombinaci s manuální nebo automatickou převodovkou s plynule měnitelným převodem. Druhá jmenovaná jednotka mimochodem pohání už i SUV Moskvič 3, nabízí se tak její použití i v liftbacku. V Číně existuje i plně elektrická verze tohoto modelu.

Moskvič 6 je pak jen dalším dílkem do skládačky velkého počínšťování ruského autoprůmyslu. Tomu po invazi na Ukrajinu nezbyl prakticky žádný jiný partner, všechny evropské, japonské, korejské nebo americké automobilky tamní trh a továrny opustily. I proto se Moskviče mohou dělat v někdejší fabrice Renaultu. Mimochodem již vyráběný Moskvič 3 brzy dostane i ruská policie, jezdit bude i jako taxi společnosti Yandex. Objevit se má i v rámci carsharingu.

Čínská auta v prvních dvou měsících letošního roku, podle dat analytické firmy AEB, obsadila mezi nejprodávanějšími deseti auty v Rusku hned osm příček. Jde výhradně o modely Haval a Geely - oba výrobci montují svá auta v Rusku nebo Bělorusku -, které se dívají na záda pouze dvěma Ladám: Grantě a starožitné Nivě. Agentura Reuters na konci března napsala, že čínské značky už ovládají skoro 40 procent trhu s novými auty v Rusku.

Přesto se do nich mnozí Rusové nehrnou, problémem je prý především spolehlivost, případně kvalita zpracování, která nedosahuje úrovně evropských či japonských modelů. Připomeňme, že s kvalitou zpracovaní měly na startu výroby velké problémy i Moskviče, které se prakticky celé dovážely do Ruska z Číny. Upozorňovala na to dokonce i ruská média. Problémem jsou ale i vyšší ceny, třeba zmíněný Moskvič 3 se prodává skoro za dva miliony rublů (asi 560 tisíc korun), cena elektrické verze dosahuje 3,5 milionu rublů.

Ve stejné době, kdy Moskvič ukázal nový model 6, oznámila automobilka Avtotor z Kaliningradu, dříve montující auta BMW nebo Kia, spolupráci s dalším čínským výrobcem osobních aut. Po značce Kaiyi jde o BAIC, který bude v Rusku vyrábět kompaktní SUV X35 a 4,66 metru dlouhý sedan U5 Plus. Avtotor a BAIC dokonce na distribuci aut založily vlastní společný podnik, modely samotné ale ponesou nadále logo čínského výrobce.

Počítá se s postupnou lokalizací výroby, momentálně je většina komponentů dovážená z Číny a jen několik málo prvků pochází z ruské produkce, příští rok už by ale měla továrna svařovat i lakovat jednotlivé součásti karoserie. Ani tato lokálně montovaná auta nebudou úplně levná, U5 Plus s atmosférickou patnáctistovkou a manuální pětistupňovou převodovkou začíná na 1,7 milionu rublů, což znamená asi 476 tisíc korun, prakticky stejně stojí s téměř shodnou technikou i SUV X35.

Kromě větší lokalizace se v budoucnu počítá i s produkcí rámového off-roadu BJ40 Plus s připojitelnou čtyřkolkou, což je jakási čínská obdoba Jeepu Wrangler. Ten vzdáleně připomíná i designem karoserie.

V souvislosti s čínskými značkami je potřeba připomenout také AvtoVAZ, který loni získal někdejší továrnu Nissanu v Petrohradu a letos tam plánuje začít pod značkou Lada vyrábět pravděpodobně středně velké SUV a sedan. To jsou auta, která v její nabídce malých nebo kompaktních aut chybí, základ pak budou mít pravděpodobně v některém z dalších čínských vozidel.

Nakonec to ale není jen o Číně, protože kromě ní se na ruský trh ve velkém tlačí i íránské automobilky. V červnu se tam začnou prodávat tři modely Saipa, které vycházejí z techniky Toyoty Yaris, respektive Kie Rio zhruba z poloviny nultých let. Nejde tak o nejmodernější stroje, nicméně budou se asi výrazněji podbízet cenou.

Podle deníku Izvestija mají stát mezi jedním a 1,7 milionem rublů (asi 280 až 476 tisíc korun), což je blíže automobilům Lada. Populární Granta startuje na 678 300 rublech (asi 190 tisíc korun), Niva pak na 821 900 rublech (asi 230 tisíc korun).