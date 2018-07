Chytrý Putinův tah proti Trumpovi? Prezidenti si na summitu poměřili limuzíny, ruská je delší

Na summitu v Helsinkách se prezidenti dvou nejmocnějších zemí světa vozili ve svých limuzínách. Svět se teď baví tím, že ta Putinova je téměř o metr delší než Trumpova.

Ruský prezident Vladimir Putin se na summitu v Helsinkách předvedl vůbec poprvé na evropském území ve své nové limuzíně pojmenované Aurus Senat. Ta je o více než metr delší než Trumpův opancéřovaný Cadillac přezdívaný The Beast (Bestie).

Nový reprezentační vůz má být výkladní skříní luxusní a stoprocentně ruské automobilové značky, upozornila na svém webu francouzská stanice BFMTV.

Summit podle ní tak trochu připomínal autosalon, když se vedle Bestie postavil Putinův vůz. "Více než vozidlem aparátčíků chce tato limuzína, dlouhá 6,62 metru, být i průmyslovou a politickou zbraní," poznamenal server.

Putin se už před šesti lety zasadil o to, aby se v Rusku začala opět stavět luxusní auta, která skončila se Sovětským svazem. Ruský prezident chtěl ale obnovit sovětskou tradici, podle níž jízda v prestižním autě domácí výroby má ukázat průmyslovou sílu země. Do té doby se totiž vozil v luxusních opancéřovaných mercedesech.

A tak se muselo začít na zelené louce, aby se mohla naplnit tužba nejen prezidenta Putina, ale i dalších funkcionářů a oligarchů.

Vznikl tak projekt Kortež, v rámci nějž se budou stavět i lidovější auta. První vlaštovkou je ale tato nová luxusní limuzína, se kterou se letos Putin nechal odvézt na inauguraci.

Vývoje se chopil výzkumný ústav NAMI a výsledkem projektu Kortež má být ucelená řada vozidel, která má kromě reprezentační limuzíny Aurus Senat zahrnovat i sedan, terénní vozidlo s pohonem všech čtyř kol Komendant a mikrobus Arsenal.

Veškeré informace o plánovaném projektu Kortež se dozvíte v dříve publikovaném článku.

Vývoj podle neoficiálních informací přišel na 12,5 miliardy rublů (4,4 miliardy Kč). Cílem je od roku 2020 prodávat 5000 vozů, které budou konkurovat věhlasným značkám, jako je Rolls-Royce či Bentley, ale za příznivější cenu.

Limuzína má vyjít v přepočtu na 3,5 milionu Kč, ostatní vozy z této řady od dvou milionů do 2,6 milionu Kč. Jakkoli většina dílů má být ruských, při vývoji motorů se výzkumný ústav NAMI neobešel bez spolupráce s experty automobilky Porsche. Výsledkem je tak osmiválec o výkonu 600 koní. Podle ruských médií existuje nabídka na dvanáctiválec s 850 koňmi.

Putinova limuzína Aurus Senat dosahuje podle ruské televize RT délky 6,62 metru, zatímco The Beast 5,5 metru. A to je prý ruský model lehčí: váží 6,5 tuny proti osmi tunám americké limuzíny. O tloušťce pancéřování a dalších bezpečnostních či luxusních doplňcích se ale moc neví.

Pozoruhodná je i zvýšená světlá výška podvozku 20 centimetrů nad zemí. Na projektu spolupracovali také experti na pohon všech čtyř kol skupiny Sollers, takže prezidentská limuzína disponuje touto vymožeností.

Putin svůj nový vůz poprvé předvedl při květnové inauguraci, kdy byl počtvrté uveden jako prezident do Kremlu. Údajně si pro tuto příležitost musel v NAMI vypůjčit prototyp. To mu však nezabránilo, aby si do Finska nepřivezl hned dvě limuzíny.

"Ruský prezident se zdá být nejlepším obchodním agentem tohoto projektu… První ukázka ve Finsku, hned vedle vozu Donalda Trumpa, to není žádná náhoda," usoudil francouzský web a na závěr si položil otázku, zda se nová studená válka neodehrává právě mezi Putinovým Senatem a Trumpovou Bestií.

Podle dostupných informací má americký prezident dostat nástupce nynějšího služebního vozu ještě během letošního léta.